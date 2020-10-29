Додано: Нед 01 лис, 2020 12:30

Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться.

Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет

Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.

Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 01 лис, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.

Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну