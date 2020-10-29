RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2064206520662067>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:49

  cz_user написав:Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.

Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:
Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид
Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид
Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими
Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти
Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти
Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида
Великобритания - всех с позитивным тестом

Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???

откуда данные ? :?:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
yama
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5631 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:50

  Libo написав:
  shapo написав:Ага, все до единого прожили 80 с лишним.
По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.
Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х


Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?
Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. :oops: А тебе сейчас уже и не снилось ... :lol:
А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет. :?

Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.
От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:55

  ЛАД написав:detroytred
Плюс задача узнать, какой врач хороший, тоже не тривиальная.

их можно МЕНЯТЬ !
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
yama
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5631 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:00

  yama написав:
  ЛАД написав:detroytred
Плюс задача узнать, какой врач хороший, тоже не тривиальная.

их можно МЕНЯТЬ !

но от смены врача качество медицинского обслуживания не поменяется... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5151
З нами з: 06.08.08
Подякував: 275 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:23

Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.
tumos
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 12.03.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:25

  tumos написав:Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.


просто yama - крутой парень, и знакомые у него крутые, их кладут в больницу на всякий случай, по звонку.

ну или есть другой вариант. как говорится ведь не мешки ворочать...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3547
З нами з: 14.03.06
Подякував: 236 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:26

  Starikan написав:
  yama написав: дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говорить
точный адрес \ название больницы\ количество на кислороде\ количество на ИВЛ
или они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают :?: мои знакомые именно так и делали - скучали в инфекционном боксе и вели со мной активную переписку о работе

Тогда зачем они согласились ложиться в больницу?

наверное все просто бояться ... если всех пугать "с каждого утюга" то люди предпочитают "перебздеть чем недобздеть" , не знаю почему лежали , но не пойму почему не отпустили домой как только температура спала ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
yama
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5631 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:28

  adeges написав:
  tumos написав:Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.


просто yama - крутой парень, и знакомые у него крутые, их кладут в больницу на всякий случай, по звонку.

ну или есть другой вариант. как говорится ведь не мешки ворочать...

по правде сказать это было месяц назад .
но никто из официальных лиц ( власть ) не может\ не хочет дать статистику по количеству нуждающихся в кислороде по городах хотя бы :(
предположение ( теория\допущение ) что "кислорода" ( оборудования и магистралей) просто настолько мало что нету даже на 10 человек на всю область ... а нуждается допустим 12 чел ... вместо того как в обычное ( до ковидное время) время 2ух ...
Без точных цифр и методик от власти все превращаться в такое же бла бла от власти как мое выше
Востаннє редагувалось yama в Суб 31 жов, 2020 19:33, всього редагувалось 2 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
yama
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5631 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:30

  Кучинелли написав:Lady_N
...Полгода продержаться смогут все или практически все.Конечно если запросы велики, то это проблема.Но она проблема того чьи запросы.

Вам, наверное, и в шалаше – рай, и подножный корм – еда. Только не надо по себе судить в масштабах страны.
  Кучинелли написав:Lady_N
Марсианка, ты в команде ветки и апки.Уже сказано. что с вами сложно разговаривать..

Добро пожаловать в игнор! :mrgreen:
П.С. И они еще удивляются, почему на этом форуме так мало женщин? Потому что здесь многие мужчины элементарно не умеют вести диалог с женщиной даже письменно (можно представить, какой была бы их устная речь :shock: ). Подозреваю, что у местных женщин игнор-лист наполняется быстро и в какой-то момент им становится нечего читать и они покидают форум.
Lady_N
 
Повідомлень: 78
З нами з: 05.07.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:37

  shapo написав:
  Libo написав:Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?
Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. :oops: А тебе сейчас уже и не снилось ... :lol:
А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет. :?

Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.
От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости


Неуч.
Средняя продолжительность жизни в прошлом периоде так и считается - как среднее арифметическое. Количество людей и сколько они фактически прожили.
Есть и другой показатель - очікувана середня тривалість життя. Це демографічний прогностичний статистичний показник, що показує усереднений очікуваний інтервал між народженням і смертю для даного покоління. Являє собою узагальнену характеристику смертності. Ймовірність померти в певному віці. Для кожної вікової групи. Математична модель. 8)
Прочитай Тихий Дон хоть на старости лет, если мозг еще чтиво воспринимает, стройбат нетёсаный. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8543
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4065 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2064206520662067>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1667680
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.