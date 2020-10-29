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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2062206320642065

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Памперсы пусть вся шобла с Банковой меняет, начиная с Кравчука, и заканчивая Степановым, которые нажраться никак не могут, развалили всё и разворовали. Отдельно Супрун пусть толчки дезинфицирует.


Согласен.Нет у нас и не было толковых руководятелов.Все они в ответе за разруху в стране.У них нужно всё забрать и разделить :D , можно даже освободить от толчков за эти деньги.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:33

ООН назвала размер убытков в туристической отрасли

Туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:58

  Тракторист написав:
Туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

Жесть. И конца и края нету :(
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:
  vetka написав:Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.


Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей.

Аааа, этот сексист, давно его умозаключения в мой адрес не читала))))
О, я уже и сексист. Каждый день новости
Faceless
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