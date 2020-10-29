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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вітаю всіх хто дожив до кінця жовтня. Ласкаво просимо на 11 рівень Джуманджі
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мова була про динаміку, а не порівняння з іншими країнами. Тиждень тому в Польщі до 100 смертей в день, наразі більше 200.
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:59
Либо - актер на ставке. Дабы оживить финансовый форум.
И ведёт несколько аккаунтов.
Я не удивлюсь, если он по факту женщина.
Но допускаю и обратное.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:10
Yama, Ляшко не лукавит насчёт психологии в интервью.
В принципе, достаточно откровенное.
Буровик, Чаек, привет)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:08
shapo
Хватит засорять ветку вашими старческими шуточками
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:51
Замечание не по адресу - обратитесь к герою-разведчику из танка с его уязвленным эго и экскурсами в демографию
PS Про старика смешно - в сравнении с вами я просто мальчик
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:01
на ветке мода на пубертат? ждём откровений кто еще из пубертатного возраста не вышел.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:20
Харьковская область обновила новый антирекорд для областей + 883 новых случая за сутки. Кстати цифра лишь немного меньше, чем в Беларуси.
Немного непонятно это лидерство Харьковской области, по всем параметрам в лидеры как бы напрашивается Киев с его более активным трафиком населения, но нет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:23
Острый глаз )))
Ахтырским нефтяникам привет, с возвращением )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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