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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2073207420752076>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 38
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
53%
20
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:43

Израильские ученые с сегодняшнего дня начинают испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях. Если результат будет удовлетворительным, вакцина будет доступна уже следующим летом. Такую информацию предоставило издание Reuters.

https://world.comments.ua/news/near-east/izrail-nachal-ispytyvat-vakcinu-ot-covid-19-na-lyudyah-663539.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:45

  Libo написав:
  yanyura написав:Libo, greenozon, vitaliian, а не пошли бы вы со своими цифровыми деньгами на Криптовалюты , рынок криптовалют
:!:


Криптовалюта и цифровые деньги это совершенно разные вещи. Криптовалюта - треш, цифровые деньги - ваше будущее, хотите ли вы того или нет. 8)
Я потому и углубляю ваши знания, потому что вы в теме полный ноль и ставите знак равенства между этими понятиями. :?

Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:52

  fler написав: СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.
Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.

Из-за драконовской коммуналки народ просто перестает платить. Поскольку в большинстве случаев это ненаказуемо.
Я уже рассказывал о своем разговоре с таксистом, который принципиально не платит, пока ему не вернут деньги со сберкнижки отца 8) Хотя отключить электричество, имхо, проще всего (пока КС не вмешается :wink: ).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:58

  ЛАД написав:Сегодняшние банкноты тоже имеют номера. :)
Можно многое.
Но кто это будет делать?



А сейчас эти номера на банкнотах кто-то записывает, следит за их обращением и за их держателями?
Обращение цифровых денег фиксируется цифровым кодом в системе контроля цб автоматически. Будет система цб-чел. Коммерческий банк как посредник исчезает.
Чего вы меня элементарщину пытаете? :roll:
Почитайте в инете про цифровые валюты. Я уже буду отвечать на более серьезные вопосы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:58

  fler написав:
  Навуходоносор написав:Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала).

По поводу а)
потребление чего именно? Воды, еды, энергии.... :roll:
б)миграция рабсилы и капитала зависит от благоприятных условий для них и ничего с этим поделать нельзя.
  Навуходоносор написав:В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.
Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.
Но это же, простите, СССР.

СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.
Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.
Причем, экономят все - и бедные, и богатые, только каждый по-своему.

Флер, не об экономии была речь.
И не об истории.

Плановую экономику я привел в пример как эффективное орудие в деле перераспределения ресурсов.

Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.

В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.

Насколько это чревато, как Вы считаете?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:03

  yanyura написав:Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд".


Потому что от ковида у нас прямая дорога к цифровой валюте.
Тут был вопрос, какие экономические последствия ковида.
Я ответил. Цифровая валюта - одно из основных последствий. Ковид был запущен сразу с несколькими целями. Это одна из них. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:10

Вы налетели на меня как-будто я придумал эти цифровые деньги или являюсь их протагонистом. Отнюдь. Я просто рассказал вам о том, какие планы у масонерии и что вас ждет в ближайшем будущем. :? Собственно, ничего страшного. Просто если заранее запасетесь золотом и серебром, то даже выиграете. :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:16

.Вторая волна жестких ограничений в Германии обойдется экономике страны в €19,3 млрд. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на расчеты берлинского Института экономических исследований (DIW).

Сильнее всего пострадает ресторанный и гостиничный бизнес — их убытки оцениваются в €5,8 млрд, что составляет около 55% квартального дохода. На втором месте промышленность ФРГ, которая потеряет около €5,2 млрд.
........
...правительство Германии пообещало компенсировать малому бизнесу потери. Компании, где работают не более 50 человек, получат 75% своей выручки, полученной в ноябре 2019 года. На эти цели из бюджета уже выделили €410 млрд.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/147557-v-germanii-otsenili-poteri-dlya-ekonomiki-iz-za-novogo-karantina#ixzz6cYKO4N00
Последнияя цифра как-то смущает и вызывает сомнение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну, що більшість йоропейських країн йдуть на локдаун (це не новина)!

Наприклад, Англія йде на місяць, і вже говорять, що в грудні ще продовжать на місяць.

По правильному зробила Іспанія, яка зразу сказала, що обмеження до травня чи квітня (не пам"ятаю точно)...

Що стосується Уркаїні, імхо, будуть тягнути до останнього через політичну кризу з КСУ + свій "інтерес".

Тому бережіть себе! Кисня вже не вистачає, а його буде треба ще більше і більше ... :(
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:58

  ЛАД написав:
...правительство Германии пообещало компенсировать малому бизнесу потери. Компании, где работают не более 50 человек, получат 75% своей выручки, полученной в ноябре 2019 года. На эти цели из бюджета уже выделили €410 млрд.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/147557-v-germanii-otsenili-poteri-dlya-ekonomiki-iz-za-novogo-karantina#ixzz6cYKO4N00
Последняя цифра как-то смущает и вызывает сомнение.

Какой-то бред. Это больше всего германского бюджета. Журнаглисты :evil:
Кстати, по ссылке не могу зайти.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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