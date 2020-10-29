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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20712072207320742075>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 37
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
19
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:16

  shapo написав:
  Starikan написав:shapo
Хватит засорять ветку вашими старческими шуточками :evil:
Замечание не по адресу - обратитесь к герою-разведчику из танка с его уязвленным эго и экскурсами в демографию
PS Про старика смешно - в сравнении с вами я просто мальчик

Дело не в возрасте, а в качестве шуточек из глубокого совка.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:20

  Навуходоносор написав:Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться.
Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.

Общественная парадигма со времени возникновения цивилизации одна: работать меньше, получать больше.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Но самое главное - кардинальное изменение мировой валютно-финансовой системы и новое мерило стоимости, новый всеобщий эквивалент.
и что теперь новое мерило стоимости? вакцина от ковид или аппарат ивл?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:44

yama
yanyura дважды прочитал не понял , что вам не понравилось :) . Я цитировал то что смерти считаются с ковид , а не от ковид .


В таком случае объясняю подробно.
Если ваше мнение распространяется не на весь цитируемый пост, а лишь на какую-то его часть, в том посте обрезается всё, что не относится к вашему мнению, в противном случае ваше мнение относится ко всему посту. В т.ч. к этому
Маски носят в транспорте и закрытых помещениях все

и к этому
Карантин и все меры в основном соблюдают.

на что вы ответили
вот когда это дойдет нашим ковид агитаторам ? да наверное никогда ...

На этой ветке вы постоянно выступали против ношения масок, помнится даже рассказывали, как активно противостояли пенсионерам в трамвае, когда они требовали, чтобы вы одели маску. Вот это и смешно, что вы цитируете о соблюдении условий карантина и ношении всеми масок в Чехии и одновременно спрашиваете, когда это требование дойдет до всех в Украине.

Трусы и крестик.

yama
О масках я ничего не цитировал.

Хотите сказать, что кто-то, без вашего ведома, добавил в ваш пост это
или сами лично продают маски ... - то есть очень похоже на прямой материальный интерес от всей этой короноПАНИКИ

:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:47

  vitaliian написав:
  Libo написав:Но самое главное - кардинальное изменение мировой валютно-финансовой системы и новое мерило стоимости, новый всеобщий эквивалент.
и что теперь новое мерило стоимости? вакцина от ковид или аппарат ивл?


Цифровые деньги с золотым содержанием. Наверное, начнут с национальных цифровых валют, но потом все трансформируется в единую мировую валюту.
Все произойдет уже совсем скоро.
Fedcoin уже практически готов. :idea:
Топырьте ваши электронные карманы. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Цифровые деньги с золотым содержанием. Наверное, начнут с национальных цифровых валют, но потом все трансформируется в единую мировую валюту.
Все произойдет уже совсем скоро.
деньги это доверие к эмитенту. Кто эмитент "цифровых денег с золотым содержанием", группа студентов-нищебродов из Индии, желающих изменить мировой порядок? даже путин с яо перестал пытаться это делать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:52

ЗЫ Цифровой юань, привязанный к золоту, уже практически готов к обращению. Сейчас идет его пилотная обкатка. На этом этапе пока без золотого содержания.
А с цифровым рублем полный провал. Курвам на смех. Недоделкины русские как всегда. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:55

  detroytred написав:Как вся страна не поместится образно в процветающую "СКМ", так и на всех жителей хороших врачей в имеющейся системе не хватит.
Очень часто подобные ошибочные мнения (я смог, у меня всё Ок, поэтому пусть и остальные) фигурируют в качестве аргументов.

Обеспечить всех процветающей жизнью невозможно ни в одной стране (кроме, возможно, всякого рода лихтенштейнов). В Штатах есть Силиконовая долина, и есть Детройт.

Так что от человека всё-таки кое-что зависит 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:57

  vitaliian написав:деньги это доверие к эмитенту. Кто эмитент "цифровых денег с золотым содержанием", группа студентов-нищебродов из Индии, желающих изменить мировой порядок? даже путин с яо перестал пытаться это делать.


Это не какие-то битки, а цифровая валюта, которую эмитируют центробанки. Если будет единая мировая валюта, то хотят, чтобы ее эмитировал МВФ.
Ты же сейчас платишь в магазине карточкой или телефоном, есть доверие к такой гривне? К цифровой валюте доверие возрастет многократно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Ты же сейчас платишь в магазине карточкой или телефоном, есть доверие к такой гривне
а эмитенты карт кто visa и master card? нет не слышали. может у них появились карты в золоте? я оформлю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 лис, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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