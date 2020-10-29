Додано: Нед 01 лис, 2020 14:39

Вкладчик1234, это хороший признак))

Так сказать, самоцензура на фоне интернет-сообщества;-)

Борьба с инакомыслием) прям как в совке)



Все же, интересно было бы послушать альтернативные идеи.

Мы ж не на партсобрании?

Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну