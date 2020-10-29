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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:16
shapo написав: Starikan написав:shapo
Хватит засорять ветку вашими старческими шуточками
Замечание не по адресу - обратитесь к герою-разведчику из танка с его уязвленным эго и экскурсами в демографию
PS Про старика смешно - в сравнении с вами я просто мальчик
Дело не в возрасте, а в качестве шуточек из глубокого совка.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:20
Навуходоносор написав:
Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться.
Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.
Общественная парадигма со времени возникновения цивилизации одна: работать меньше, получать больше.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:26
Libo написав:
Но самое главное - кардинальное изменение мировой валютно-финансовой системы и новое мерило стоимости, новый всеобщий эквивалент.
и что теперь новое мерило стоимости? вакцина от ковид или аппарат ивл?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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