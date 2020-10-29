Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться. Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 01 лис, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Igneus написав:...Можем ли мы, как вид, сократить собственную популяцию? Кто-то должен об этом заговорить, пока есть возможность предотвратить беду! ...
Вообще-то эта задача в развитых странах довольно успешно решается. Правда, не за счёт повышения смертности, а благодаря снижению рождаемости. Эта тенденция постепенно распространяется и на развивающиеся страны. К сожалению, не очень быстро.
Igneus написав:...Можем ли мы, как вид, сократить собственную популяцию? Кто-то должен об этом заговорить, пока есть возможность предотвратить беду! ...
Вообще-то эта задача в развитых странах довольно успешно решается. Правда, не за счёт повышения смертности, а благодаря снижению рождаемости. Эта тенденция постепенно распространяется и на развивающиеся страны. К сожалению, не очень быстро.
Думал об этом. Пока решения этого вопроса в рамках существующего положения вещей нет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор написав:Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
подъём неминуем потому что формируется отложенный спрос, но не на всё. Например на авиаперелёты и туризм. Много кто собирался проведать родню или в бизнес-трип, но отложил её из-за ковида. Паравозом заморожены все новые проекты которые после эпидемии синхронно разморозятся...
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Навуходоносор написав:Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться. Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.
Навуходоносор написав:Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
подъём неминуем потому что формируется отложенный спрос, но не на всё. Например на авиаперелёты и туризм. Много кто собирался проведать родню или в бизнес-трип, но отложил её из-за ковида. Паравозом заморожены все новые проекты которые после эпидемии синхронно разморозятся...
Изменение структуры экономики происходит постоянно, но сейчас просто резко ускорится. Одновременно происходит резкое изменение образа жизни, модели поведение индивидума и структуры потребления. Но самое главное - кардинальное изменение мировой валютно-финансовой системы и новое мерило стоимости, новый всеобщий эквивалент. И как следствие, уже на следующем этапе - новый мировой порядок, о котором так долго говорили масоны.