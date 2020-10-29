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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2072207320742075

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 38
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
53%
20
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:43

Израильские ученые с сегодняшнего дня начинают испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях. Если результат будет удовлетворительным, вакцина будет доступна уже следующим летом. Такую информацию предоставило издание Reuters.

https://world.comments.ua/news/near-east/izrail-nachal-ispytyvat-vakcinu-ot-covid-19-na-lyudyah-663539.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:45

  Libo написав:
  yanyura написав:Libo, greenozon, vitaliian, а не пошли бы вы со своими цифровыми деньгами на Криптовалюты , рынок криптовалют
:!:


Криптовалюта и цифровые деньги это совершенно разные вещи. Криптовалюта - треш, цифровые деньги - ваше будущее, хотите ли вы того или нет. 8)
Я потому и углубляю ваши знания, потому что вы в теме полный ноль и ставите знак равенства между этими понятиями. :?

Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:52

  fler написав: СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.
Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.

Из-за драконовской коммуналки народ просто перестает платить. Поскольку в большинстве случаев это ненаказуемо.
Я уже рассказывал о своем разговоре с таксистом, который принципиально не платит, пока ему не вернут деньги со сберкнижки отца 8) Хотя отключить электричество, имхо, проще всего (пока КС не вмешается :wink: ).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:58

  ЛАД написав:Сегодняшние банкноты тоже имеют номера. :)
Можно многое.
Но кто это будет делать?



А сейчас эти номера на банкнотах кто-то записывает, следит за их обращением и за их держателями?
Обращение цифровых денег фиксируется цифровым кодом в системе контроля цб автоматически. Будет система цб-чел. Коммерческий банк как посредник исчезает.
Чего вы меня элементарщину пытаете? :roll:
Почитайте в инете про цифровые валюты. Я уже буду отвечать на более серьезные вопосы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:58

  fler написав:
  Навуходоносор написав:Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала).

По поводу а)
потребление чего именно? Воды, еды, энергии.... :roll:
б)миграция рабсилы и капитала зависит от благоприятных условий для них и ничего с этим поделать нельзя.
  Навуходоносор написав:В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.
Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.
Но это же, простите, СССР.

СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.
Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.
Причем, экономят все - и бедные, и богатые, только каждый по-своему.

Флер, не об экономии была речь.
И не об истории.

Плановую экономику я привел в пример как эффективное орудие в деле перераспределения ресурсов.

Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.

В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.

Насколько это чревато, как Вы считаете?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:03

  yanyura написав:Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд".


Потому что от ковида у нас прямая дорога к цифровой валюте.
Тут был вопрос, какие экономические последствия ковида.
Я ответил. Цифровая валюта - одно из основных последствий. Ковид был запущен сразу с несколькими целями. Это одна из них. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:10

Вы налетели на меня как-будто я придумал эти цифровые деньги или являюсь их протагонистом. Отнюдь. Я просто рассказал вам о том, какие планы у масонерии и что вас ждет в ближайшем будущем. :? Собственно, ничего страшного. Просто если заранее запасетесь золотом и серебром, то даже выиграете. :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:16

.Вторая волна жестких ограничений в Германии обойдется экономике страны в €19,3 млрд. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на расчеты берлинского Института экономических исследований (DIW).

Сильнее всего пострадает ресторанный и гостиничный бизнес — их убытки оцениваются в €5,8 млрд, что составляет около 55% квартального дохода. На втором месте промышленность ФРГ, которая потеряет около €5,2 млрд.
........
...правительство Германии пообещало компенсировать малому бизнесу потери. Компании, где работают не более 50 человек, получат 75% своей выручки, полученной в ноябре 2019 года. На эти цели из бюджета уже выделили €410 млрд.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/147557-v-germanii-otsenili-poteri-dlya-ekonomiki-iz-za-novogo-karantina#ixzz6cYKO4N00
Последнияя цифра как-то смущает и вызывает сомнение.
ЛАД
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