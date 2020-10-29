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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2066206720682069>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
17
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:32

Да прослушка не даёт 100 результат. Но без этого действия просто уму не постежимо.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:36

  tumos написав:Yama. С чего решили что при ковиде пневмони не лечится. Антибиотик в капельнице через вену. Через час антибиотик таблетка . До 10 дней


Это профилактика бактериальной пневмонии - осложнения, с которым сталкиваются 15% госпитализированных с ковидом. А от вирусной пневмонии специфического лечения то и нет - только непрямое действие в виде снижения воспалительного ответа с помощью ГКС. Плюс поддержка кислородом...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:43

Понял. Спасибо.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:00

Хорошо, как врачи понимают с какой пневмонией больной. Вирусная или бактериальная Есть эффект стекла на снимке.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:07

  tumos написав:Хорошо, как врачи понимают с какой пневмонией больной. Вирусная или бактериальная Есть эффект стекла на снимке.


Вирусная будет у всех больных ковидом, имеющих показания для госпитализации. А нужны, или не нужны антибиотики для профилактики/лечения бактериальной пневмонии, врачи могут принять решение либо по анамнезу, либо по биохимическому анализу крови на наличие ее возбудителей
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Запах мандаринок в цьому році відчують не всі
Буровик
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:25

  Буровик написав:Запах мандаринок в цьому році відчують не всі

не нагнетайте, умрут тоже не все
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:42

  tumos написав:Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.

Так в инфекционном отделении не только ж пневмонии лечат.
vetka
 
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edvardd на фото старуха помнящая Наполеона это мощно :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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  Tat_888 написав:и еще я ненавижу ковидиотов

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