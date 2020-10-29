fler написав:

Навуходоносор написав: Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала). Меня беспокоит а) избыточное потребление; б) нерациональное использование производственных мощностей (рабочей силы и капитала).

Навуходоносор написав: В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.

Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.

Но это же, простите, СССР.

В контексте информации о 10 ярдах к 2050 году.Мысли приводят к ограничению потреблядства и продвижению науки и технологий.Но это же, простите, СССР.

По поводу а)потребление чего именно? Воды, еды, энергии....б)миграция рабсилы и капитала зависит от благоприятных условий для них и ничего с этим поделать нельзя.СССР, увы, уже не будет. Там была стабильность и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас об этом можно только мечтать.Ограничение потребления идет полным ходом. Из-за драконовской коммуналки, люди экономят свет (ставят солнечные панели или лампы-экономки или тупо меньше пользуются), воду (быстрее моются в душе, реже смывают в туалете и т.п., есть очень разные варианты), тепло (у некоторых зимой дома +16+18 градусов). На еде тоже нехило экономят, это видно на кассах супермаркетов и на рынке.Причем, экономят все - и бедные, и богатые, только каждый по-своему.