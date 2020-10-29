Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2074207520762077 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 38 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 29% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 11% 4 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 53% 20 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 8% 3 Всього голосів : 38 Додано: Нед 01 лис, 2020 18:46

1) следить за вами - дорогое удовольствие, если вы знаменитость это ещё оправданно, папарацци, компроматы. Но если человек живущий на 5$ в день следить за вами может только маньяк или ваш супруг.

2) самые главные владельцы биг дата - моб.операторы, но что то не слышно чтобы они выбились в лидеры по предугадыванию спроса. У меня есть хотелка/спрос на ковёр самолёт и что, в магазинах обычные ковры а в аэропорту обычные самолёты. Хотелки нищебродов никогда никого не интересовали и биг.дата операторов абсолютно никому не интересна. [quote]



1) Мыслить надо шире. Я не о той слежке, что Вы подумали.

Вас не удивляет, почему после просмотра какого-либо товара в интернете, у Вас на компьютере начинает выскакивать реклама именно этого товара от всяких продавцов? Это касается и другого контента. Или когда Вы купили новый смартфон, а система пишет: Синхронизируйте свои данные и мы предложим Вам то, что интересует именно Вас. Откуда они знают о Ваших интересах?

Надеюсь, Вам не надо объяснять, как следят за Вашими доходами и тратами?

Или как людей находят по соцсетям, форумам и т.д.?



2) Ошибаетесь! Биг дата операторов очень интересна и денег стоит! Откуда на Ваш телефон приходит туча рекламы? Почему Вам звонят и предлагают кредиты/депозиты? и т.д.

Будет Вам и ковер-самолет (и белка, и свисток ), точно такой, за который Вы готовы заплатить. https://tjournal.ru/internet/56585-aladdin-skate-prank [quote="5089434:vitaliian"]1) следить за вами - дорогое удовольствие, если вы знаменитость это ещё оправданно, папарацци, компроматы. Но если человек живущий на 5$ в день следить за вами может только маньяк или ваш супруг.2) самые главные владельцы биг дата - моб.операторы, но что то не слышно чтобы они выбились в лидеры по предугадыванию спроса. У меня есть хотелка/спрос на ковёр самолёт и что, в магазинах обычные ковры а в аэропорту обычные самолёты. Хотелки нищебродов никогда никого не интересовали и биг.дата операторов абсолютно никому не интересна. [quote]1) Мыслить надо шире. Я не о той слежке, что Вы подумали.Вас не удивляет, почему после просмотра какого-либо товара в интернете, у Вас на компьютере начинает выскакивать реклама именно этого товара от всяких продавцов? Это касается и другого контента. Или когда Вы купили новый смартфон, а система пишет: Синхронизируйте свои данные и мы предложим Вам то, что интересует именно Вас. Откуда они знают о Ваших интересах?Надеюсь, Вам не надо объяснять, как следят за Вашими доходами и тратами?Или как людей находят по соцсетям, форумам и т.д.?2) Ошибаетесь! Биг дата операторов очень интересна и денег стоит! Откуда на Ваш телефон приходит туча рекламы? Почему Вам звонят и предлагают кредиты/депозиты? и т.д.Будет Вам и ковер-самолет (и белка, и свисток), точно такой, за который Вы готовы заплатить. fler

Повідомлень: 1473 З нами з: 07.08.09 Подякував: 410 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 19:01 fler написав: Навуходоносор написав: Флер, не об экономии была речь.

И не об истории. Флер, не об экономии была речь.И не об истории.

Точнее формулируйте вопросы, чтобы не приходилось угадывать, о чем Вы спрашиваете.



Навуходоносор написав: Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.

В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.

Насколько это чревато, как Вы считаете? Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.Насколько это чревато, как Вы считаете?

В контексте перенаселения нас ожидает проблема голода, но уже известно, что человечество будет в состоянии с ней справиться.

Неэффективная трата ресурсов – прямое следствие де_бильного планирования или (как у нас) его отсутствия.

Что на самом деле чревато – это то, что скоро нам всем вставят чипы и будут нами управлять, как угодно. У нас уже почти не осталось ничего приватного – за нами везде следят, наши привычки, доходы, траты, взаимоотношения и т.д. внимательно изучают. На основе анализа этих данных и будет видно формирование спроса на товары и услуги, а также будет ориентироваться их производство.

В контексте вышеизложенного меня пока беспокоят вопросы кибербезопасности. Я лично боюсь загружать приложение «Дія», потому что не уверена, что мои данные не будут использовать в других целях или просто не украдут хакеры. Точнее формулируйте вопросы, чтобы не приходилось угадывать, о чем Вы спрашиваете.В контексте перенаселения нас ожидает проблема голода, но уже известно, что человечество будет в состоянии с ней справиться.Неэффективная трата ресурсов – прямое следствие де_бильного планирования или (как у нас) его отсутствия.Что на самом деле чревато – это то, что скоро нам всем вставят чипы и будут нами управлять, как угодно. У нас уже почти не осталось ничего приватного – за нами везде следят, наши привычки, доходы, траты, взаимоотношения и т.д. внимательно изучают. На основе анализа этих данных и будет видно формирование спроса на товары и услуги, а также будет ориентироваться их производство.В контексте вышеизложенного меня пока беспокоят вопросы кибербезопасности. Я лично боюсь загружать приложение «Дія», потому что не уверена, что мои данные не будут использовать в других целях или просто не украдут хакеры.

Вот. Планирование на основе спроса. Это ли не ставить телегу впереди лошади? Тем более, что спрос формируется искусственно во многом.

Может быть, рациональнее формировать производство на основе реальных потребностей?

