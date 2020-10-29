Додано: Нед 01 лис, 2020 17:17

Навуходоносор написав: Флер, не об экономии была речь.

И не об истории. Флер, не об экономии была речь.И не об истории.

Навуходоносор написав: Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.

В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.

Насколько это чревато, как Вы считаете? Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.Насколько это чревато, как Вы считаете?

Точнее формулируйте вопросы, чтобы не приходилось угадывать, о чем Вы спрашиваете.В контексте перенаселения нас ожидает проблема голода, но уже известно, что человечество будет в состоянии с ней справиться.Неэффективная трата ресурсов – прямое следствие де_бильного планирования или (как у нас) его отсутствия.Что на самом деле чревато – это то, что скоро нам всем вставят чипы и будут нами управлять, как угодно. У нас уже почти не осталось ничего приватного – за нами везде следят, наши привычки, доходы, траты, взаимоотношения и т.д. внимательно изучают. На основе анализа этих данных и будет видно формирование спроса на товары и услуги, а также будет ориентироваться их производство.В контексте вышеизложенного меня пока беспокоят вопросы кибербезопасности. Я лично боюсь загружать приложение «Дія», потому что не уверена, что мои данные не будут использовать в других целях или просто не украдут хакеры.