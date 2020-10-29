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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2072207320742075 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 38 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 29% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 11% 4 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 53% 20 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 8% 3 Всього голосів : 38 Додано: Нед 01 лис, 2020 15:43 Израильские ученые с сегодняшнего дня начинают испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях. Если результат будет удовлетворительным, вакцина будет доступна уже следующим летом. Такую информацию предоставило издание Reuters.

https://world.comments.ua/news/near-east/izrail-nachal-ispytyvat-vakcinu-ot-covid-19-na-lyudyah-663539.html ЛАД 2 Повідомлень: 17476 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4573 раз. Подякували: 4260 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:45 Libo написав: yanyura написав: Libo, greenozon, vitaliian, а не пошли бы вы со своими цифровыми деньгами на

, а не пошли бы вы со своими цифровыми деньгами на Криптовалюты , рынок криптовалют



Криптовалюта и цифровые деньги это совершенно разные вещи. Криптовалюта - треш, цифровые деньги - ваше будущее, хотите ли вы того или нет.

Я потому и углубляю ваши знания, потому что вы в теме полный ноль и ставите знак равенства между этими понятиями. Криптовалюта и цифровые деньги это совершенно разные вещи. Криптовалюта - треш, цифровые деньги - ваше будущее, хотите ли вы того или нет.Я потому и углубляю ваши знания, потому что вы в теме полный ноль и ставите знак равенства между этими понятиями.

Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд". Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что- "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд". yanyura Повідомлень: 5596 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1859 раз. Подякували: 1305 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:52 fler написав: СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.

Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке. СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.

Из-за драконовской коммуналки народ просто перестает платить. Поскольку в большинстве случаев это ненаказуемо.

Я уже рассказывал о своем разговоре с таксистом, который принципиально не платит, пока ему не вернут деньги со сберкнижки отца Хотя отключить электричество, имхо, проще всего (пока КС не вмешается ). Из-за драконовской коммуналки народ просто перестает платить. Поскольку в большинстве случаев это ненаказуемо.Я уже рассказывал о своем разговоре с таксистом, который принципиально не платит, пока ему не вернут деньги со сберкнижки отцаХотя отключить электричество, имхо, проще всего (пока КС не вмешается). Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17714 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2007 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:58 ЛАД написав: Сегодняшние банкноты тоже имеют номера.

Можно многое.

Но кто это будет делать?



Сегодняшние банкноты тоже имеют номера.Можно многое.Но кто это будет делать?



А сейчас эти номера на банкнотах кто-то записывает, следит за их обращением и за их держателями?

Обращение цифровых денег фиксируется цифровым кодом в системе контроля цб автоматически. Будет система цб-чел. Коммерческий банк как посредник исчезает.

Чего вы меня элементарщину пытаете?

Почитайте в инете про цифровые валюты. Я уже буду отвечать на более серьезные вопосы. А сейчас эти номера на банкнотах кто-то записывает, следит за их обращением и за их держателями?Обращение цифровых денег фиксируется цифровым кодом в системе контроля цб автоматически. Будет система цб-чел. Коммерческий банк как посредник исчезает.Чего вы меня элементарщину пытаете?Почитайте в инете про цифровые валюты. Я уже буду отвечать на более серьезные вопосы. Libo 2

Повідомлень: 8547 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:58 fler написав: Навуходоносор написав: Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала). Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала).

По поводу а)

потребление чего именно? Воды, еды, энергии....

б)миграция рабсилы и капитала зависит от благоприятных условий для них и ничего с этим поделать нельзя.

Навуходоносор написав: В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.

Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.

Но это же, простите, СССР.

В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.Но это же, простите, СССР.

СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.

Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.

Причем, экономят все - и бедные, и богатые, только каждый по-своему. По поводу а)потребление чего именно? Воды, еды, энергии....б)миграция рабсилы и капитала зависит от благоприятных условий для них и ничего с этим поделать нельзя.СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.Причем, экономят все - и бедные, и богатые, только каждый по-своему.

Флер, не об экономии была речь.

И не об истории.



Плановую экономику я привел в пример как эффективное орудие в деле перераспределения ресурсов.



Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.



В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.



Насколько это чревато, как Вы считаете? Флер, не об экономии была речь.И не об истории.Плановую экономику я привел в пример как эффективное орудие в деле перераспределения ресурсов.Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.Насколько это чревато, как Вы считаете? Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2458 З нами з: 21.09.13 Подякував: 805 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 16:03 yanyura написав: Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд". Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что- "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд".



Потому что от ковида у нас прямая дорога к цифровой валюте.

Тут был вопрос, какие экономические последствия ковида.

Я ответил. Цифровая валюта - одно из основных последствий. Ковид был запущен сразу с несколькими целями. Это одна из них. Потому что от ковида у нас прямая дорога к цифровой валюте.Тут был вопрос, какие экономические последствия ковида.Я ответил. Цифровая валюта - одно из основных последствий. Ковид был запущен сразу с несколькими целями. Это одна из них. Libo 2

Повідомлень: 8547 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 16:10 Собственно, ничего страшного. Просто если заранее запасетесь золотом и серебром, то даже выиграете. Вы налетели на меня как-будто я придумал эти цифровые деньги или являюсь их протагонистом. Отнюдь. Я просто рассказал вам о том, какие планы у масонерии и что вас ждет в ближайшем будущем.Собственно, ничего страшного. Просто если заранее запасетесь золотом и серебром, то даже выиграете. Libo 2

Повідомлень: 8547 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 16:16 .Вторая волна жестких ограничений в Германии обойдется экономике страны в €19,3 млрд. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на расчеты берлинского Института экономических исследований (DIW).



Сильнее всего пострадает ресторанный и гостиничный бизнес — их убытки оцениваются в €5,8 млрд, что составляет около 55% квартального дохода. На втором месте промышленность ФРГ, которая потеряет около €5,2 млрд.

........

...правительство Германии пообещало компенсировать малому бизнесу потери. Компании, где работают не более 50 человек, получат 75% своей выручки, полученной в ноябре 2019 года. На эти цели из бюджета уже выделили €410 млрд.



Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/147557-v-germanii-otsenili-poteri-dlya-ekonomiki-iz-za-novogo-karantina#ixzz6cYKO4N00

Последнияя цифра как-то смущает и вызывает сомнение. Подробнее:Последнияя цифра как-то смущает и вызывает сомнение. ЛАД 2 Повідомлень: 17476 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4573 раз. Подякували: 4260 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2072207320742075 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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