Вкладчик1234, это хороший признак))
Так сказать, самоцензура на фоне интернет-сообщества;-)
Борьба с инакомыслием) прям как в совке)
Все же, интересно было бы послушать альтернативные идеи.
Мы ж не на партсобрании?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вкладчик1234, это хороший признак))
Так сказать, самоцензура на фоне интернет-сообщества;-)
Борьба с инакомыслием) прям как в совке)
Все же, интересно было бы послушать альтернативные идеи.
Мы ж не на партсобрании?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:48
Процесс идеи довольно быстро. Возможно, не так быстро, как надо бы, но тем не менее.
Прогнозов на будущее довольно много. Самых разных.
Но всё это спекуляции. Как писал Квестор, "нiхто не знаю майбутнього".
Хороший пример - прошлогодние прогнозы курса гривни. Это то, что нам ближе. Много и других примеров. Кто-то из прогнозистов угадает. Но кто???
Почему Киев не на первом месте не понятно и удивительно. Писал об этом уже давно. И население существенно больше, чем в других городах, и движняк побольше. Правда, Киев считают только город (+689), а Харьков - область (+883).
Если взять отдельно город Харьков (+634), то мы немного отстаём от Киева. Но разница не соответствует разнице в населении (2,967 млн в Киеве и 1,443 млн в Харькове по данным Госстата на 01.01.2020). В расчёте на 100 тыс. населения заболевших в Харькове за сутки вдвое больше.
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:48
заходь сюди, я не скажу з якої сторніки я почав про це писати.
можна почати з тіє що нижче. буде цікаво обмінятись думками...
/topic221862.html?start=750
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:57
Клеймили не мысли о будущем развитии человечества (их и не было), а "теории" о том, что пандемия специально устроена/придумана кем-то для достижения каких-то целей по переустройству общества.
То, что эта пандемия может повлиять на дальнейшее развитие, это другой вопрос.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 лис, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
очередь к врачу в 2 раза короче.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 лис, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:58
Навуходоносор, вот тема:
https://forum.finance.ua/topic221862.html?start=960
Начиналась в контексте инвестирования на длительную перспективу. Но начали подниматься и вопросы типа "что будет в мире (с миром) дальше", и "куда припарковать капитал и припарковаться самому в "новом мире"
Стр. 98, 104, и дальше
Тут, и почти всех остальных ветках, такие мысли трут.
В той ветке вроде свобода
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 01 лис, 2020 15:03
По поводу а)
потребление чего именно? Воды, еды, энергии....
б)миграция рабсилы и капитала зависит от благоприятных условий для них и ничего с этим поделать нельзя.
СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.
Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.
Причем, экономят все - и бедные, и богатые, только каждый по-своему.
Додано: Нед 01 лис, 2020 15:07
По Вашей ссылке всего 99 стр.
Додано: Нед 01 лис, 2020 15:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
футурологам нужна отдельная ветка!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 15:23
"избыточное потребление" вопрос достаточно сложный. Мальтус писал об этом ещё 300 лет назад, когда население Земли было всего 1 млрд. Сегодня уже, кажется, 8 млрд. и ничего, живём.
То же насчёт производственных мощностей.
Продвижение науки и технологий, на мой взгляд, бесспорное требование.
СССР в нынешней Украине сделали ругательством. Но не считаю лозунг "подальше от СССР" правильным. Это из серии "гiрше аби iнше". Не всё, что было в Союзе плохо.
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