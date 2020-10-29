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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 13:25
vetka написав:
Памперсы пусть вся шобла с Банковой меняет, начиная с Кравчука, и заканчивая Степановым, которые нажраться никак не могут, развалили всё и разворовали. Отдельно Супрун пусть толчки дезинфицирует.
Согласен.Нет у нас и не было толковых руководятелов.Все они в ответе за разруху в стране.У них нужно всё забрать и разделить
, можно даже освободить от толчков за эти деньги.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:33
Туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.
Эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: Суб 31 жов, 2020 15:58
Тракторист написав:
Туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.
Эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.
Жесть. И конца и края нету
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Додано: Суб 31 жов, 2020 16:54
vetka написав: freeze написав: vetka написав:
Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.
Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей.
Аааа, этот сексист, давно его умозаключения в мой адрес не читала))))
О, я уже и сексист. Каждый день новости
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