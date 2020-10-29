Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2062206320642065 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 17 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: Суб 31 жов, 2020 15:58 Тракторист написав: Туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.



Эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

Жесть. И конца и края нету Жесть. И конца и края нету vetka Повідомлень: 6630 З нами з: 04.03.14 Подякував: 416 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 16:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: freeze написав: vetka написав: Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная. Нет не правда, я очень веселая и жизнерадостная.



Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей. Вот тут Фейслесс, наверное, со стула упал, он уже устал бороться с вашим многолетним унылым пессимизмом на всех ветках и под всеми обсуждением новостей.

Аааа, этот сексист, давно его умозаключения в мой адрес не читала)))) Аааа, этот сексист, давно его умозаключения в мой адрес не читала)))) О, я уже и сексист. Каждый день новости О, я уже и сексист. Каждый день новости Faceless

Модератор Повідомлень: 28034 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1181 раз. Подякували: 6733 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 17:36 Hotab написав: Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха. Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

еще раз 12 + человек переболело , никто не умер , контактных более 100 человек, а учитывая родню каждого то и того больше , мои родители 60+ были со мной в тесном контакте дышал в лицо многократно , ну папа с температурой 2 дня полежал и с соплями и усе при этом даже работоспособность особо не утратил , и между делом он заядлый курильщик ( как бы отягощающий фактор). С мной контактных также было несколько сотрудников возраст 60+ никто даже не чихнул... еще раз 12 + человек переболело , никто не умер , контактных более 100 человек, а учитывая родню каждого то и того больше , мои родители 60+ были со мной в тесном контакте дышал в лицо многократно , ну папа с температурой 2 дня полежал и с соплями и усе при этом даже работоспособность особо не утратил , и между делом он заядлый курильщик ( как бы отягощающий фактор). С мной контактных также было несколько сотрудников возраст 60+ никто даже не чихнул... як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". yama Повідомлень: 2879 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5619 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:00 yama написав: Hotab написав: Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха. Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

еще раз 12 + человек переболело , никто не умер , контактных более 100 человек, а учитывая родню каждого то и того больше , мои родители 60+ были со мной в тесном контакте дышал в лицо многократно , ну папа с температурой 2 дня полежал и с соплями и усе при этом даже работоспособность особо не утратил , и между делом он заядлый курильщик ( как бы отягощающий фактор). С мной контактных также было несколько сотрудников возраст 60+ никто даже не чихнул... еще раз 12 + человек переболело , никто не умер , контактных более 100 человек, а учитывая родню каждого то и того больше , мои родители 60+ были со мной в тесном контакте дышал в лицо многократно , ну папа с температурой 2 дня полежал и с соплями и усе при этом даже работоспособность особо не утратил , и между делом он заядлый курильщик ( как бы отягощающий фактор). С мной контактных также было несколько сотрудников возраст 60+ никто даже не чихнул...

А ведь прав Фриз, Тифозная Мэри и хоть тресни ))) А ведь прав Фриз, Тифозная Мэри и хоть тресни ))) stm

Повідомлень: 2609 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:05 shapo написав: beee написав: Про укрепление иммунитета физнагрузками и закаливанием - смешно. Невежество и стереотипы. Те, кто вздумали ВНЕЗАПНО заняться физнагрузками и другими манипуляциями, от вашего иммунитета ничего не останется. Вы заболеете обязательно и хорошо, если пока простудой Про укрепление иммунитета физнагрузками и закаливанием - смешно. Невежество и стереотипы. Те, кто вздумали ВНЕЗАПНО заняться физнагрузками и другими манипуляциями, от вашего иммунитета ничего не останется. Вы заболеете обязательно и хорошо, если пока простудой

Сам написал и сам опровергнул. Кто здесь предлагает людям с сердечными проблемами и диабетом начинать тягать штангу и нырять в прорубь.

Есть элементарные программы подсчета калорий в качества нагрузки на организм и элементарные физ. нагрузка начиная с ходьбы в качестве разгрузки. Идеальный баланс около нуля или в минус Сам написал и сам опровергнул. Кто здесь предлагает людям с сердечными проблемами и диабетом начинать тягать штангу и нырять в прорубь.Есть элементарные программы подсчета калорий в качества нагрузки на организм и элементарные физ. нагрузка начиная с ходьбы в качестве разгрузки. Идеальный баланс около нуля или в минус



Ваши дедушки и бабушки с восхода до заката физически пахали на земле не меньше лошади без всякого там подсчета калорий. И прожили все до 80-ти с гаком. А нынешнее зрелое поколение просидело на сидячей работе, ходило пешком до остановки или до стоянки и обратно, давая себе физическую нагрузку только 3 минуты перед сном в постеле, считая, что этого достаточно. При этом еще бухали, курили, сквернословили ... В сауну жарко, в прорубь холодно. Комфортно только на диване перед теликом. И еще удивляются, что в 40 лет со всех концов капает.

