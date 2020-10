Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2067206820692070> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 35 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 51% 18 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 9% 3 Всього голосів : 35 Додано: Суб 31 жов, 2020 21:54 vetka написав: tumos написав: Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок. Я тоже не могу понять как можно быть принятым в инфекционку без пневмонии. А при пневмонии не до переписок.

Так в инфекционном отделении не только ж пневмонии лечат. Так в инфекционном отделении не только ж пневмонии лечат.



Не знаю честно говоря куда сейчас девают инфекционных некоронавирусников, но в Одессе инфекционная больница перепрофилирована исключительно под инфекционных коронавирусных пневмонийщиков.

Сказки Yama, что какие-то шланги просто так сейчас лежат и клацают на телефонах, это для глупых ушей, не знакомых с ситуацией. Без пневмонии на КТ и подтвержденного положительного ПЦР в инфекционку попасть сейчас просто невозможно, в принципе нет мест.



Пневмонийщиков даже со стекловидными коронавирусными участками в легких, но пока не подошел анализ ПЦР временно помещают в горбольницу N5 в парке Шевченко. Это типа отстойник сделали до прихода анализа ПЦР. Если приходит положительный ПЦР, то пневмонийщиков перевозят в профильные несколько коронавирусных больниц, если приходит отрицательный ПЦР и пациент не выглядит, что скоро ласты склеит, то выгоняют лечиться домой, если ПЦР вдруг отрицательный, но стекловидные участки и снижение оксигенации и пациент выглядит хреново, то продолжают держать в 5-ой больнице и отправляют повторно на ПЦР. Не знаю честно говоря куда сейчас девают инфекционных некоронавирусников, но в Одессе инфекционная больница перепрофилирована исключительно под инфекционных коронавирусных пневмонийщиков.Сказки Yama, что какие-то шланги просто так сейчас лежат и клацают на телефонах, это для глупых ушей, не знакомых с ситуацией. Без пневмонии на КТ и подтвержденного положительного ПЦР в инфекционку попасть сейчас просто невозможно, в принципе нет мест.Пневмонийщиков даже со стекловидными коронавирусными участками в легких, но пока не подошел анализ ПЦР временно помещают в горбольницу N5 в парке Шевченко. Это типа отстойник сделали до прихода анализа ПЦР. Если приходит положительный ПЦР, то пневмонийщиков перевозят в профильные несколько коронавирусных больниц, если приходит отрицательный ПЦР и пациент не выглядит, что скоро ласты склеит, то выгоняют лечиться домой, если ПЦР вдруг отрицательный, но стекловидные участки и снижение оксигенации и пациент выглядит хреново, то продолжают держать в 5-ой больнице и отправляют повторно на ПЦР. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18928 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4538 раз. Подякували: 7265 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 21:58 freeze ну наверное больным дизентерией выдают пачку памперсов, а коклюшеным упаковку сухих салфеток и отправляют по домам ((( vetka Повідомлень: 6638 З нами з: 04.03.14 Подякував: 416 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 22:00 vetka написав: antey1969 написав: tumos написав: Если повезёт, то врач со скорой прослушает спину. Пневмония выявляется уже на этом этапе Правда не причина ее вызвавшая. Только кто сейчас лёгкие слушает. Но бывают исключения. Если повезёт, то врач со скорой прослушает спину. Пневмония выявляется уже на этом этапе Правда не причина ее вызвавшая. Только кто сейчас лёгкие слушает. Но бывают исключения.

Атипичная не всегда хорошо прослушивается, особенно свежая.

И на рентгене плохо просматривается.

Так что только КТ Атипичная не всегда хорошо прослушивается, особенно свежая.И на рентгене плохо просматривается.Так что только КТ

Интересно, а сколько стоит аппарат КТ? На нём сейчас можно озолотиться. Интересно, а сколько стоит аппарат КТ? На нём сейчас можно озолотиться.

The cost of new and refurbished 16-slice CT scanners are:



New 16-slice costs between $285,000-$360,000

Refurbished 16-slice costs between $90,000-$205,000

The cost of new and refurbished premium CT scanners are:



New 128-slice cost between $675,000-$1,000,000

Refurbished 128-slice cost between $225,000-$650,000

New 256+ slice / dual energy scanners cost between $1,350,000-$2,100,000 The cost of new and refurbished 16-slice CT scanners are:New 16-slice costs between $285,000-$360,000Refurbished 16-slice costs between $90,000-$205,000The cost of new and refurbished premium CT scanners are:New 128-slice cost between $675,000-$1,000,000Refurbished 128-slice cost between $225,000-$650,000New 256+ slice / dual energy scanners cost between $1,350,000-$2,100,000 Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Libo 2

Научитесь не просто читать, но и понимать прочитанное, иначе смешно выглядите.



