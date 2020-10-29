[quote="5089434:vitaliian"] 1) следить за вами - дорогое удовольствие, если вы знаменитость это ещё оправданно, папарацци, компроматы. Но если человек живущий на 5$ в день следить за вами может только маньяк или ваш супруг. 2) самые главные владельцы биг дата - моб.операторы, но что то не слышно чтобы они выбились в лидеры по предугадыванию спроса. У меня есть хотелка/спрос на ковёр самолёт и что, в магазинах обычные ковры а в аэропорту обычные самолёты. Хотелки нищебродов никогда никого не интересовали и биг.дата операторов абсолютно никому не интересна. [quote]
1) Мыслить надо шире. Я не о той слежке, что Вы подумали. Вас не удивляет, почему после просмотра какого-либо товара в интернете, у Вас на компьютере начинает выскакивать реклама именно этого товара от всяких продавцов? Это касается и другого контента. Или когда Вы купили новый смартфон, а система пишет: Синхронизируйте свои данные и мы предложим Вам то, что интересует именно Вас. Откуда они знают о Ваших интересах? Надеюсь, Вам не надо объяснять, как следят за Вашими доходами и тратами? Или как людей находят по соцсетям, форумам и т.д.?
2) Ошибаетесь! Биг дата операторов очень интересна и денег стоит! Откуда на Ваш телефон приходит туча рекламы? Почему Вам звонят и предлагают кредиты/депозиты? и т.д. Будет Вам и ковер-самолет (и белка, и свисток ), точно такой, за который Вы готовы заплатить. https://tjournal.ru/internet/56585-aladdin-skate-prank
Навуходоносор написав:Флер, не об экономии была речь. И не об истории.
Точнее формулируйте вопросы, чтобы не приходилось угадывать, о чем Вы спрашиваете.
Навуходоносор написав: Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них. В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой. Насколько это чревато, как Вы считаете?
В контексте перенаселения нас ожидает проблема голода, но уже известно, что человечество будет в состоянии с ней справиться. Неэффективная трата ресурсов – прямое следствие де_бильного планирования или (как у нас) его отсутствия. Что на самом деле чревато – это то, что скоро нам всем вставят чипы и будут нами управлять, как угодно. У нас уже почти не осталось ничего приватного – за нами везде следят, наши привычки, доходы, траты, взаимоотношения и т.д. внимательно изучают. На основе анализа этих данных и будет видно формирование спроса на товары и услуги, а также будет ориентироваться их производство. В контексте вышеизложенного меня пока беспокоят вопросы кибербезопасности. Я лично боюсь загружать приложение «Дія», потому что не уверена, что мои данные не будут использовать в других целях или просто не украдут хакеры.
Вот. Планирование на основе спроса. Это ли не ставить телегу впереди лошади? Тем более, что спрос формируется искусственно во многом. Может быть, рациональнее формировать производство на основе реальных потребностей? Смотрим в перспективе 50 лет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
fler написав:1) Мыслить надо шире. Я не о той слежке, что Вы подумали. Вас не удивляет, почему после просмотра какого-либо товара в интернете, у Вас на компьютере начинает выскакивать реклама именно этого товара от всяких продавцов? Это касается и другого контента. Или когда Вы купили новый смартфон, а система пишет: Синхронизируйте свои данные и мы предложим Вам то, что интересует именно Вас. Откуда они знают о Ваших интересах?
я слышал историю как я человека обсуждали какой то товар (не помню какой) а потом одному из них посыпалась реклама этого товара в виде баннеров в интернете, то есть телефон подслушал их разговор. Звучит фантастически. Только эти маркетинговые штучки продаж не делают, вы купите тот бренд которому доверяете то же касается продавца. Все эти нелепые технологии вымрут.
fler написав:Надеюсь, Вам не надо объяснять, как следят за Вашими доходами и тратами?
никак, смс информирование у меня отключено, траты идут с 5 карт в зависимости от кешбэка.
fler написав:Или как людей находят по соцсетям, форумам и т.д.?
не понимаю о чём вы, кто находит и с какой целью? для тех кто меня потерял есть аккаунт на фейсбук, куда мне можно написать. Кто знает мой номер тел. может написать мне в вайбер. По данному форуму меня никто ни разу не нашёл.
fler написав:2) Ошибаетесь! Биг дата операторов очень интересна и денег стоит! Откуда на Ваш телефон приходит туча рекламы? Почему Вам звонят и предлагают кредиты/депозиты? и т.д.
её одно время хорошо покупали пока не поняли что она бесполезна, на практике инфу о вас монетизировать невозможно, ну может кроме шантажа или компромата. И что с того что на вас валится куча рекламы, вы сразу же берёте их кредиты? Если нет, значит они на вас зря потратили ресурсы. Со временем спам исчезнет потому что он бесполезен. Человек покупает у того кому доверяет, а не у того кто заваливает его спамом.
vetka написав:У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?
полный хз но карантин 100% ужесточать будут. Хотя общественный транспорт вряд ли остановят.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat