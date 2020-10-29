Додано: Суб 31 жов, 2020 23:39

Правительство Великобритании анонсировало введение общенационального карантина в Англии с 5 ноября. Локдаун в этом регионе Соединенного Королевства продлится до 2 декабря.



Об этом в ходе субботней пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



По его словам основная цель ужесточения карантина заключается в том, чтобы попытаться остановить вторую волну Covid-19. Согласно плану правительства с четверга в Англии будут закрыты пабы, рестораны, магазины (кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости). Также будет введен запрет на встречи людей, проживающих отдельно.



"Ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий. Если мы не предпримем действий, мы можем получить по несколько тысяч смертей от коронавируса в сутки", - сказал Джонсон.

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