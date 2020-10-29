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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2064206520662067

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:43

  Libo написав:
  shapo написав:Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.
От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости


Неуч.
Средняя продолжительность жизни в прошлом периоде так и считается - как среднее арифметическое. Количество людей и сколько они фактически прожили.


Так приведи официальные данные за последние 120 лет для Российской империи, СССР и незалежной Украины, а не роман Шолохова и пр. хрень в виде своих рассуждений.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:45

  stm написав:
  yama написав:
  Hotab написав:Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.

еще раз 12 + человек переболело , никто не умер , контактных более 100 человек, а учитывая родню каждого то и того больше , мои родители 60+ были со мной в тесном контакте дышал в лицо многократно , ну папа с температурой 2 дня полежал и с соплями и усе при этом даже работоспособность особо не утратил , и между делом он заядлый курильщик ( как бы отягощающий фактор). С мной контактных также было несколько сотрудников возраст 60+ никто даже не чихнул... :shock:

А ведь прав Фриз, Тифозная Мэри и хоть тресни )))

еще раз потерю нюха я диагностировал у себя где-то через неделю или две после фактической потери нюха, все указанные контакты были ДО того как я понял что не чувствую запахи . Логическим путем, долго анализируя , я пришел к выводу что фактическая потеря нюха произошла за две недели до того как я обратил на это внимание ! Я не работаю поваром сомелье и для меня потеря нюха прошла незаметно ... только когда я по приколу насмотревшись Комара решил понюхать чеснок а потом бензин \ ацетон и прочее что нашел дома - офигел - не чувствую - щиплет в носу но от чего не понятно. УЖЕ после этого проанализировав я вспомнил замечание недельной и двух недельной давности от девушек\таксистов что я до фига надухарился любимыми духами до невозможности, но я на эти замечания тогда внимания не обратил , ну как никак к своим духам привыкаешь и со временем перестаешь чувствовать запах ( как и любой другой запах) тогда я ссылался на этот эффект .
С момента обнаружения потери запаха я ограничил контакты до 5-10 человек в день с соц дистанцией и прочим ... через 3 дня сдал ПЦР результат которого мне обявили через 5 дней ( из которых было два выходных) он был негативным ( если можно верить ПЦР ;) ) . То есть осознано подозрительным я пробыл дней 3-5 до результата ПЦР. Да и по роду деятельности у меня контактных людей в любой день не больше 10-ти и то с большей частью из них я контактировал ранее на протяжении двух недель отсутствия нюха ... так смысл заморачиваться ??? за две недели уже все кто мог уже бы заразились и + три дня погоду не делают это здоровая логика меня и руководства которое ( и коллеги) было проинформировано в тот же день ( обнаружения потери нюха) о чем сплетня до вечера разлетелась по всех наших офисах и подразделениях.
Востаннє редагувалось yama в Суб 31 жов, 2020 19:52, всього редагувалось 4 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:48

yana Вы не отдаете себе отчёт ситуации. Скорая при температуре 39 приедет и отвезёт на КТ. Если эффект матового стекла подтвердится везут в больницу где есть места.Если эффекта нет добирайс домой сам. Ситуационных вариантов полно.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:09

  tumos написав:yana Вы не отдаете себе отчёт ситуации. Скорая при температуре 39 приедет и отвезёт на КТ. Если эффект матового стекла подтвердится везут в больницу где есть места.Если эффекта нет добирайс домой сам. Ситуационных вариантов полно.

хорошо , допустим , ноя не понимаю где в вашем предложении отрицание моей теории о не нужности госпитализации большинства больных ?
в школе ( класс 8-й +- _ я поздней осенью пошел я в бассейн , пошел в одной рубашке , на термометр светило солнышко и показывало 20 градусов, по факту было то ли 13 то ли 9 хз , до бассейна решили пробежаться что бы не было холодно , ессно после бассейна разогретый пол часа шел домой пешком - диагноз пневмония, лежал дома без температуры получал по два укола в попу в день и искренне удивлялся зачем мне эти уколы если я себя прекрасно чувствую ...а уколы были болезненные пенициллин ( кто знает) как то пару раз взяли ( случайно, я сам по ходу даже купил ) ледокаин большей концентрации чем надо ну так я сразу отключался в сон после укола в попу.
В случае ковид пневмонии даже уколы в ж*** не нужны так как лечения нету :( так зачем стационар ? выдать всем по пульсоксиметру за 350 грн \ шт и пусть контролируют сатурацию ...как упадет тогда в больничку ...
Востаннє редагувалось yama в Суб 31 жов, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:09

  shapo написав:
  Libo написав:
  shapo написав:Ага, все до единого прожили 80 с лишним.
По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы.
Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х


Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона?
Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. :oops: А тебе сейчас уже и не снилось ... :lol:
А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет. :?

Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.
От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости

фото :Ветераны войны 1812 года, сделано в 1912 году...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:14

  yama написав:замечание недельной и двух недельной давности от девушек\таксистов что я до фига надухарился любимыми духами до невозможности.
Да и по роду деятельности у меня контактных людей в любой день не больше 10-ти

за две недели уже все кто мог уже бы заразились и + три дня погоду не делают это здоровая логика меня и руководства которое ( и коллеги) было проинформировано в тот же день ( обнаружения потери нюха) о чем сплетня до вечера разлетелась по всех наших офисах и подразделениях.

Мэри, пожалейте Ветку и Тракториста их же ещё лет да лет в ЕС не пустят и отнюдь не из-за того что ИВЛ и кислорода у нас нет, а из-за количества ваших последователей ))))))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:16

Если повезёт, то врач со скорой прослушает спину. Пневмония выявляется уже на этом этапе Правда не причина ее вызвавшая. Только кто сейчас лёгкие слушает. Но бывают исключения.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:еще раз потерю нюха я диагностировал у себя где-то через неделю или две после фактической потери нюха, все указанные контакты были ДО того как я понял что не чувствую запахи .

Тому маску треба носити і "здоровим", коли такі елементарні речі дійдуть?
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:20

  tumos написав:Если повезёт, то врач со скорой прослушает спину. Пневмония выявляется уже на этом этапе Правда не причина ее вызвавшая. Только кто сейчас лёгкие слушает. Но бывают исключения.

Атипичная не всегда хорошо прослушивается, особенно свежая.
И на рентгене плохо просматривается.
Так что только КТ
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:26

Yama. С чего решили что при ковиде пневмони не лечится. Антибиотик в капельнице через вену. Через час антибиотик таблетка . До 10 дней
tumos
 
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