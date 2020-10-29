Додано: Нед 01 лис, 2020 13:44

yama

yanyura дважды прочитал не понял , что вам не понравилось . Я цитировал то что смерти считаются с ковид , а не от ковид . дважды прочитал не понял , что вам не понравилось. Я цитировал то что смерти считаются с ковид , а не от ковид .

не на весь

а лишь на какую-то его часть

ко всему посту

Маски носят в транспорте и закрытых помещениях все

Карантин и все меры в основном соблюдают.

вот когда это дойдет нашим ковид агитаторам ? да наверное никогда ...

вы

против ношения масок

о соблюдении условий карантина и ношении всеми масок

когда это требование дойдет до всех в Украине

yama

О масках я ничего не цитировал.

или сами лично продают маски ... - то есть очень похоже на прямой материальный интерес от всей этой короноПАНИКИ



В таком случае объясняю подробно.Если ваше мнение распространяетсяцитируемый пост,, в том посте обрезается всё, что не относится к вашему мнению, в противном случае ваше мнение относится. В т.ч. к этомуи к этомуна что вы ответилиНа этой веткепостоянно выступали, помнится даже рассказывали, как активно противостояли пенсионерам в трамвае, когда они требовали, чтобы вы одели маску. Вот это и смешно, что вы цитируетев Чехии и одновременно спрашиваете,Трусы и крестик.Хотите сказать, что кто-то, без вашего ведома, добавил в ваш пост это