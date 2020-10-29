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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2072207320742075>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 37
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
19
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Цифровой юань, привязанный к золоту, уже практически готов к обращени


телефони, що його підтримують - вже є
до прикладу

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Цифровой юань, привязанный к золоту, уже практически готов к обращению. На этом этапе пока без золотого содержания.
золото потому и растёт что в слитках это реальный а не надуманный актив вроде денег или циферок на экране. Зачем вам с вашим золотом посредники? золото в слитках доступно к продаже в нескольких банках Украины.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:11

  Starikan написав:.
.......
Так что от человека всё-таки кое-что зависит 8)

От человека зависит достаточно много.
Но
1. как выбрать хорошего врача?
Как определить, какой врач хороший?;
2. хороших врачей не так много и к ним точно все не поместятся. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:15

Libo, greenozon, vitaliian, а не пошли бы вы со своими цифровыми деньгами на Криптовалюты , рынок криптовалют
:!:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:18

  yanyura написав:Libo, greenozon, vitaliian, а не пошли бы вы со своими цифровыми деньгами на Криптовалюты , рынок криптовалют
:!:


Не надо нам там Libo с его масонами и иллюминатами :mrgreen: Остальные - welcome
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:22

  Starikan написав:
  Навуходоносор написав:Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться.
Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.

Общественная парадигма со времени возникновения цивилизации одна: работать меньше, получать больше.

Это понятно, но очень в общем.
Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала).
В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.
Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.
Но это же, простите, СССР.
Потому и спрашиваю- кто что думает.
На правах воскресного трёпа.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:28

  Навуходоносор написав:
  Starikan написав:
  Навуходоносор написав:Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться.
Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет
Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.

Общественная парадигма со времени возникновения цивилизации одна: работать меньше, получать больше.

Это понятно, но очень в общем.
Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала).
В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.
Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.
Но это же, простите, СССР.
Потому и спрашиваю- кто что думает.
На правах воскресного трёпа.

Такие мысли в этой ветке высказывались, но были заклеймлены как "теории заговора", рядом с "рептилоидами", "плоскоземельщиками" и т.п.

Большинство "местного научного сообщества" решительно отвергает такие идеи :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234, это хороший признак))
Так сказать, самоцензура на фоне интернет-сообщества;-)
Борьба с инакомыслием) прям как в совке)

Все же, интересно было бы послушать альтернативные идеи.
Мы ж не на партсобрании?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:48

  Навуходоносор написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:...Можем ли мы, как вид, сократить собственную популяцию? Кто-то должен об этом заговорить, пока есть возможность предотвратить беду!
...

Вообще-то эта задача в развитых странах довольно успешно решается.
Правда, не за счёт повышения смертности, а благодаря снижению рождаемости. :)
Эта тенденция постепенно распространяется и на развивающиеся страны.
К сожалению, не очень быстро.

Думал об этом.
Пока решения этого вопроса в рамках существующего положения вещей нет

Процесс идеи довольно быстро. Возможно, не так быстро, как надо бы, но тем не менее.

Прогнозов на будущее довольно много. Самых разных.
Но всё это спекуляции. Как писал Квестор, "нiхто не знаю майбутнього". :)
Хороший пример - прошлогодние прогнозы курса гривни. Это то, что нам ближе. Много и других примеров. Кто-то из прогнозистов угадает. Но кто???

Почему Киев не на первом месте не понятно и удивительно. Писал об этом уже давно. И население существенно больше, чем в других городах, и движняк побольше. Правда, Киев считают только город (+689), а Харьков - область (+883).
Если взять отдельно город Харьков (+634), то мы немного отстаём от Киева. Но разница не соответствует разнице в населении (2,967 млн в Киеве и 1,443 млн в Харькове по данным Госстата на 01.01.2020). В расчёте на 100 тыс. населения заболевших в Харькове за сутки вдвое больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:48

  Навуходоносор написав:Вкладчик1234, это хороший признак))
Так сказать, самоцензура на фоне интернет-сообщества;-)
Борьба с инакомыслием) прям как в совке)

Все же, интересно было бы послушать альтернативные идеи.
Мы ж не на партсобрании?

заходь сюди, я не скажу з якої сторніки я почав про це писати.
можна почати з тіє що нижче. буде цікаво обмінятись думками...
/topic221862.html?start=750
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