Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 34 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 17 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 9% 3 Всього голосів : 34 Додано: Суб 31 жов, 2020 21:48 Не вопрос Так и надо писать. Лежали с дизентерией и до усрачки хотелось им переписываться

Да и по роду деятельности у меня контактных людей в любой день не больше 10-ти



за две недели уже все кто мог уже бы заразились и + три дня погоду не делают это здоровая логика меня и руководства которое ( и коллеги) было проинформировано в тот же день ( обнаружения потери нюха) о чем сплетня до вечера разлетелась по всех наших офисах и подразделениях. замечание недельной и двух недельной давности отчто я до фига надухарился любимыми духами до невозможности.Да и по роду деятельности у меня контактных людейза две недели уже все кто мог уже бы заразились и + три дня погоду не делают это здоровая логика меня и руководства которое ( и коллеги) было проинформировано в тот же день ( обнаружения потери нюха) о чем сплетня до вечера разлетелась по всех наших офисах и подразделениях.

Мэри, пожалейте Ветку и Тракториста их же ещё лет да лет в ЕС не пустят и отнюдь не из-за того что ИВЛ и кислорода у нас нет, а из-за количества ваших последователей )))))))) Мэри, пожалейте Ветку и Тракториста их же ещё лет да лет в ЕС не пустят и отнюдь не из-за того что ИВЛ и кислорода у нас нет, а из-за количества ваших последователей ))))))))

Падсталом, честно

Падсталом, честно

Ну я реально хочу в опять в Верону и Будапешт. Встреча 2020 в Праге в памяти, буд-то это было лет 10 назад

фото :Ветераны войны 1812 года, сделано в 1912 году...



Liberia’s Oldest Citizen Dies at 153



Liberia’s oldest woman, who was on July 24, 2016 decorated by President Ellen Johnson Sirleaf, has died in Paynesville.



Madam Klayonoh Bleaorplue, who was reportedly born on March 7, 1863, during the American Civil War, died on August 2, 2016 at the residence of her relatives in Bernard Farm close to the old Omega Station in Paynesville.



According to a senior member of the family, Madam Bleaorplue got ill as a result of a motor accident which occurred near the Ministry of Foreign Affairs, shortly after being decorated by President Sirleaf.



Following the honouring ceremony, Madam Bleaorplue started feeling pain in her chest and was rushed to the John F. Kennedy Memorial Hospital in Sinkor.



https://www.liberianobserver.com/news/l ... es-at-153/



Liberia’s oldest woman, who was on July 24, 2016 decorated by President Ellen Johnson Sirleaf, has died in Paynesville.Madam Klayonoh Bleaorplue, who was reportedly born on March 7, 1863, during the American Civil War, died on August 2, 2016 at the residence of her relatives in Bernard Farm close to the old Omega Station in Paynesville.According to a senior member of the family, Madam Bleaorplue got ill as a result of a motor accident which occurred near the Ministry of Foreign Affairs, shortly after being decorated by President Sirleaf.Following the honouring ceremony, Madam Bleaorplue started feeling pain in her chest and was rushed to the John F. Kennedy Memorial Hospital in Sinkor.



PS Пезиденты Либерии практически ежегодно приглашают к себе (!!!) самых пожилых людей, приветствуют и угощают их. Эти мероприятия широко освещаются в СМИ. Очень интересно наблюдать за двумя десятками людей на сцене, беседующими с президентом, которым по 120, 130, 140 лет ...

PS Пезиденты Либерии практически ежегодно приглашают к себе (!!!) самых пожилых людей, приветствуют и угощают их. Эти мероприятия широко освещаются в СМИ. Очень интересно наблюдать за двумя десятками людей на сцене, беседующими с президентом, которым по 120, 130, 140 лет ...

antey1969 написав: tumos написав: Если повезёт, то врач со скорой прослушает спину. Пневмония выявляется уже на этом этапе Правда не причина ее вызвавшая. Только кто сейчас лёгкие слушает. Но бывают исключения. Если повезёт, то врач со скорой прослушает спину. Пневмония выявляется уже на этом этапе Правда не причина ее вызвавшая. Только кто сейчас лёгкие слушает. Но бывают исключения.

