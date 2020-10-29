Я про женщин вообще молчу ...
Сколько жертв, сколько героических усилий, времени, сколько денег они отдают на это "а вдруг я сегодня ему понравлюсь", на эту постоянную боевую готовность ...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:05
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:19
Как показывает жизненный опыт больше всего разглагольствуют о своих успехах у женщин импотенты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Правительство Великобритании анонсировало введение общенационального карантина в Англии с 5 ноября. Локдаун в этом регионе Соединенного Королевства продлится до 2 декабря.
Об этом в ходе субботней пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам основная цель ужесточения карантина заключается в том, чтобы попытаться остановить вторую волну Covid-19. Согласно плану правительства с четверга в Англии будут закрыты пабы, рестораны, магазины (кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости). Также будет введен запрет на встречи людей, проживающих отдельно.
"Ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий. Если мы не предпримем действий, мы можем получить по несколько тысяч смертей от коронавируса в сутки", - сказал Джонсон.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:44
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:57
как бы вирусы антибиотиками не лечатся , а это как бы вирусная пневмония вызвана вирусом и лекарств как бы нет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:59
Так здесь совсем запущено.
Герой-разведчик с танка еще из пубертатного возраста не вышел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:02
это то к чему я уже давно призываю .... ( открыть нормальные данные ) Где это можно посмотреть по Чехии ? можно на чешском - благо переводчик работает
– Опять хочу в Париж!
– А Вы уже бывали там?
– Нет, но я уже хотел
========================================================
еще раз - зачем при пневмонии и положительном ПЦР госпитализация ? если кислород в норме что там делать ? ну хорошо допустим диабетик или еще какой хроник нуждается в капельнице с глюкозой ибо ему трудно кушать, но простым то зачем ? Что ни у кого в теме не было температуры 40-41 ? у меня было в детстве несколько раз ... ну да не приятно но таблетку скушал воды попил и спать ... и опять спать ... спать можно и дома.
==============
yanyura дважды прочитал не понял , что вам не понравилось . Я цитировал то что смерти считаются с ковид , а не от ковид .
потом добавил нашего санитарного врача Ляшко ( Посада Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України ) , который сказал то же самое что у нас считают смерти с ковид и даже так получаеться меньше 2%. На этом можно расходиться, но Ляшка никто не слушает ... Ляшку не верят
(уже начинают подчищать в гугле) , теперь сам же сказал что реально значительно меньше 2% и это тех кто с ковид, а тех кто ОТ ковид вообще история умалчивает (возможно ~0,025%) . Из этого можно предположить что все кто так боится ковид в теме - хроники ( с серьезными хроническими системными заболеваниями) - если так то вам положен жесткий карантин - берегите себя и свою жизнь , но не заставляйте других . О масках я ничего не цитировал. " маски " в людных местах закрытых помещениях ношу , но чисто для виду , не на подбородке, но так что бы дышать не мешало , чисто по Комаровскому как он когда-то в одном из видео такую "повязочку" рекламировал - "бафф" называется если в один слой то почти не мешает, если в два то соответствует по эффективности вашим любимим хирургическим маскам. между делом 30% носят с носом сверху и на замечание остальных не реагируют
Востаннє редагувалось yama в Нед 01 лис, 2020 01:42, всього редагувалось 8 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У Польщі рекордні 280 смертей і рекордний Майдан, переплюнули й Білорусь. Можемо й ми розпочинати солідарно третій, тим більше вже листопад і традиції потрібно зберігати))
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:45
кому верить
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|