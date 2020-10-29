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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2070207120722073>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 37
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
19
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться.
Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 01 лис, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:31

  Igneus написав:...Можем ли мы, как вид, сократить собственную популяцию? Кто-то должен об этом заговорить, пока есть возможность предотвратить беду!
...

Вообще-то эта задача в развитых странах довольно успешно решается.
Правда, не за счёт повышения смертности, а благодаря снижению рождаемости. :)
Эта тенденция постепенно распространяется и на развивающиеся страны.
К сожалению, не очень быстро.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:33

  ЛАД написав:
  Igneus написав:...Можем ли мы, как вид, сократить собственную популяцию? Кто-то должен об этом заговорить, пока есть возможность предотвратить беду!
...

Вообще-то эта задача в развитых странах довольно успешно решается.
Правда, не за счёт повышения смертности, а благодаря снижению рождаемости. :)
Эта тенденция постепенно распространяется и на развивающиеся страны.
К сожалению, не очень быстро.

Думал об этом.
Пока решения этого вопроса в рамках существующего положения вещей нет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:51

  freeze написав:Немного непонятно это лидерство Харьковской области, по всем параметрам в лидеры как бы напрашивается Киев с его более активным трафиком населения, но нет.

В Киеве умирают более изощренными способами. Там своё веселье
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Навуходоносор написав:Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
подъём неминуем потому что формируется отложенный спрос, но не на всё. Например на авиаперелёты и туризм. Много кто собирался проведать родню или в бизнес-трип, но отложил её из-за ковида. Паравозом заморожены все новые проекты которые после эпидемии синхронно разморозятся...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:59

  Навуходоносор написав:Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться.
Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.

Долговременные прогнозы сейчас никто не делает, нет смысла.
Как вариант - мнение Международного экономического форума, опубликовано 21.10.2020:
https://www.weforum.org/whitepapers/res ... ovid-world
fler
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:02

  shapo написав: Про старика смешно - в сравнении с вами я просто мальчик

:oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:12

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Немного непонятно это лидерство Харьковской области, по всем параметрам в лидеры как бы напрашивается Киев с его более активным трафиком населения, но нет.

В Киеве умирают более изощренными способами. Там своё веселье

Не, там у дяди похоже была охотничья лицензия. Распространяется на Крещатик и окрестности. То-то МВД во главе с Аваковым его так бросилось отмазывать
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:14

  vitaliian написав:
  Навуходоносор написав:Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
подъём неминуем потому что формируется отложенный спрос, но не на всё. Например на авиаперелёты и туризм. Много кто собирался проведать родню или в бизнес-трип, но отложил её из-за ковида. Паравозом заморожены все новые проекты которые после эпидемии синхронно разморозятся...


Изменение структуры экономики происходит постоянно, но сейчас просто резко ускорится. Одновременно происходит резкое изменение образа жизни, модели поведение индивидума и структуры потребления.
Но самое главное - кардинальное изменение мировой валютно-финансовой системы и новое мерило стоимости, новый всеобщий эквивалент. И как следствие, уже на следующем этапе - новый мировой порядок, о котором так долго говорили масоны.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:В Киеве умирают более изощренными способами. Там своё веселье

Та ладно. Харків'яни теж вміють "веселитися" , он бутилками охоронця на смерть забили, щоб менше пістолетом розмахував.
stryzhko
 
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