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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2068206920702071>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 36
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
53%
19
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:05

  vetka написав:Libo ого, а вы мачо ещё тот.


Я про женщин вообще молчу ...
Сколько жертв, сколько героических усилий, времени, сколько денег они отдают на это "а вдруг я сегодня ему понравлюсь", на эту постоянную боевую готовность ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:19

  vetka написав:Libo ого, а вы мачо ещё тот.


Как показывает жизненный опыт больше всего разглагольствуют о своих успехах у женщин импотенты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Правительство Великобритании анонсировало введение общенационального карантина в Англии с 5 ноября. Локдаун в этом регионе Соединенного Королевства продлится до 2 декабря.

Об этом в ходе субботней пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам основная цель ужесточения карантина заключается в том, чтобы попытаться остановить вторую волну Covid-19. Согласно плану правительства с четверга в Англии будут закрыты пабы, рестораны, магазины (кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости). Также будет введен запрет на встречи людей, проживающих отдельно.

"Ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий. Если мы не предпримем действий, мы можем получить по несколько тысяч смертей от коронавируса в сутки", - сказал Джонсон.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:44

  shapo написав:
  vetka написав:Libo ого, а вы мачо ещё тот.


Как показывает жизненный опыт больше всего разглагольствуют о своих успехах у женщин импотенты


Я ж не о своих успехах, я о своих надеждах ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:57

  tumos написав:Yama. С чего решили что при ковиде пневмони не лечится. Антибиотик в капельнице через вену. Через час антибиотик таблетка . До 10 дней

как бы вирусы антибиотиками не лечатся , а это как бы вирусная пневмония вызвана вирусом и лекарств как бы нет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:59

  Libo написав:
  shapo написав:
  vetka написав:Libo ого, а вы мачо ещё тот.


Как показывает жизненный опыт больше всего разглагольствуют о своих успехах у женщин импотенты


Я ж не о своих успехах, я о своих надеждах ...
:lol: :lol: :lol:

Так здесь совсем запущено.
Герой-разведчик с танка еще из пубертатного возраста не вышел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 01:02

  cz_user написав:Стабилизация ситуации, по моим наблюдениям, началась когда власть перестала пугать и обвинять людей, открыла все данные по каждой больнице ( сколько есть коек, сколько мест в реанимации, как растет нагрузка, сколько врачей в карантине), и к чему переполнение больниц может привести.

это то к чему я уже давно призываю .... ( открыть нормальные данные ) Где это можно посмотреть по Чехии ? можно на чешском - благо переводчик работает
  vetka написав:Ну я реально хочу в опять в Верону и Будапешт. Встреча 2020 в Праге в памяти, буд-то это было лет 10 назад :(

– Опять хочу в Париж!
– А Вы уже бывали там?
– Нет, но я уже хотел :mrgreen:
========================================================
  freeze написав:Без пневмонии на КТ и подтвержденного положительного ПЦР в инфекционку попасть сейчас просто невозможно, в принципе нет мест.....
Если приходит положительный ПЦР, то пневмонийщиков перевозят в профильные несколько коронавирусных больниц,....
еще раз - зачем при пневмонии и положительном ПЦР госпитализация ? если кислород в норме что там делать ? ну хорошо допустим диабетик или еще какой хроник нуждается в капельнице с глюкозой ибо ему трудно кушать, но простым то зачем ? Что ни у кого в теме не было температуры 40-41 ? у меня было в детстве несколько раз ... ну да не приятно но таблетку скушал воды попил и спать ... и опять спать ... спать можно и дома.
==============
yanyura дважды прочитал не понял , что вам не понравилось :) . Я цитировал то что смерти считаются с ковид , а не от ковид .
потом добавил нашего санитарного врача Ляшко ( Посада Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України ) , который сказал то же самое что у нас считают смерти с ковид и даже так получаеться меньше 2%. На этом можно расходиться, но Ляшка никто не слушает ... Ляшку не верят
https://youtu.be/x9XAPuJg6vU надо что ли в подпись добавить - https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 98474.html . Он чесно сказал сначала "карантин - что бы вызывать беспокойство у народа"
«Є питання епідеміології, а є питання психології. Ніколи в житті українець не зрозуміє, що є карантин, якщо можна спокійно вийти і піти погуляти в парку, спілкуватися з родичами, друзями, пити каву і тому подібне», — зазначив він.

