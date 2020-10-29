...правительство Германии пообещало компенсировать малому бизнесу потери. Компании, где работают не более 50 человек, получат 75% своей выручки, полученной в ноябре 2019 года. На эти цели из бюджета уже выделили €410 млрд.
Какой-то бред. Это больше всего германского бюджета. Журнаглисты Кстати, по ссылке не могу зайти.
У меня ссылка работает. Правда, мой провайдер (Триолан) почему-то рассматривает капитал как вражеский сайт и доступ не даёт (прохожу через vpn). А цифра... Или 0 лишний, или запятую после 4 пропустили.
Навуходоносор написав:Флер, не об экономии была речь. И не об истории.
Точнее формулируйте вопросы, чтобы не приходилось угадывать, о чем Вы спрашиваете.
Навуходоносор написав: Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них. В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой. Насколько это чревато, как Вы считаете?
В контексте перенаселения нас ожидает проблема голода, но уже известно, что человечество будет в состоянии с ней справиться. Неэффективная трата ресурсов – прямое следствие де_бильного планирования или (как у нас) его отсутствия. Что на самом деле чревато – это то, что скоро нам всем вставят чипы и будут нами управлять, как угодно. У нас уже почти не осталось ничего приватного – за нами везде следят, наши привычки, доходы, траты, взаимоотношения и т.д. внимательно изучают. На основе анализа этих данных и будет видно формирование спроса на товары и услуги, а также будет ориентироваться их производство. В контексте вышеизложенного меня пока беспокоят вопросы кибербезопасности. Я лично боюсь загружать приложение «Дія», потому что не уверена, что мои данные не будут использовать в других целях или просто не украдут хакеры.
yanyura написав:Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд".
Потому что от ковида у нас прямая дорога к цифровой валюте. Тут был вопрос, какие экономические последствия ковида. Я ответил. Цифровая валюта - одно из основных последствий. Ковид был запущен сразу с несколькими целями. Это одна из них.
прошу озвучить все цели. хочу сравнить со своими предположениями.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
fler написав:Что на самом деле чревато – это то, что скоро нам всем вставят чипы и будут нами управлять, как угодно. У нас уже почти не осталось ничего приватного – за нами везде следят, наши привычки, доходы, траты, взаимоотношения и т.д.
следить за вами - дорогое удовольствие, если вы знаменитость это ещё оправданно, папарацци, компроматы. Но если человек живущий на 5$ в день следить за вами может только маньяк или ваш супруг.
На основе анализа этих данных и будет видно формирование спроса на товары и услуги, а также будет ориентироваться их производство.
самые главные владельцы биг дата - моб.операторы, но что то не слышно чтобы они выбились в лидеры по предугадыванию спроса. У меня есть хотелка/спрос на ковёр самолёт и что, в магазинах обычные ковры а в аэропорту обычные самолёты. Хотелки нищебродов никогда никого не интересовали и биг.дата операторов абсолютно никому не интересна. Покупать будут то что предложат производители, разница в том какую марку телефона или авто выберет покупатель. В лучшем случае ему позволят выбрать цвет и комплектацию, это если вы думаете что ваше мнение глобально кого-то интересует.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Добрый доктор Степанов, он же министр предупредил, что больше 52 тысяч коек в больницах мы не потянем, поэтому, увы, помощь коронавирусникам будем оказывать по возможности и не всем. Чего-то реально непонятно, то из ковидного фонда деньги миллиардами на дороги и миллионами патриотические сериалы выливают, то "денег нет, но вы держитесь"(c).