Атипичная не всегда хорошо прослушивается, особенно свежая.

И на рентгене плохо просматривается.

Так что только КТ Атипичная не всегда хорошо прослушивается, особенно свежая.И на рентгене плохо просматривается.Так что только КТ

Интересно, а сколько стоит аппарат КТ? На нём сейчас можно озолотиться.

Так в инфекционном отделении не только ж пневмонии лечат. Так в инфекционном отделении не только ж пневмонии лечат.



Не знаю честно говоря куда сейчас девают инфекционных некоронавирусников, но в Одессе инфекционная больница перепрофилирована исключительно под инфекционных коронавирусных пневмонийщиков.

Сказки Yama, что какие-то шланги просто так сейчас лежат и клацают на телефонах, это для глупых ушей, не знакомых с ситуацией. Без пневмонии на КТ и подтвержденного положительного ПЦР в инфекционку попасть сейчас просто невозможно, в принципе нет мест.



freeze ну наверное больным дизентерией выдают пачку памперсов, а коклюшеным упаковку сухих салфеток и отправляют по домам (((

Атипичная не всегда хорошо прослушивается, особенно свежая.

И на рентгене плохо просматривается.

Так что только КТ Атипичная не всегда хорошо прослушивается, особенно свежая.И на рентгене плохо просматривается.Так что только КТ

Интересно, а сколько стоит аппарат КТ? На нём сейчас можно озолотиться. Интересно, а сколько стоит аппарат КТ? На нём сейчас можно озолотиться.

The cost of new and refurbished 16-slice CT scanners are:



New 16-slice costs between $285,000-$360,000

Refurbished 16-slice costs between $90,000-$205,000

The cost of new and refurbished premium CT scanners are:



New 128-slice cost between $675,000-$1,000,000

Refurbished 128-slice cost between $225,000-$650,000

The cost of new and refurbished 16-slice CT scanners are:

New 16-slice costs between $285,000-$360,000

Refurbished 16-slice costs between $90,000-$205,000

The cost of new and refurbished premium CT scanners are:

New 128-slice cost between $675,000-$1,000,000

Refurbished 128-slice cost between $225,000-$650,000

New 256+ slice / dual energy scanners cost between $1,350,000-$2,100,000

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

yama написав: я вспомнил замечание недельной и двух недельной давности от девушек\таксистов что я до фига надухарился любимыми духами до невозможности, замечание недельной и двух недельной давности от девушек\таксистов что я до фига надухарился любимыми духами до невозможности,



Духаришься г*мном.

Если б хорошо пах, девушка не бухтела бы, а чпокнула тебя на месте.

Девушкам очень нравится и возбуждает запах оделолона, для производства которых используются половые железы кабанов, а нас в женщинах возбуждают духи, изготовлены из желез свинок.

Духаришься г*мном.

Если б хорошо пах, девушка не бухтела бы, а чпокнула тебя на месте.

Девушкам очень нравится и возбуждает запах оделолона, для производства которых используются половые железы кабанов, а нас в женщинах возбуждают духи, изготовлены из желез свинок.

Попробуй BOSS.

Ukrainian у меня плохо с английским. Можно в двух словах на нашем?



Духаришься г*мном.

Если б хорошо пах, девушка не бухтела бы, а чпокнула тебя на месте.

Девушкам очень нравится и возбуждает запах оделолона, для производства которых используются половые железы кабанов, а нас в женщинах возбуждают духи, изготовлены из желез свинок.

Попробуй BOSS. Духаришься г*мном.Если б хорошо пах, девушка не бухтела бы, а чпокнула тебя на месте.Девушкам очень нравится и возбуждает запах оделолона, для производства которых используются половые железы кабанов, а нас в женщинах возбуждают духи, изготовлены из желез свинок.Попробуй BOSS.

