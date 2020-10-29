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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2070207120722073

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 37
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
19
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:16

  shapo написав:
  Starikan написав:shapo
Хватит засорять ветку вашими старческими шуточками :evil:
Замечание не по адресу - обратитесь к герою-разведчику из танка с его уязвленным эго и экскурсами в демографию
PS Про старика смешно - в сравнении с вами я просто мальчик

Дело не в возрасте, а в качестве шуточек из глубокого совка.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:20

  Навуходоносор написав:Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться.
Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.

Общественная парадигма со времени возникновения цивилизации одна: работать меньше, получать больше.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Но самое главное - кардинальное изменение мировой валютно-финансовой системы и новое мерило стоимости, новый всеобщий эквивалент.
и что теперь новое мерило стоимости? вакцина от ковид или аппарат ивл?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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