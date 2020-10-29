shapo написав:Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни. От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости
Неуч. Средняя продолжительность жизни в прошлом периоде так и считается - как среднее арифметическое. Количество людей и сколько они фактически прожили.
Так приведи официальные данные за последние 120 лет для Российской империи, СССР и незалежной Украины, а не роман Шолохова и пр. хрень в виде своих рассуждений.
Hotab написав:Какой-то наркоман, ейбогу. Ему о росте смертности, а он о потере нюха.
еще раз 12 + человек переболело , никто не умер , контактных более 100 человек, а учитывая родню каждого то и того больше , мои родители 60+ были со мной в тесном контакте дышал в лицо многократно , ну папа с температурой 2 дня полежал и с соплями и усе при этом даже работоспособность особо не утратил , и между делом он заядлый курильщик ( как бы отягощающий фактор). С мной контактных также было несколько сотрудников возраст 60+ никто даже не чихнул...
А ведь прав Фриз, Тифозная Мэри и хоть тресни )))
еще раз потерю нюха я диагностировал у себя где-то через неделю или две после фактической потери нюха, все указанные контакты были ДО того как я понял что не чувствую запахи . Логическим путем, долго анализируя , я пришел к выводу что фактическая потеря нюха произошла за две недели до того как я обратил на это внимание ! Я не работаю поваром сомелье и для меня потеря нюха прошла незаметно ... только когда я по приколу насмотревшись Комара решил понюхать чеснок а потом бензин \ ацетон и прочее что нашел дома - офигел - не чувствую - щиплет в носу но от чего не понятно. УЖЕ после этого проанализировав я вспомнил замечание недельной и двух недельной давности от девушек\таксистов что я до фига надухарился любимыми духами до невозможности, но я на эти замечания тогда внимания не обратил , ну как никак к своим духам привыкаешь и со временем перестаешь чувствовать запах ( как и любой другой запах) тогда я ссылался на этот эффект . С момента обнаружения потери запаха я ограничил контакты до 5-10 человек в день с соц дистанцией и прочим ... через 3 дня сдал ПЦР результат которого мне обявили через 5 дней ( из которых было два выходных) он был негативным ( если можно верить ПЦР ) . То есть осознано подозрительным я пробыл дней 3-5 до результата ПЦР. Да и по роду деятельности у меня контактных людей в любой день не больше 10-ти и то с большей частью из них я контактировал ранее на протяжении двух недель отсутствия нюха ... так смысл заморачиваться ??? за две недели уже все кто мог уже бы заразились и + три дня погоду не делают это здоровая логика меня и руководства которое ( и коллеги) было проинформировано в тот же день ( обнаружения потери нюха) о чем сплетня до вечера разлетелась по всех наших офисах и подразделениях.
Востаннє редагувалось yama в Суб 31 жов, 2020 19:52, всього редагувалось 4 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
yana Вы не отдаете себе отчёт ситуации. Скорая при температуре 39 приедет и отвезёт на КТ. Если эффект матового стекла подтвердится везут в больницу где есть места.Если эффекта нет добирайс домой сам. Ситуационных вариантов полно.
tumos написав:yana Вы не отдаете себе отчёт ситуации. Скорая при температуре 39 приедет и отвезёт на КТ. Если эффект матового стекла подтвердится везут в больницу где есть места.Если эффекта нет добирайс домой сам. Ситуационных вариантов полно.
хорошо , допустим , ноя не понимаю где в вашем предложении отрицание моей теории о не нужности госпитализации большинства больных ? в школе ( класс 8-й +- _ я поздней осенью пошел я в бассейн , пошел в одной рубашке , на термометр светило солнышко и показывало 20 градусов, по факту было то ли 13 то ли 9 хз , до бассейна решили пробежаться что бы не было холодно , ессно после бассейна разогретый пол часа шел домой пешком - диагноз пневмония, лежал дома без температуры получал по два укола в попу в день и искренне удивлялся зачем мне эти уколы если я себя прекрасно чувствую ...а уколы были болезненные пенициллин ( кто знает) как то пару раз взяли ( случайно, я сам по ходу даже купил ) ледокаин большей концентрации чем надо ну так я сразу отключался в сон после укола в попу. В случае ковид пневмонии даже уколы в ж*** не нужны так как лечения нету так зачем стационар ? выдать всем по пульсоксиметру за 350 грн \ шт и пусть контролируют сатурацию ...как упадет тогда в больничку ...
Востаннє редагувалось yama в Суб 31 жов, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
shapo написав:Ага, все до единого прожили 80 с лишним. По обыкновению врешь как сивый мерин. До революции жили в основной массе которая учитывала статистика не более 40 лет не сильно отличаясь от европы. Дальше считать сложно из-за революций, голода, войн, но наибольшая продолжительность жизни была в середине 70-х и достигла 70-ти лет, дальше начала несильно падать сильно ускорившись с начала 90-х
Ты помнишь во сколько умер Пантелей Прокофьевич из Тихого Дона? Класссический образ крестьянина, трудяги тех времен. В свои годы еще свою невестку Дарью чпокать норовился. А тебе сейчас уже и не снилось ... А средняя продолжительность - это среднее арифметическое. Один сто лет прожил, а другого в 20 лет в пьяной драке оглоблей пришибли или на войне убили, вот и средняя продолжительность в 60 лет.
Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни. От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости
фото :Ветераны войны 1812 года, сделано в 1912 году...
yama написав:замечание недельной и двух недельной давности от девушек\таксистов что я до фига надухарился любимыми духами до невозможности. Да и по роду деятельности у меня контактных людей в любой день не больше 10-ти
за две недели уже все кто мог уже бы заразились и + три дня погоду не делают это здоровая логика меня и руководства которое ( и коллеги) было проинформировано в тот же день ( обнаружения потери нюха) о чем сплетня до вечера разлетелась по всех наших офисах и подразделениях.
Мэри, пожалейте Ветку и Тракториста их же ещё лет да лет в ЕС не пустят и отнюдь не из-за того что ИВЛ и кислорода у нас нет, а из-за количества ваших последователей ))))))))