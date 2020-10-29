cz_user написав:Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.
Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу: Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида Великобритания - всех с позитивным тестом
Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???
откуда данные ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
shapo написав:Ага, все до единого прожили 80 с лишним. По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы. Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х
Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона? Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. А тебе сейчас уже и не снилось ... А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет.
Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни. От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости
yama написав: дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говорить точный адрес \ название больницы\ количество на кислороде\ количество на ИВЛ или они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают мои знакомые именно так и делали - скучали в инфекционном боксе и вели со мной активную переписку о работе
Тогда зачем они согласились ложиться в больницу?
наверное все просто бояться ... если всех пугать "с каждого утюга" то люди предпочитают "перебздеть чем недобздеть" , не знаю почему лежали , но не пойму почему не отпустили домой как только температура спала ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
tumos написав:Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.
просто yama - крутой парень, и знакомые у него крутые, их кладут в больницу на всякий случай, по звонку.
ну или есть другой вариант. как говорится ведь не мешки ворочать...
по правде сказать это было месяц назад . но никто из официальных лиц ( власть ) не может\ не хочет дать статистику по количеству нуждающихся в кислороде по городах хотя бы предположение ( теория\допущение ) что "кислорода" ( оборудования и магистралей) просто настолько мало что нету даже на 10 человек на всю область ... а нуждается допустим 12 чел ... вместо того как в обычное ( до ковидное время) время 2ух ... Без точных цифр и методик от власти все превращаться в такое же бла бла от власти как мое выше
Востаннє редагувалось yama в Суб 31 жов, 2020 19:33, всього редагувалось 2 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
Кучинелли написав:Lady_N ...Полгода продержаться смогут все или практически все.Конечно если запросы велики, то это проблема.Но она проблема того чьи запросы.
Вам, наверное, и в шалаше – рай, и подножный корм – еда. Только не надо по себе судить в масштабах страны.
Кучинелли написав:Lady_N Марсианка, ты в команде ветки и апки.Уже сказано. что с вами сложно разговаривать..
Добро пожаловать в игнор! П.С. И они еще удивляются, почему на этом форуме так мало женщин? Потому что здесь многие мужчины элементарно не умеют вести диалог с женщиной даже письменно (можно представить, какой была бы их устная речь ). Подозреваю, что у местных женщин игнор-лист наполняется быстро и в какой-то момент им становится нечего читать и они покидают форум.
Libo написав:Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона? Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. А тебе сейчас уже и не снилось ... А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет.
Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни. От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости
Неуч. Средняя продолжительность жизни в прошлом периоде так и считается - как среднее арифметическое. Количество людей и сколько они фактически прожили. Есть и другой показатель - очікувана середня тривалість життя. Це демографічний прогностичний статистичний показник, що показує усереднений очікуваний інтервал між народженням і смертю для даного покоління. Являє собою узагальнену характеристику смертності. Ймовірність померти в певному віці. Для кожної вікової групи. Математична модель. Прочитай Тихий Дон хоть на старости лет, если мозг еще чтиво воспринимает, стройбат нетёсаный.