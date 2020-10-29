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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2062206320642065

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:58

  Тракторист написав:
Туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

Жесть. И конца и края нету :(
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:
  vetka написав:Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.


Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей.

Аааа, этот сексист, давно его умозаключения в мой адрес не читала))))
О, я уже и сексист. Каждый день новости
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:36

  Hotab написав:Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

еще раз 12 + человек переболело , никто не умер , контактных более 100 человек, а учитывая родню каждого то и того больше , мои родители 60+ были со мной в тесном контакте дышал в лицо многократно , ну папа с температурой 2 дня полежал и с соплями и усе при этом даже работоспособность особо не утратил , и между делом он заядлый курильщик ( как бы отягощающий фактор). С мной контактных также было несколько сотрудников возраст 60+ никто даже не чихнул... :shock:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:00

  yama написав:
  Hotab написав:Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

еще раз 12 + человек переболело , никто не умер , контактных более 100 человек, а учитывая родню каждого то и того больше , мои родители 60+ были со мной в тесном контакте дышал в лицо многократно , ну папа с температурой 2 дня полежал и с соплями и усе при этом даже работоспособность особо не утратил , и между делом он заядлый курильщик ( как бы отягощающий фактор). С мной контактных также было несколько сотрудников возраст 60+ никто даже не чихнул... :shock:

А ведь прав Фриз, Тифозная Мэри и хоть тресни )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:05

  shapo написав:
  beee написав:Про укрепление иммунитета физнагрузками и закаливанием - смешно. Невежество и стереотипы. Те, кто вздумали ВНЕЗАПНО заняться физнагрузками и другими манипуляциями, от вашего иммунитета ничего не останется. Вы заболеете обязательно и хорошо, если пока простудой

Сам написал и сам опровергнул. Кто здесь предлагает людям с сердечными проблемами и диабетом начинать тягать штангу и нырять в прорубь.
Есть элементарные программы подсчета калорий в качества нагрузки на организм и элементарные физ. нагрузка начиная с ходьбы в качестве разгрузки. Идеальный баланс около нуля или в минус


Ваши дедушки и бабушки с восхода до заката физически пахали на земле не меньше лошади без всякого там подсчета калорий. И прожили все до 80-ти с гаком. А нынешнее зрелое поколение просидело на сидячей работе, ходило пешком до остановки или до стоянки и обратно, давая себе физическую нагрузку только 3 минуты перед сном в постеле, считая, что этого достаточно. При этом еще бухали, курили, сквернословили ... В сауну жарко, в прорубь холодно. Комфортно только на диване перед теликом. И еще удивляются, что в 40 лет со всех концов капает.
Медицина говорит, что начать заниматься спортом и закаливанием никогда не поздно. И чем раньше, тем лучше.
Надо вспомнить физподготовку в армии, надо завести 20 соток огорода, надо наконец начать закаливание, надо в сауну, надо давать нагрузку и в постеле.
Есть в конце концов еще и фитнес. Человек начинает чувствовать значительное улучшение своего состояния уже через 2 недели.
Главный закон Вселенной - движение это жизнь.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:26

  Hotab написав:
  vetka написав:
  Hotab написав:Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

Ваш сценарий уменьшение роста смертности?


Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу.
Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".
Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает...

дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говорить
точный адрес \ название больницы\ количество на кислороде\ количество на ИВЛ
или они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают :?: мои знакомые именно так и делали - скучали в инфекционном боксе и вели со мной активную переписку о работе
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:33

  Libo написав:
  shapo написав:
  beee написав:Про укрепление иммунитета физнагрузками и закаливанием - смешно. Невежество и стереотипы. Те, кто вздумали ВНЕЗАПНО заняться физнагрузками и другими манипуляциями, от вашего иммунитета ничего не останется. Вы заболеете обязательно и хорошо, если пока простудой

Сам написал и сам опровергнул. Кто здесь предлагает людям с сердечными проблемами и диабетом начинать тягать штангу и нырять в прорубь.
Есть элементарные программы подсчета калорий в качества нагрузки на организм и элементарные физ. нагрузка начиная с ходьбы в качестве разгрузки. Идеальный баланс около нуля или в минус


Ваши дедушки и бабушки с восхода до заката физически пахали на земле не меньше лошади без всякого там подсчета калорий. И прожили все до 80-ти с гаком.

Ага, все до единого прожили 80 с лишним.
По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.
Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:34

  cz_user написав:Количество умерших тоже величина неточная. Так как сюда включают ВСЕ смерти, если
был положительный тест на вирус (осложнения после операций, инфаркты и т.д.) В местной статистике так и пишут "Количество умерших С ковидом" , а не ОТ ковида. До сих пор в ЕС нет единой методики для подсчета и каждая страна считает так как ей удобно.

На сегодня с начала года умерло С ковидом около 3000. Много это или мало, это не обсуждается. так как ценна каждая жизнь. Но за это же время по данным минздрава умерло от ДТП 3000, сердечных заболеваний - 30000,рака - 20000, сах диабета - 3000, воспаления легких и гриппа - 3000.

В целом, пока медицина справляется. Ввели легкий карантин ( закрыли рестораны, школы, фитнесы,некоторые магазины). Пик ожидают через 2 недели. К вакцинации на данный момент местные относятся скептически. Карантин и все меры в основном соблюдают.
Маски носят в транспорте и закрытых помещениях все, но это никак особо не повлияло на изменение динамики (тут вопрос об их эффективности). в больницах на данный момент 6000, тяжелых 1000. В среднем из всех регистрируемых случаев 3 процента идет в больницу из них 5-я часть тяжелые. В местных новостях читал, что при лечении используют и ремдисивер, и довольно эффективно. Если есть вопросы - могу ответить.
вот когда это дойдет нашим ковид агитаторам ? да наверное никогда ... у меня стойкое впечатление что они на зарплата или сами лично продают маски антисептики \ места в больницах и тому подобное - то есть очень похоже на прямой материальный интерес от всей этой короноПАНИКИ , так как ничем другим не могу объяснить по 10+ постов каждый день от одного персонажа . В свободное время стараюсь разбавить этот бред альтернативной спокойной точкой зрения . СПАСИБО вам за 100-кратне повторение истины
«Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%», – пояснив він.
это между прочим цитата ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА УКРАИНЫ ЛЯШКО отсюда
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 98474.html

но они дальше панику разгоняют .... после этого заявления тема должан бы сойти на нет ... но что ж приходиться повторять эту истину каждых 10 страниц
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:36

  yama написав: дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говорить
точный адрес \ название больницы\ количество на кислороде\ количество на ИВЛ
или они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают :?: мои знакомые именно так и делали - скучали в инфекционном боксе и вели со мной активную переписку о работе

Тогда зачем они согласились ложиться в больницу?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:43

  shapo написав:Ага, все до единого прожили 80 с лишним.
По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.
Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х


Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?
Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. :oops: А тебе сейчас уже и не снилось ... :lol:
А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет. :?
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