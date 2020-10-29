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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2072207320742075

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 37
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
19
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:57

  Вкладчик1234 написав:......

Такие мысли в этой ветке высказывались, но были заклеймлены как "теории заговора", рядом с "рептилоидами", "плоскоземельщиками" и т.п.

Большинство "местного научного сообщества" решительно отвергает такие идеи :)

Клеймили не мысли о будущем развитии человечества (их и не было), а "теории" о том, что пандемия специально устроена/придумана кем-то для достижения каких-то целей по переустройству общества.
То что эта пандемия может повлиять на дальнейшее развитие это другой вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В расчёте на 100 тыс. населения заболевших в Харькове за сутки вдвое больше.
очередь к врачу в 2 раза короче.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 лис, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:58

Навуходоносор, вот тема:

https://forum.finance.ua/topic221862.html?start=960

Начиналась в контексте инвестирования на длительную перспективу. Но начали подниматься и вопросы типа "что будет в мире (с миром) дальше", и "куда припарковать капитал и припарковаться самому в "новом мире"

Стр. 98, 104, и дальше

Тут, и почти всех остальных ветках, такие мысли трут.
В той ветке вроде свобода
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:59

  Starikan написав:
  shapo написав:
  Starikan написав:shapo
Хватит засорять ветку вашими старческими шуточками :evil:
Замечание не по адресу - обратитесь к герою-разведчику из танка с его уязвленным эго и экскурсами в демографию
PS Про старика смешно - в сравнении с вами я просто мальчик

Дело не в возрасте, а в качестве шуточек из глубокого совка.

А вы еще и ценитель юмора? Под псевдонимом Жванецкий пишите?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:01

  Libo написав:
  shapo написав: Про старика смешно - в сравнении с вами я просто мальчик

:oops:

Зачем в очередной раз подтверждать гордое звание местного клоуна?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:03

  Навуходоносор написав:Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала).

По поводу а)
потребление чего именно? Воды, еды, энергии.... :roll:
б)миграция рабсилы и капитала зависит от благоприятных условий для них и ничего с этим поделать нельзя.
  Навуходоносор написав:В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.
Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.
Но это же, простите, СССР.

СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.
Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.
Причем, экономят все - и бедные, и богатые, только каждый по-своему.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:07

  Вкладчик1234 написав:Навуходоносор, вот тема:

https://forum.finance.ua/topic221862.html?start=960

Начиналась в контексте инвестирования на длительную перспективу. Но начали подниматься и вопросы типа "что будет в мире (с миром) дальше", и "куда припарковать капитал и припарковаться самому в "новом мире"

Стр. 98, 104, и дальше

Тут, и почти всех остальных ветках, такие мысли трут.
В той ветке вроде свобода

По Вашей ссылке всего 99 стр. :shock:
ЛАД
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