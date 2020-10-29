yama написав:замечание недельной и двух недельной давности от девушек\таксистов что я до фига надухарился любимыми духами до невозможности. Да и по роду деятельности у меня контактных людей в любой день не больше 10-ти
за две недели уже все кто мог уже бы заразились и + три дня погоду не делают это здоровая логика меня и руководства которое ( и коллеги) было проинформировано в тот же день ( обнаружения потери нюха) о чем сплетня до вечера разлетелась по всех наших офисах и подразделениях.
Мэри, пожалейте Ветку и Тракториста их же ещё лет да лет в ЕС не пустят и отнюдь не из-за того что ИВЛ и кислорода у нас нет, а из-за количества ваших последователей ))))))))
Падсталом, честно Ну я реально хочу в опять в Верону и Будапешт. Встреча 2020 в Праге в памяти, буд-то это было лет 10 назад
edvardd написав:фото :Ветераны войны 1812 года, сделано в 1912 году...
Liberia’s Oldest Citizen Dies at 153
Liberia’s oldest woman, who was on July 24, 2016 decorated by President Ellen Johnson Sirleaf, has died in Paynesville.
Madam Klayonoh Bleaorplue, who was reportedly born on March 7, 1863, during the American Civil War, died on August 2, 2016 at the residence of her relatives in Bernard Farm close to the old Omega Station in Paynesville.
According to a senior member of the family, Madam Bleaorplue got ill as a result of a motor accident which occurred near the Ministry of Foreign Affairs, shortly after being decorated by President Sirleaf.
Following the honouring ceremony, Madam Bleaorplue started feeling pain in her chest and was rushed to the John F. Kennedy Memorial Hospital in Sinkor.
PS Пезиденты Либерии практически ежегодно приглашают к себе (!!!) самых пожилых людей, приветствуют и угощают их. Эти мероприятия широко освещаются в СМИ. Очень интересно наблюдать за двумя десятками людей на сцене, беседующими с президентом, которым по 120, 130, 140 лет ...
tumos написав:Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.
Так в инфекционном отделении не только ж пневмонии лечат.
Не знаю честно говоря куда сейчас девают инфекционных некоронавирусников, но в Одессе инфекционная больница перепрофилирована исключительно под инфекционных коронавирусных пневмонийщиков. Сказки Yama, что какие-то шланги просто так сейчас лежат и клацают на телефонах, это для глупых ушей, не знакомых с ситуацией. Без пневмонии на КТ и подтвержденного положительного ПЦР в инфекционку попасть сейчас просто невозможно, в принципе нет мест.
Пневмонийщиков даже со стекловидными коронавирусными участками в легких, но пока не подошел анализ ПЦР временно помещают в горбольницу N5 в парке Шевченко. Это типа отстойник сделали до прихода анализа ПЦР. Если приходит положительный ПЦР, то пневмонийщиков перевозят в профильные несколько коронавирусных больниц, если приходит отрицательный ПЦР и пациент не выглядит, что скоро ласты склеит, то выгоняют лечиться домой, если ПЦР вдруг отрицательный, но стекловидные участки и снижение оксигенации и пациент выглядит хреново, то продолжают держать в 5-ой больнице и отправляют повторно на ПЦР.
tumos написав:Если повезёт, то врач со скорой прослушает спину. Пневмония выявляется уже на этом этапе Правда не причина ее вызвавшая. Только кто сейчас лёгкие слушает. Но бывают исключения.
Атипичная не всегда хорошо прослушивается, особенно свежая. И на рентгене плохо просматривается. Так что только КТ
Интересно, а сколько стоит аппарат КТ? На нём сейчас можно озолотиться.
The cost of new and refurbished 16-slice CT scanners are:
New 16-slice costs between $285,000-$360,000 Refurbished 16-slice costs between $90,000-$205,000 The cost of new and refurbished premium CT scanners are:
New 128-slice cost between $675,000-$1,000,000 Refurbished 128-slice cost between $225,000-$650,000 New 256+ slice / dual energy scanners cost between $1,350,000-$2,100,000
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
yama написав: я вспомнил замечание недельной и двух недельной давности от девушек\таксистов что я до фига надухарился любимыми духами до невозможности,
Духаришься г*мном. Если б хорошо пах, девушка не бухтела бы, а чпокнула тебя на месте. Девушкам очень нравится и возбуждает запах оделолона, для производства которых используются половые железы кабанов, а нас в женщинах возбуждают духи, изготовлены из желез свинок. Попробуй BOSS.
yama написав: я вспомнил замечание недельной и двух недельной давности от девушек\таксистов что я до фига надухарился любимыми духами до невозможности,
Духаришься г*мном. Если б хорошо пах, девушка не бухтела бы, а чпокнула тебя на месте. Девушкам очень нравится и возбуждает запах оделолона, для производства которых используются половые железы кабанов, а нас в женщинах возбуждают духи, изготовлены из желез свинок. Попробуй BOSS.
Это вам продавец в Брокарде сказала про кабанов и свиней?)))))