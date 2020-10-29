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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2068206920702071

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 36
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
53%
19
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вітаю всіх хто дожив до кінця жовтня. Ласкаво просимо на 11 рівень Джуманджі
Буровик
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:кому верить :shock: :?:

Мова була про динаміку, а не порівняння з іншими країнами. Тиждень тому в Польщі до 100 смертей в день, наразі більше 200.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:59

  shapo написав:
  Libo написав:
  shapo написав:
Как показывает жизненный опыт больше всего разглагольствуют о своих успехах у женщин импотенты


Я ж не о своих успехах, я о своих надеждах ...
:lol: :lol: :lol:

Так здесь совсем запущено.
Герой-разведчик с танка еще из пубертатного возраста не вышел

Либо - актер на ставке. Дабы оживить финансовый форум.
И ведёт несколько аккаунтов.
Я не удивлюсь, если он по факту женщина.
Но допускаю и обратное.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:10

Yama, Ляшко не лукавит насчёт психологии в интервью.
В принципе, достаточно откровенное.
Буровик, Чаек, привет)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:08

shapo
Хватит засорять ветку вашими старческими шуточками :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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