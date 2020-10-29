Libo написав:Цифровой юань, привязанный к золоту, уже практически готов к обращению. На этом этапе пока без золотого содержания.
золото потому и растёт что в слитках это реальный а не надуманный актив вроде денег или циферок на экране. Зачем вам с вашим золотом посредники? золото в слитках доступно к продаже в нескольких банках Украины.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Навуходоносор написав:Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться. Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.
Общественная парадигма со времени возникновения цивилизации одна: работать меньше, получать больше.
Это понятно, но очень в общем. Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала). В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году. Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий. Но это же, простите, СССР. Потому и спрашиваю- кто что думает. На правах воскресного трёпа.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор написав:Кто-нибудь встречал долговременные серьезные прогнозы о влиянии эпидемии на мировую экономику и общество? Если да, прошу поделиться. Есть взаимоисключающие мысли - от резкого подъёма после окончания эпидемии (верится все меньше) до перестройки мирового порядка в случае, если все продлится 5+ лет Может, не мирового порядка, но общественной парадигмы точно.
Общественная парадигма со времени возникновения цивилизации одна: работать меньше, получать больше.
Это понятно, но очень в общем. Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала). В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году. Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий. Но это же, простите, СССР. Потому и спрашиваю- кто что думает. На правах воскресного трёпа.
Такие мысли в этой ветке высказывались, но были заклеймлены как "теории заговора", рядом с "рептилоидами", "плоскоземельщиками" и т.п.
Большинство "местного научного сообщества" решительно отвергает такие идеи
Igneus написав:...Можем ли мы, как вид, сократить собственную популяцию? Кто-то должен об этом заговорить, пока есть возможность предотвратить беду! ...
Вообще-то эта задача в развитых странах довольно успешно решается. Правда, не за счёт повышения смертности, а благодаря снижению рождаемости. Эта тенденция постепенно распространяется и на развивающиеся страны. К сожалению, не очень быстро.
Думал об этом. Пока решения этого вопроса в рамках существующего положения вещей нет
Процесс идеи довольно быстро. Возможно, не так быстро, как надо бы, но тем не менее.
Прогнозов на будущее довольно много. Самых разных. Но всё это спекуляции. Как писал Квестор, "нiхто не знаю майбутнього". Хороший пример - прошлогодние прогнозы курса гривни. Это то, что нам ближе. Много и других примеров. Кто-то из прогнозистов угадает. Но кто???
Почему Киев не на первом месте не понятно и удивительно. Писал об этом уже давно. И население существенно больше, чем в других городах, и движняк побольше. Правда, Киев считают только город (+689), а Харьков - область (+883). Если взять отдельно город Харьков (+634), то мы немного отстаём от Киева. Но разница не соответствует разнице в населении (2,967 млн в Киеве и 1,443 млн в Харькове по данным Госстата на 01.01.2020). В расчёте на 100 тыс. населения заболевших в Харькове за сутки вдвое больше.