Выделяю то, что вы не заметили в цитируемом, но дали свой вывод (тоже выделено):

yama написав: cz_user написав: ...

В целом, пока медицина справляется. Ввели легкий карантин ( закрыли рестораны, школы, фитнесы,некоторые магазины). Пик ожидают через 2 недели. К вакцинации на данный момент местные относятся скептически. Карантин и все меры в основном соблюдают.

Маски носят в транспорте и закрытых помещениях все , но это никак особо не повлияло на изменение динамики (тут вопрос об их эффективности). в больницах на данный момент 6000, тяжелых 1000. В среднем из всех регистрируемых случаев 3 процента идет в больницу из них 5-я часть тяжелые. В местных новостях читал, что при лечении используют и ремдисивер, и довольно эффективно. Если есть вопросы - могу ответить. В целом, пока медицина справляется. Ввели легкий карантин ( закрыли рестораны, школы, фитнесы,некоторые магазины). Пик ожидают через 2 недели. К вакцинации на данный момент местные относятся скептически. Карантин и все меры в основном соблюдают., но это никак особо не повлияло на изменение динамики (тут вопрос об их эффективности). в больницах на данный момент 6000, тяжелых 1000. В среднем из всех регистрируемых случаев 3 процента идет в больницу из них 5-я часть тяжелые. В местных новостях читал, что при лечении используют и ремдисивер, и довольно эффективно. Если есть вопросы - могу ответить. вот когда это дойдет нашим ковид агитаторам ? да наверное никогда ... у меня стойкое впечатление что они на зарплата или сами лично продают маски антисептики \ места в больницах и тому подобное - то есть очень похоже на прямой материальный интерес от всей этой короноПАНИКИ , так как ничем другим не могу объяснить по 10+ постов каждый день от одного персонажа . В свободное время стараюсь разбавить этот бред альтернативной спокойной точкой зрения . СПАСИБО вам за 100-кратне повторение истины

...

но они дальше панику разгоняют .... после этого заявления тема должна бы сойти на нет ... но что ж приходиться повторять эту истину каждых 10 страниц да наверное никогда ... у меня стойкое впечатление что они на зарплатаантисептики \ места в больницах и тому подобное -, так как ничем другим не могу объяснить по 10+ постов каждый день от одного персонажа . В свободное время стараюсь разбавить этот бред альтернативной спокойной точкой зрения . СПАСИБО вам за 100-кратне повторение истиныно они дальше панику разгоняют .... после этого заявления тема должна бы сойти на нет ... но что ж приходиться повторять эту истину каждых 10 страниц Научитесь не просто читать, но и понимать прочитанное, иначе смешно выглядите.Выделяю то, что вы не заметили в цитируемом, но дали свой вывод (тоже выделено): yanyura Повідомлень: 5593 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1859 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 22:37 edvardd написав: shapo написав: Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.

От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости Я много что помню и потому мне твоя аргументация просто смешна когда давно существует наука демография с подсчетом средней продолжительности жизни.От того, что кто-то из крестьян доживал до 90,а половина его детей и внуков умирала в младенческом возрасте от элементарных инфекций и заражений крови при травмах задолго до пьяной драки в 20 говорит только о твоей очередной глупости

фото :Ветераны войны 1812 года, сделано в 1912 году...

фото :Ветераны войны 1812 года, сделано в 1912 году...



Еще один знаток демографии.

Я же написал что продолжительность жизни в стране определяется от всех родившихся и умерших в младенческом возрасте.

И если в семье родилось двое и один умер в возрасте 1 год, а второй в возрасте 60 лет, то по статистике они прожили оба 30.5 лет.

И именно из-за огромной младенческой смертности до начала 20 века и была такая низкая средняя продолжительность жизни в России.

А если брать тех, кто пережил подростковый возраст,то здесь особенных изменений не было начиная с Древнего Египта.античной Греции и Рима за исключением периода войн и эпидемий до наших дней.

