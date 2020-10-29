Израильские ученые с сегодняшнего дня начинают испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях. Если результат будет удовлетворительным, вакцина будет доступна уже следующим летом. Такую информацию предоставило издание Reuters.
Криптовалюта и цифровые деньги это совершенно разные вещи. Криптовалюта - треш, цифровые деньги - ваше будущее, хотите ли вы того или нет. Я потому и углубляю ваши знания, потому что вы в теме полный ноль и ставите знак равенства между этими понятиями.
Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд".
fler написав: СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать. Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.
Из-за драконовской коммуналки народ просто перестает платить. Поскольку в большинстве случаев это ненаказуемо. Я уже рассказывал о своем разговоре с таксистом, который принципиально не платит, пока ему не вернут деньги со сберкнижки отца Хотя отключить электричество, имхо, проще всего (пока КС не вмешается ).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
ЛАД написав:Сегодняшние банкноты тоже имеют номера. Можно многое. Но кто это будет делать?
А сейчас эти номера на банкнотах кто-то записывает, следит за их обращением и за их держателями? Обращение цифровых денег фиксируется цифровым кодом в системе контроля цб автоматически. Будет система цб-чел. Коммерческий банк как посредник исчезает. Чего вы меня элементарщину пытаете? Почитайте в инете про цифровые валюты. Я уже буду отвечать на более серьезные вопосы.
Навуходоносор написав:Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала).
По поводу а) потребление чего именно? Воды, еды, энергии.... б)миграция рабсилы и капитала зависит от благоприятных условий для них и ничего с этим поделать нельзя.
Навуходоносор написав:В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году. Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий. Но это же, простите, СССР.
СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать. Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке. Причем, экономят все - и бедные, и богатые, только каждый по-своему.
Флер, не об экономии была речь. И не об истории.
Плановую экономику я привел в пример как эффективное орудие в деле перераспределения ресурсов.
Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.
В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.
Насколько это чревато, как Вы считаете?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
yanyura написав:Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд".
Потому что от ковида у нас прямая дорога к цифровой валюте. Тут был вопрос, какие экономические последствия ковида. Я ответил. Цифровая валюта - одно из основных последствий. Ковид был запущен сразу с несколькими целями. Это одна из них.
Вы налетели на меня как-будто я придумал эти цифровые деньги или являюсь их протагонистом. Отнюдь. Я просто рассказал вам о том, какие планы у масонерии и что вас ждет в ближайшем будущем. Собственно, ничего страшного. Просто если заранее запасетесь золотом и серебром, то даже выиграете.
.Вторая волна жестких ограничений в Германии обойдется экономике страны в €19,3 млрд. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на расчеты берлинского Института экономических исследований (DIW).
Сильнее всего пострадает ресторанный и гостиничный бизнес — их убытки оцениваются в €5,8 млрд, что составляет около 55% квартального дохода. На втором месте промышленность ФРГ, которая потеряет около €5,2 млрд. ........ ...правительство Германии пообещало компенсировать малому бизнесу потери. Компании, где работают не более 50 человек, получат 75% своей выручки, полученной в ноябре 2019 года. На эти цели из бюджета уже выделили €410 млрд.