Медицина говорит, что начать заниматься спортом и закаливанием никогда не поздно. И чем раньше, тем лучше.

Надо вспомнить физподготовку в армии, надо завести 20 соток огорода, надо наконец начать закаливание, надо в сауну, надо давать нагрузку и в постеле.

Есть в конце концов еще и фитнес. Человек начинает чувствовать значительное улучшение своего состояния уже через 2 недели.

Главный закон Вселенной - движение это жизнь.

Ваши дедушки и бабушки с восхода до заката физически пахали на земле не меньше лошади без всякого там подсчета калорий. И прожили все до 80-ти с гаком. А нынешнее зрелое поколение просидело на сидячей работе, ходило пешком до остановки или до стоянки и обратно, давая себе физическую нагрузку только 3 минуты перед сном в постеле, считая, что этого достаточно. При этом еще бухали, курили, сквернословили ... В сауну жарко, в прорубь холодно. Комфортно только на диване перед теликом. И еще удивляются, что в 40 лет со всех концов капает.Медицина говорит, что начать заниматься спортом и закаливанием никогда не поздно. И чем раньше, тем лучше.Надо вспомнить физподготовку в армии, надо завести 20 соток огорода, надо наконец начать закаливание, надо в сауну, надо давать нагрузку и в постеле.Есть в конце концов еще и фитнес. Человек начинает чувствовать значительное улучшение своего состояния уже через 2 недели.Главный закон Вселенной - движение это жизнь. Libo 2

Повідомлень: 8541 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4064 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:26 Hotab написав: vetka написав: Hotab написав: Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха. Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

Ваш сценарий уменьшение роста смертности? Ваш сценарий уменьшение роста смертности?



Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу.

Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".

Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает... Пока есть свидетели секты "просто грипп" и "насморк с потерей нюха", смысла рассказывать о вариантах нет никакого. Потому что все начинается с сознания людей. Вот когда трактористы в ямах поймут,что это куда серьезнее, тогда можно вернуться к этому вопросу.Там чехи трактористу ежедневный привет передали: на текущий час сегодняшних суток 207 чел. отправились в утиль, очередной рекорд. Как будто посмеялись с его "2862 с начала года".Ну и за октябрь циферку довели до 2378.. Вот так вот бывает...

дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говорить

точный адрес \ название больницы\ количество на кислороде\ количество на ИВЛ

или они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают мои знакомые именно так и делали - скучали в инфекционном боксе и вели со мной активную переписку о работе дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говоритьили они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". yama Повідомлень: 2879 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5619 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:33 Libo написав: shapo написав: beee написав: Про укрепление иммунитета физнагрузками и закаливанием - смешно. Невежество и стереотипы. Те, кто вздумали ВНЕЗАПНО заняться физнагрузками и другими манипуляциями, от вашего иммунитета ничего не останется. Вы заболеете обязательно и хорошо, если пока простудой Про укрепление иммунитета физнагрузками и закаливанием - смешно. Невежество и стереотипы. Те, кто вздумали ВНЕЗАПНО заняться физнагрузками и другими манипуляциями, от вашего иммунитета ничего не останется. Вы заболеете обязательно и хорошо, если пока простудой

Сам написал и сам опровергнул. Кто здесь предлагает людям с сердечными проблемами и диабетом начинать тягать штангу и нырять в прорубь.

Есть элементарные программы подсчета калорий в качества нагрузки на организм и элементарные физ. нагрузка начиная с ходьбы в качестве разгрузки. Идеальный баланс около нуля или в минус Сам написал и сам опровергнул. Кто здесь предлагает людям с сердечными проблемами и диабетом начинать тягать штангу и нырять в прорубь.Есть элементарные программы подсчета калорий в качества нагрузки на организм и элементарные физ. нагрузка начиная с ходьбы в качестве разгрузки. Идеальный баланс около нуля или в минус



Ваши дедушки и бабушки с восхода до заката физически пахали на земле не меньше лошади без всякого там подсчета калорий. И прожили все до 80-ти с гаком. Ваши дедушки и бабушки с восхода до заката физически пахали на земле не меньше лошади без всякого там подсчета калорий. И прожили все до 80-ти с гаком.

Ага, все до единого прожили 80 с лишним.

По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.

Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х Ага, все до единого прожили 80 с лишним.По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4254 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:34 cz_user написав: Количество умерших тоже величина неточная. Так как сюда включают ВСЕ смерти, если

был положительный тест на вирус (осложнения после операций, инфаркты и т.д.) В местной статистике так и пишут "Количество умерших С ковидом" , а не ОТ ковида. До сих пор в ЕС нет единой методики для подсчета и каждая страна считает так как ей удобно.