Ляшко додав, що сам критикував низку заходів, прийнятих, наприклад, в Італії та Китаї, але коли спалах коронавірусу почався в Україні, зрозумів, для чого вони вводилися.

«Багато із заходів, які застосовуються, може бути, не мають під собою епідеміологічного обґрунтування, але вони впливають на соціальну дистанцію», — підкреслив він.
(уже начинают подчищать в гугле) , теперь сам же сказал что реально значительно меньше 2% и это тех кто с ковид, а тех кто ОТ ковид вообще история умалчивает (возможно ~0,025%) . Из этого можно предположить что все кто так боится ковид в теме - хроники ( с серьезными хроническими системными заболеваниями) - если так то вам положен жесткий карантин - берегите себя и свою жизнь , но не заставляйте других . О масках я ничего не цитировал. " маски " в людных местах закрытых помещениях ношу , но чисто для виду , не на подбородке, но так что бы дышать не мешало , чисто по Комаровскому как он когда-то в одном из видео такую "повязочку" рекламировал - "бафф" называется если в один слой то почти не мешает, если в два то соответствует по эффективности вашим любимим хирургическим маскам. между делом 30% носят с носом сверху и на замечание остальных не реагируют
Востаннє редагувалось yama в Нед 01 лис, 2020 01:42, всього редагувалось 8 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 01:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У Польщі рекордні 280 смертей і рекордний Майдан, переплюнули й Білорусь. Можемо й ми розпочинати солідарно третій, тим більше вже листопад і традиції потрібно зберігати))
Уряд закрив кладовища напередодні дня Wszystkich Świętych

"Ми прийняли рішення, що і напередодні, і в День всіх святих, і в День всіх померлих кладовища будуть закриті". Таким чином доступ на кладовища буде закритий з 31 жовтня по 2 листопада. 

"Ми сподівалися, що кількість заражень зменшиться, але вона росте з кожним днем. Ми не хочемо, щоб люди, які відвідують кладовища, померли. Це несе в собі величезний ризик. Ми вирішили, що традиції менш важливі, ніж життя", — прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

На допомогу підприємцям, які не зможуть продати свічки та квіти цих вихідних, буде виділено 180 мільйонів злотих, повідомили у Міністерстві розвитку, праці та технологій. Жителі польських міст, спонтанно купуючи хризантеми, також підтримали продавців квітів.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 01:45

  stryzhko написав:У Польщі рекордні 280 смертей і рекордний Майдан,

  cz_user написав:Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.

Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:
Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид
Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид
Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими
Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти
Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти
Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида
Великобритания - всех с позитивным тестом

Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???

кому верить :shock: :?:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 07:50

Би-Би-Си:
"... По прогнозам ООН, при существующих темпах рождаемости и повышении продолжительности жизни, к 2050 году на Земле будут проживать 10 миллиардов человек. Но сможет ли наша планета обеспечить ресурсами такое количество людей? Сможем ли мы при такой численности вести образ жизни, к которому привыкли развитые страны и стремятся развивающиеся?
...Можем ли мы, как вид, сократить собственную популяцию? Кто-то должен об этом заговорить, пока есть возможность предотвратить беду!
... Половина нынешнего населения планеты доживет до 80 лет, из них многие до 90, а то и даже до 100! К 2040 году количество глубоких стариков в мире очень возрастет и приблизительно на это же время придется мощный всплеск рождаемости."
https://www.youtube.com/watch?v=RemGVs5IIZE

The Great Reset:
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/ ... eat-reset/

Special Address by H.R.H. The Prince of Wales:
https://www.youtube.com/watch?v=W9OLNQU ... e=emb_logo
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