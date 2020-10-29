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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вітаю всіх хто дожив до кінця жовтня. Ласкаво просимо на 11 рівень Джуманджі
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мова була про динаміку, а не порівняння з іншими країнами. Тиждень тому в Польщі до 100 смертей в день, наразі більше 200.
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:59
Либо - актер на ставке. Дабы оживить финансовый форум.
И ведёт несколько аккаунтов.
Я не удивлюсь, если он по факту женщина.
Но допускаю и обратное.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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