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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 20:32
Да прослушка не даёт 100 результат. Но без этого действия просто уму не постежимо.
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tumos
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:36
tumos написав:
Yama. С чего решили что при ковиде пневмони не лечится. Антибиотик в капельнице через вену. Через час антибиотик таблетка . До 10 дней
Это профилактика бактериальной пневмонии - осложнения, с которым сталкиваются 15% госпитализированных с ковидом. А от вирусной пневмонии специфического лечения то и нет - только непрямое действие в виде снижения воспалительного ответа с помощью ГКС. Плюс поддержка кислородом...
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:43
Понял. Спасибо.
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tumos
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:00
Хорошо, как врачи понимают с какой пневмонией больной. Вирусная или бактериальная Есть эффект стекла на снимке.
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tumos
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:07
tumos написав:
Хорошо, как врачи понимают с какой пневмонией больной. Вирусная или бактериальная Есть эффект стекла на снимке.
Вирусная будет у всех больных ковидом, имеющих показания для госпитализации. А нужны, или не нужны антибиотики для профилактики/лечения бактериальной пневмонии, врачи могут принять решение либо по анамнезу, либо по биохимическому анализу крови на наличие ее возбудителей
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:16
Запах мандаринок в цьому році відчують не всі
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Буровик
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:25
Буровик написав:
Запах мандаринок в цьому році відчують не всі
не нагнетайте, умрут тоже не все
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:42
tumos написав:
Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.
Так в инфекционном отделении не только ж пневмонии лечат.
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