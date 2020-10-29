Дело не в возрасте, а в качестве шуточек из глубокого совка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:16
Дело не в возрасте, а в качестве шуточек из глубокого совка.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:20
Общественная парадигма со времени возникновения цивилизации одна: работать меньше, получать больше.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
и что теперь новое мерило стоимости? вакцина от ковид или аппарат ивл?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:44
В таком случае объясняю подробно.
Если ваше мнение распространяется не на весь цитируемый пост, а лишь на какую-то его часть, в том посте обрезается всё, что не относится к вашему мнению, в противном случае ваше мнение относится ко всему посту. В т.ч. к этому
и к этому
на что вы ответили
На этой ветке вы постоянно выступали против ношения масок, помнится даже рассказывали, как активно противостояли пенсионерам в трамвае, когда они требовали, чтобы вы одели маску. Вот это и смешно, что вы цитируете о соблюдении условий карантина и ношении всеми масок в Чехии и одновременно спрашиваете, когда это требование дойдет до всех в Украине.
Трусы и крестик.
Хотите сказать, что кто-то, без вашего ведома, добавил в ваш пост это
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:47
Цифровые деньги с золотым содержанием. Наверное, начнут с национальных цифровых валют, но потом все трансформируется в единую мировую валюту.
Все произойдет уже совсем скоро.
Fedcoin уже практически готов.
Топырьте ваши электронные карманы.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
деньги это доверие к эмитенту. Кто эмитент "цифровых денег с золотым содержанием", группа студентов-нищебродов из Индии, желающих изменить мировой порядок? даже путин с яо перестал пытаться это делать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:52
ЗЫ Цифровой юань, привязанный к золоту, уже практически готов к обращению. Сейчас идет его пилотная обкатка. На этом этапе пока без золотого содержания.
А с цифровым рублем полный провал. Курвам на смех. Недоделкины русские как всегда.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:55
Обеспечить всех процветающей жизнью невозможно ни в одной стране (кроме, возможно, всякого рода лихтенштейнов). В Штатах есть Силиконовая долина, и есть Детройт.
Так что от человека всё-таки кое-что зависит
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:57
Это не какие-то битки, а цифровая валюта, которую эмитируют центробанки. Если будет единая мировая валюта, то хотят, чтобы ее эмитировал МВФ.
Ты же сейчас платишь в магазине карточкой или телефоном, есть доверие к такой гривне? К цифровой валюте доверие возрастет многократно.
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
а эмитенты карт кто visa и master card? нет не слышали. может у них появились карты в золоте? я оформлю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 лис, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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