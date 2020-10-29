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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2064206520662067> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 17 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: Суб 31 жов, 2020 18:49 cz_user написав: Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.



Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:

Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид

Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид

Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими

Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти

Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти

Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида

Великобритания - всех с позитивным тестом



Как тут можно что-то с чем-то сравнивать??? Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковидГолландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковидСловакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкимиЧехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смертиФранция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смертиБельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковидаВеликобритания - всех с позитивным тестомКак тут можно что-то с чем-то сравнивать???

откуда данные ? откуда данные ? як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". yama Повідомлень: 2885 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5631 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:50 Libo написав: shapo написав: Ага, все до единого прожили 80 с лишним.

По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.

Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х Ага, все до единого прожили 80 с лишним.По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х



Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?

Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. А тебе сейчас уже и не снилось ...

А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет. Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился.А тебе сейчас уже и не снилось ...А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет.

Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.

От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4259 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 734 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:55 ЛАД написав: detroytred

Плюс задача узнать, какой врач хороший, тоже не тривиальная. Плюс задача узнать, какой врач хороший, тоже не тривиальная.

их можно МЕНЯТЬ ! их можно МЕНЯТЬ ! як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". yama Повідомлень: 2885 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5631 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:00 yama написав: ЛАД написав: detroytred

Плюс задача узнать, какой врач хороший, тоже не тривиальная. Плюс задача узнать, какой врач хороший, тоже не тривиальная.

их можно МЕНЯТЬ ! их можно МЕНЯТЬ !

но от смены врача качество медицинского обслуживания не поменяется... но от смены врача качество медицинского обслуживания не поменяется... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5151 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 823 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:23 Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок. tumos Повідомлень: 1240 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:25 tumos написав: Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок. Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.



просто yama - крутой парень, и знакомые у него крутые, их кладут в больницу на всякий случай, по звонку.



ну или есть другой вариант. как говорится ведь не мешки ворочать... просто yama - крутой парень, и знакомые у него крутые, их кладут в больницу на всякий случай, по звонку.ну или есть другой вариант. как говорится ведь не мешки ворочать... It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3547 З нами з: 14.03.06 Подякував: 236 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:26 Starikan написав: yama написав: дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говорить

точный адрес \ название больницы\ количество на кислороде\ количество на ИВЛ

или они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают мои знакомые именно так и делали - скучали в инфекционном боксе и вели со мной активную переписку о работе дайте реальную статистику по количеству людей на кислороде в каждом городе\больнице и по количеству на ИВЛ тогда о чем-то можно будет говоритьили они ( больные) там в смарфоны тыкают и скучают

Тогда зачем они согласились ложиться в больницу? Тогда зачем они согласились ложиться в больницу?

наверное все просто бояться ... если всех пугать "с каждого утюга" то люди предпочитают "перебздеть чем недобздеть" , не знаю почему лежали , но не пойму почему не отпустили домой как только температура спала ... наверное все просто бояться ... если всех пугать "с каждого утюга" то люди предпочитают "перебздеть чем недобздеть" , не знаю почему лежали , но не пойму почему не отпустили домой как только температура спала ... як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". yama Повідомлень: 2885 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5631 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:28 adeges написав: tumos написав: Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок. Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.



просто yama - крутой парень, и знакомые у него крутые, их кладут в больницу на всякий случай, по звонку.



ну или есть другой вариант. как говорится ведь не мешки ворочать... просто yama - крутой парень, и знакомые у него крутые, их кладут в больницу на всякий случай, по звонку.ну или есть другой вариант. как говорится ведь не мешки ворочать...

по правде сказать это было месяц назад .

но никто из официальных лиц ( власть ) не может\ не хочет дать статистику по количеству нуждающихся в кислороде по городах хотя бы

предположение ( теория\допущение ) что "кислорода" ( оборудования и магистралей) просто настолько мало что нету даже на 10 человек на всю область ... а нуждается допустим 12 чел ... вместо того как в обычное ( до ковидное время) время 2ух ...

