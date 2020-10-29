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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:57
Вкладчик1234 написав:
......
Такие мысли в этой ветке высказывались, но были заклеймлены как "теории заговора", рядом с "рептилоидами", "плоскоземельщиками" и т.п.
Большинство "местного научного сообщества" решительно отвергает такие идеи
Клеймили не мысли о будущем развитии человечества (их и не было), а "теории" о том, что пандемия специально
устроена/придумана кем-то для достижения каких-то целей по переустройству общества.
То что эта пандемия может
повлиять на дальнейшее развитие это другой вопрос.
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ЛАД
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:58
ЛАД написав:
В расчёте на 100 тыс. населения заболевших в Харькове за сутки вдвое больше.
очередь к врачу в 2 раза короче.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 01 лис, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:58
Навуходоносор,
вот тема:https://forum.finance.ua/topic221862.html?start=960
Начиналась в контексте инвестирования на длительную перспективу. Но начали подниматься и вопросы типа "что будет в мире (с миром) дальше", и "куда припарковать капитал и припарковаться самому в "новом мире"
Стр. 98, 104, и дальше
Тут, и почти всех остальных ветках, такие мысли трут.
В той ветке вроде свобода
За Виталия Наливкина!
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:59
Starikan написав: shapo написав: Starikan написав:shapo
Хватит засорять ветку вашими старческими шуточками
Замечание не по адресу - обратитесь к герою-разведчику из танка с его уязвленным эго и экскурсами в демографию
PS Про старика смешно - в сравнении с вами я просто мальчик
Дело не в возрасте, а в качестве шуточек из глубокого совка.
А вы еще и ценитель юмора? Под псевдонимом Жванецкий пишите?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 01 лис, 2020 15:01
Зачем в очередной раз подтверждать гордое звание местного клоуна?
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shapo
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Додано: Нед 01 лис, 2020 15:03
Навуходоносор написав:
Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала).
По поводу а)
потребление чего именно? Воды, еды, энергии....
б)миграция рабсилы и капитала зависит от благоприятных условий для них и ничего с этим поделать нельзя.
Навуходоносор написав:
В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.
Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.
Но это же, простите, СССР.
СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.
Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.
Причем, экономят все - и бедные, и богатые, только каждый по-своему.
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fler
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Додано: Нед 01 лис, 2020 15:07
Вкладчик1234 написав:Навуходоносор,
вот тема:https://forum.finance.ua/topic221862.html?start=960
Начиналась в контексте инвестирования на длительную перспективу. Но начали подниматься и вопросы типа "что будет в мире (с миром) дальше", и "куда припарковать капитал и припарковаться самому в "новом мире"
Стр. 98, 104, и дальше
Тут, и почти всех остальных ветках, такие мысли трут.
В той ветке вроде свобода
По Вашей ссылке всего 99 стр.
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ЛАД
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