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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2067206820692070

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 35
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
18
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:05

  vetka написав:Libo ого, а вы мачо ещё тот.


Я про женщин вообще молчу ...
Сколько жертв, сколько героических усилий, времени, сколько денег они отдают на это "а вдруг я сегодня ему понравлюсь", на эту постоянную боевую готовность ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:19

  vetka написав:Libo ого, а вы мачо ещё тот.


Как показывает жизненный опыт больше всего разглагольствуют о своих успехах у женщин импотенты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Правительство Великобритании анонсировало введение общенационального карантина в Англии с 5 ноября. Локдаун в этом регионе Соединенного Королевства продлится до 2 декабря.

Об этом в ходе субботней пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам основная цель ужесточения карантина заключается в том, чтобы попытаться остановить вторую волну Covid-19. Согласно плану правительства с четверга в Англии будут закрыты пабы, рестораны, магазины (кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости). Также будет введен запрет на встречи людей, проживающих отдельно.

"Ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий. Если мы не предпримем действий, мы можем получить по несколько тысяч смертей от коронавируса в сутки", - сказал Джонсон.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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  #<1 ... 2067206820692070
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