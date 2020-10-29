Додано: Нед 01 лис, 2020 01:02

cz_user написав: Стабилизация ситуации, по моим наблюдениям, началась когда власть перестала пугать и обвинять людей, открыла все данные по каждой больнице ( сколько есть коек, сколько мест в реанимации, как растет нагрузка, сколько врачей в карантине), и к чему переполнение больниц может привести. Стабилизация ситуации, по моим наблюдениям, началась когда власть перестала пугать и обвинять людей,и к чему переполнение больниц может привести.

vetka написав: Ну я реально хочу в опять в Верону и Будапешт. Встреча 2020 в Праге в памяти, буд-то это было лет 10 назад Ну я реально хочу в опять в Верону и Будапешт. Встреча 2020 в Праге в памяти, буд-то это было лет 10 назад

freeze написав: Без пневмонии на КТ и подтвержденного положительного ПЦР в инфекционку попасть сейчас просто невозможно, в принципе нет мест.....

Если приходит положительный ПЦР, то пневмонийщиков перевозят в профильные несколько коронавирусных больниц,.... Без пневмонии на КТ и подтвержденного положительного ПЦР в инфекционку попасть сейчас просто невозможно, в принципе нет мест.....Если приходит положительный ПЦР, то пневмонийщиков перевозят в профильные несколько коронавирусных больниц,....

Я цитировал то что смерти считаются с ковид , а не от ковид

«Є питання епідеміології, а є питання психології. Ніколи в житті українець не зрозуміє, що є карантин, якщо можна спокійно вийти і піти погуляти в парку, спілкуватися з родичами, друзями, пити каву і тому подібне», — зазначив він.



Ляшко додав, що сам критикував низку заходів, прийнятих, наприклад, в Італії та Китаї, але коли спалах коронавірусу почався в Україні, зрозумів, для чого вони вводилися.



«Багато із заходів, які застосовуються, може бути, не мають під собою епідеміологічного обґрунтування, але вони впливають на соціальну дистанцію», — підкреслив він.

Из этого можно предположить что все кто так боится ковид в теме - хроники ( с серьезными хроническими системными заболеваниями) - если так то вам положен жесткий карантин - берегите себя и свою жизнь , но не заставляйте других .

это то к чему я уже давно призываю .... ( открыть нормальные данные ) Где это можно посмотреть по Чехии ? можно на чешском - благо переводчик работает– Опять хочу в Париж!– А Вы уже бывали там?– Нет, но я уже хотел========================================================еще раз -ну хорошо допустим диабетик или еще какой хроник нуждается в капельнице с глюкозой ибо ему трудно кушать, но простым то зачем ? Что ни у кого в теме не было температуры 40-41 ? у меня было в детстве несколько раз ... ну да не приятно но таблетку скушал воды попил и спать ... и опять спать ... спать можно и дома.==============дважды прочитал не понял , что вам не понравилосьпотом добавил нашего санитарного врача Ляшко ( Посада Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України ) , который сказал то же самое что у нас считают смерти с ковид и даже так получаеться меньше 2%. На этом можно расходиться, но Ляшка никто не слушает ... Ляшку не верятнадо что ли в подпись добавить -. Он чесно сказал сначала, теперь сам же сказал что реально значительно меньше 2% и это тех кто с ковид, а тех кто ОТ ковид вообще история умалчивает (возможно ~0,025%) .О масках я ничего не цитировал. " маски " в людных местах закрытых помещениях ношу , но чисто для виду , не на подбородке, но так что бы дышать не мешало , чисто по Комаровскому как он когда-то в одном из видео такую "повязочку" рекламировал - "бафф" называется если в один слой то почти не мешает, если в два то соответствует по эффективности вашим любимим хирургическим маскам. между делом 30% носят с носом сверху и на замечание остальных не реагируют