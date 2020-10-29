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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2073207420752076

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 38
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
53%
20
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:11

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
...правительство Германии пообещало компенсировать малому бизнесу потери. Компании, где работают не более 50 человек, получат 75% своей выручки, полученной в ноябре 2019 года. На эти цели из бюджета уже выделили €410 млрд.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/147557-v-germanii-otsenili-poteri-dlya-ekonomiki-iz-za-novogo-karantina#ixzz6cYKO4N00
Последняя цифра как-то смущает и вызывает сомнение.

Какой-то бред. Это больше всего германского бюджета. Журнаглисты :evil:
Кстати, по ссылке не могу зайти.

У меня ссылка работает. Правда, мой провайдер (Триолан) почему-то рассматривает капитал как вражеский сайт и доступ не даёт (прохожу через vpn).
А цифра... Или 0 лишний, или запятую после 4 пропустили. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:15

  change_pm написав:....
Що стосується Уркаїні, імхо, будуть тягнути до останнього через політичну кризу з КСУ + свій "інтерес".
... :(

Всё проще: "Денег нет, но вы держИтесь".
P.s. Название страны всё же курочить не стоит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:17

  Навуходоносор написав:Флер, не об экономии была речь.
И не об истории.

Точнее формулируйте вопросы, чтобы не приходилось угадывать, о чем Вы спрашиваете.

  Навуходоносор написав: Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.
В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.
Насколько это чревато, как Вы считаете?

В контексте перенаселения нас ожидает проблема голода, но уже известно, что человечество будет в состоянии с ней справиться.
Неэффективная трата ресурсов – прямое следствие де_бильного планирования или (как у нас) его отсутствия.
Что на самом деле чревато – это то, что скоро нам всем вставят чипы и будут нами управлять, как угодно. У нас уже почти не осталось ничего приватного – за нами везде следят, наши привычки, доходы, траты, взаимоотношения и т.д. внимательно изучают. На основе анализа этих данных и будет видно формирование спроса на товары и услуги, а также будет ориентироваться их производство.
В контексте вышеизложенного меня пока беспокоят вопросы кибербезопасности. Я лично боюсь загружать приложение «Дія», потому что не уверена, что мои данные не будут использовать в других целях или просто не украдут хакеры.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:У меня ссылка работает. Правда, мой провайдер (Триолан) почему-то рассматривает капитал как вражеский сайт и доступ не даёт (прохожу через vpn).

Это старая история
https://strana.ua/news/249438-kak-nacha ... khema.html
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:27

  Libo написав:
  yanyura написав:Да, я в той теме 0 и не стесняюсь этого, а вы почему-то не понимаете, что эта ветка целевая - "Эпидемия коронавируса в мире" но не "Цифровые деньги" и сообщения ваши и Ко на ней по цифровым деньгам называются словом из 4-х букв - "флуд".


Потому что от ковида у нас прямая дорога к цифровой валюте.
Тут был вопрос, какие экономические последствия ковида.
Я ответил. Цифровая валюта - одно из основных последствий. Ковид был запущен сразу с несколькими целями. Это одна из них. 8)

прошу озвучить все цели. хочу сравнить со своими предположениями.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Вопросы будут?
да, у вас хотя бы среднее образование есть?
  fler написав:Что на самом деле чревато – это то, что скоро нам всем вставят чипы и будут нами управлять, как угодно. У нас уже почти не осталось ничего приватного – за нами везде следят, наши привычки, доходы, траты, взаимоотношения и т.д.
следить за вами - дорогое удовольствие, если вы знаменитость это ещё оправданно, папарацци, компроматы. Но если человек живущий на 5$ в день следить за вами может только маньяк или ваш супруг.
На основе анализа этих данных и будет видно формирование спроса на товары и услуги, а также будет ориентироваться их производство.
самые главные владельцы биг дата - моб.операторы, но что то не слышно чтобы они выбились в лидеры по предугадыванию спроса. У меня есть хотелка/спрос на ковёр самолёт и что, в магазинах обычные ковры а в аэропорту обычные самолёты. Хотелки нищебродов никогда никого не интересовали и биг.дата операторов абсолютно никому не интересна. Покупать будут то что предложат производители, разница в том какую марку телефона или авто выберет покупатель. В лучшем случае ему позволят выбрать цвет и комплектацию, это если вы думаете что ваше мнение глобально кого-то интересует.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:03

Добрый доктор Степанов, он же министр предупредил, что больше 52 тысяч коек в больницах мы не потянем, поэтому, увы, помощь коронавирусникам будем оказывать по возможности и не всем.
Чего-то реально непонятно, то из ковидного фонда деньги миллиардами на дороги и миллионами патриотические сериалы выливают, то "денег нет, но вы держитесь"(c).
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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