Я про женщин вообще молчу ...
Сколько жертв, сколько героических усилий, времени, сколько денег они отдают на это "а вдруг я сегодня ему понравлюсь", на эту постоянную боевую готовность ...
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:05
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:19
Как показывает жизненный опыт больше всего разглагольствуют о своих успехах у женщин импотенты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Правительство Великобритании анонсировало введение общенационального карантина в Англии с 5 ноября. Локдаун в этом регионе Соединенного Королевства продлится до 2 декабря.
Об этом в ходе субботней пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам основная цель ужесточения карантина заключается в том, чтобы попытаться остановить вторую волну Covid-19. Согласно плану правительства с четверга в Англии будут закрыты пабы, рестораны, магазины (кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости). Также будет введен запрет на встречи людей, проживающих отдельно.
"Ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий. Если мы не предпримем действий, мы можем получить по несколько тысяч смертей от коронавируса в сутки", - сказал Джонсон.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:44
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:57
как бы вирусы антибиотиками не лечатся , а это как бы вирусная пневмония вызвана вирусом и лекарств как бы нет
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:59
Так здесь совсем запущено.
Герой-разведчик с танка еще из пубертатного возраста не вышел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:02
это то к чему я уже давно призываю .... ( открыть нормальные данные ) Где это можно посмотреть по Чехии ? можно на чешском - благо переводчик работает
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:07
– Опять хочу в Париж!
– А Вы уже бывали там?
– Нет, но я уже хотел
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
еще раз - зачем при пневмонии и положительном ПЦР госпитализация ? если кислород в норме что там делать ? ну хорошо допустим диабетик или еще какой хроник нуждается в капельнице с глюкозой ибо ему трудно кушать, но простым то зачем ? Что ни у кого в теме не было температуры 40-41 ? у меня было в детстве несколько раз ... ну да не приятно но таблетку скушал воды попил и спать ... и опять спать ... спать можно и дома
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ".
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