На сегодня с начала года умерло С ковидом около 3000. Много это или мало, это не обсуждается. так как ценна каждая жизнь. Но за это же время по данным минздрава умерло от ДТП 3000, сердечных заболеваний - 30000,рака - 20000, сах диабета - 3000, воспаления легких и гриппа - 3000.



В целом, пока медицина справляется. Ввели легкий карантин ( закрыли рестораны, школы, фитнесы,некоторые магазины). Пик ожидают через 2 недели. К вакцинации на данный момент местные относятся скептически. Карантин и все меры в основном соблюдают.

Маски носят в транспорте и закрытых помещениях все, но это никак особо не повлияло на изменение динамики (тут вопрос об их эффективности). в больницах на данный момент 6000, тяжелых 1000. В среднем из всех регистрируемых случаев 3 процента идет в больницу из них 5-я часть тяжелые. В местных новостях читал, что при лечении используют и ремдисивер, и довольно эффективно. Если есть вопросы - могу ответить. Количество умерших тоже величина неточная. Так как сюда включают ВСЕ смерти, еслибыл положительный тест на вирус (осложнения после операций, инфаркты и т.д.) В местной статистике так и пишут "Количество умерших С ковидом" , а не ОТ ковида. До сих пор в ЕС нет единой методики для подсчета и каждая страна считает так как ей удобно.На сегодня с начала года умерло С ковидом около 3000. Много это или мало, это не обсуждается. так как ценна каждая жизнь. Но за это же время по данным минздрава умерло от ДТП 3000, сердечных заболеваний - 30000,рака - 20000, сах диабета - 3000, воспаления легких и гриппа - 3000.В целом, пока медицина справляется. Ввели легкий карантин ( закрыли рестораны, школы, фитнесы,некоторые магазины). Пик ожидают через 2 недели. К вакцинации на данный момент местные относятся скептически. Карантин и все меры в основном соблюдают.Маски носят в транспорте и закрытых помещениях все, но это никак особо не повлияло на изменение динамики (тут вопрос об их эффективности). в больницах на данный момент 6000, тяжелых 1000. В среднем из всех регистрируемых случаев 3 процента идет в больницу из них 5-я часть тяжелые. В местных новостях читал, что при лечении используют и ремдисивер, и довольно эффективно. Если есть вопросы - могу ответить. вот когда это дойдет нашим ковид агитаторам ? да наверное никогда ... у меня стойкое впечатление что они на зарплата или сами лично продают маски антисептики \ места в больницах и тому подобное - то есть очень похоже на прямой материальный интерес от всей этой короноПАНИКИ , так как ничем другим не могу объяснить по 10+ постов каждый день от одного персонажа . В свободное время стараюсь разбавить этот бред альтернативной спокойной точкой зрения . СПАСИБО вам за 100-кратне повторение истины «Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%», – пояснив він. это между прочим цитата ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА УКРАИНЫ ЛЯШКО отсюда

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 98474.html



но они дальше панику разгоняют .... после этого заявления тема должан бы сойти на нет ... но что ж приходиться повторять эту истину каждых 10 страниц вот когда это дойдет нашим ковид агитаторам ? да наверное никогда ... у меня стойкое впечатление что они на зарплата или сами лично продают маски антисептики \ места в больницах и тому подобное - то есть очень похоже на прямой материальный интерес от всей этой короноПАНИКИ , так как ничем другим не могу объяснить по 10+ постов каждый день от одного персонажа . В свободное время стараюсь разбавить этот бред альтернативной спокойной точкой зрения . СПАСИБО вам за 100-кратне повторение истиныэто между прочимотсюдано они дальше панику разгоняют .... после этого заявления тема должан бы сойти на нет ... но что ж приходиться повторять эту истину каждых 10 страниц як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". yama Повідомлень: 2879 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5619 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:36 yama написав: дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говорить

точный адрес \ название больницы\ количество на кислороде\ количество на ИВЛ

или они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают мои знакомые именно так и делали - скучали в инфекционном боксе и вели со мной активную переписку о работе дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говоритьили они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают

Тогда зачем они согласились ложиться в больницу? Тогда зачем они согласились ложиться в больницу? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17706 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2006 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:43 shapo написав: Ага, все до единого прожили 80 с лишним.

По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.

Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х Ага, все до единого прожили 80 с лишним.По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х



Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?

Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. А тебе сейчас уже и не снилось ...

А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет. Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился.А тебе сейчас уже и не снилось ...А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет. Libo 2

Повідомлень: 8541 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4064 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2062206320642065 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 29 жов, 2020 16:28