Без точных цифр и методик от власти все превращаться в такое же бла бла от власти как мое выше по правде сказать это было месяц назад .но никто из официальных лиц ( власть ) не может\ не хочет дать статистику по количеству нуждающихся в кислороде по городах хотя бы( теория\допущение ) что "кислорода" ( оборудования и магистралей) просто настолько мало что нету даже на 10 человек на всю область ... а нуждается12 чел ... вместо того как в обычное ( до ковидное время) время 2ух ...Без точных цифр и методик от власти все превращаться в такое же бла бла от власти как мое выше Востаннє редагувалось yama в Суб 31 жов, 2020 19:33, всього редагувалось 2 разів. як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". yama Повідомлень: 2885 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5631 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:30 Кучинелли написав: Lady_N

...Полгода продержаться смогут все или практически все.Конечно если запросы велики, то это проблема.Но она проблема того чьи запросы. ...Полгода продержаться смогут все или практически все.Конечно если запросы велики, то это проблема.Но она проблема того чьи запросы.

Вам, наверное, и в шалаше – рай, и подножный корм – еда. Только не надо по себе судить в масштабах страны.

Кучинелли написав: Lady_N

Марсианка, ты в команде ветки и апки.Уже сказано. что с вами сложно разговаривать.. Марсианка, ты в команде ветки и апки.Уже сказано. что с вами сложно разговаривать..

Добро пожаловать в игнор!

П.С. И они еще удивляются, почему на этом форуме так мало женщин? Потому что здесь многие мужчины элементарно не умеют вести диалог с женщиной даже письменно (можно представить, какой была бы их устная речь ). Подозреваю, что у местных женщин игнор-лист наполняется быстро и в какой-то момент им становится нечего читать и они покидают форум. Вам, наверное, и в шалаше – рай, и подножный корм – еда. Только не надо по себе судить в масштабах страны.Добро пожаловать в игнор!П.С. И они еще удивляются, почему на этом форуме так мало женщин? Потому что здесь многие мужчины элементарно не умеют вести диалог с женщиной даже письменно (можно представить, какой была бы их устная речь). Подозреваю, что у местных женщин игнор-лист наполняется быстро и в какой-то момент им становится нечего читать и они покидают форум. Lady_N Повідомлень: 78 З нами з: 05.07.20 Подякував: 21 раз. Подякували: 15 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:37 shapo написав: Libo написав: Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?

Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. А тебе сейчас уже и не снилось ...

А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет. Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился.А тебе сейчас уже и не снилось ...А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет.

Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.

От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости



Неуч.

Средняя продолжительность жизни в прошлом периоде так и считается - как среднее арифметическое. Количество людей и сколько они фактически прожили.

Есть и другой показатель - очікувана середня тривалість життя. Це демографічний прогностичний статистичний показник, що показує усереднений очікуваний інтервал між народженням і смертю для даного покоління. Являє собою узагальнену характеристику смертності. Ймовірність померти в певному віці. Для кожної вікової групи. Математична модель.

Прочитай Тихий Дон хоть на старости лет, если мозг еще чтиво воспринимает, стройбат нетёсаный. Неуч.Средняя продолжительность жизни в прошлом периоде так и считается - как среднее арифметическое. Количество людей и сколько они фактически прожили.Есть и другой показатель - очікувана середня тривалість життя. Це демографічний прогностичний статистичний показник, що показує усереднений очікуваний інтервал між народженням і смертю для даного покоління. Являє собою узагальнену характеристику смертності. Ймовірність померти в певному віці. Для кожної вікової групи. Математична модель.Прочитай Тихий Дон хоть на старости лет, если мозг еще чтиво воспринимает, стройбат нетёсаный. Libo 2

Повідомлень: 8543 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4065 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2064206520662067> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7260 1667680

ЛОБ Чет 29 жов, 2020 16:28