Смотрим в перспективе 50 лет Вот. Планирование на основе спроса. Это ли не ставить телегу впереди лошади? Тем более, что спрос формируется искусственно во многом.Может быть, рациональнее формировать производство на основе реальных потребностей?Смотрим в перспективе 50 лет Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2459 З нами з: 21.09.13 Подякував: 805 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 19:04 У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас? vetka Повідомлень: 6640 З нами з: 04.03.14 Подякував: 416 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 19:18 vetka написав: У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас? У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?

Если и будет, то после местных выборов. В декабре вроде бы нелогично, конец года, кучу дел надо заканчивать, деньги освоить, итоги подвести... Хотя где у этой власти логика? Если и будет, то после местных выборов. В декабре вроде бы нелогично, конец года, кучу дел надо заканчивать, деньги освоить, итоги подвести... Хотя где у этой власти логика? Lady_N Повідомлень: 80 З нами з: 05.07.20 Подякував: 21 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 19:21 Lady_N написав: vetka написав: У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас? У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?

Если и будет, то после местных выборов. В декабре вроде бы нелогично, конец года, кучу дел надо заканчивать, деньги освоить, итоги подвести... Хотя где у этой власти логика? Если и будет, то после местных выборов. В декабре вроде бы нелогично, конец года, кучу дел надо заканчивать, деньги освоить, итоги подвести... Хотя где у этой власти логика?

Даже если по 10-15 тыс в сутки заболевших будет не введут тотальный карантин? Даже если по 10-15 тыс в сутки заболевших будет не введут тотальный карантин? vetka Повідомлень: 6640 З нами з: 04.03.14 Подякував: 416 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 19:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: 1) Мыслить надо шире. Я не о той слежке, что Вы подумали.

Вас не удивляет, почему после просмотра какого-либо товара в интернете, у Вас на компьютере начинает выскакивать реклама именно этого товара от всяких продавцов? Это касается и другого контента. Или когда Вы купили новый смартфон, а система пишет: Синхронизируйте свои данные и мы предложим Вам то, что интересует именно Вас. Откуда они знают о Ваших интересах? 1) Мыслить надо шире. Я не о той слежке, что Вы подумали.Вас не удивляет, почему после просмотра какого-либо товара в интернете, у Вас на компьютере начинает выскакивать реклама именно этого товара от всяких продавцов? Это касается и другого контента. Или когда Вы купили новый смартфон, а система пишет: Синхронизируйте свои данные и мы предложим Вам то, что интересует именно Вас. Откуда они знают о Ваших интересах? я слышал историю как я человека обсуждали какой то товар (не помню какой) а потом одному из них посыпалась реклама этого товара в виде баннеров в интернете, то есть телефон подслушал их разговор. Звучит фантастически. Только эти маркетинговые штучки продаж не делают, вы купите тот бренд которому доверяете то же касается продавца. Все эти нелепые технологии вымрут.

fler написав: Надеюсь, Вам не надо объяснять, как следят за Вашими доходами и тратами? Надеюсь, Вам не надо объяснять, как следят за Вашими доходами и тратами? никак, смс информирование у меня отключено, траты идут с 5 карт в зависимости от кешбэка.

fler написав: Или как людей находят по соцсетям, форумам и т.д.? Или как людей находят по соцсетям, форумам и т.д.? не понимаю о чём вы, кто находит и с какой целью? для тех кто меня потерял есть аккаунт на фейсбук, куда мне можно написать. Кто знает мой номер тел. может написать мне в вайбер. По данному форуму меня никто ни разу не нашёл.

fler написав: 2) Ошибаетесь! Биг дата операторов очень интересна и денег стоит! Откуда на Ваш телефон приходит туча рекламы? Почему Вам звонят и предлагают кредиты/депозиты? и т.д. 2) Ошибаетесь! Биг дата операторов очень интересна и денег стоит! Откуда на Ваш телефон приходит туча рекламы? Почему Вам звонят и предлагают кредиты/депозиты? и т.д. её одно время хорошо покупали пока не поняли что она бесполезна, на практике инфу о вас монетизировать невозможно, ну может кроме шантажа или компромата. И что с того что на вас валится куча рекламы, вы сразу же берёте их кредиты? Если нет, значит они на вас зря потратили ресурсы. Со временем спам исчезнет потому что он бесполезен. Человек покупает у того кому доверяет, а не у того кто заваливает его спамом. vetka написав: У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас? У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас? полный хз но карантин 100% ужесточать будут. Хотя общественный транспорт вряд ли остановят. я слышал историю как я человека обсуждали какой то товар (не помню какой) а потом одному из них посыпалась реклама этого товара в виде баннеров в интернете, то есть телефон подслушал их разговор. Звучит фантастически. Только эти маркетинговые штучки продаж не делают, вы купите тот бренд которому доверяете то же касается продавца. Все эти нелепые технологии вымрут.никак, смс информирование у меня отключено, траты идут с 5 карт в зависимости от кешбэка.не понимаю о чём вы, кто находит и с какой целью? для тех кто меня потерял есть аккаунт на фейсбук, куда мне можно написать. Кто знает мой номер тел. может написать мне в вайбер. По данному форуму меня никто ни разу не нашёл.её одно время хорошо покупали пока не поняли что она бесполезна, на практике инфу о вас монетизировать невозможно, ну может кроме шантажа или компромата. И что с того что на вас валится куча рекламы, вы сразу же берёте их кредиты? Если нет, значит они на вас зря потратили ресурсы. Со временем спам исчезнет потому что он бесполезен. Человек покупает у того кому доверяет, а не у того кто заваливает его спамом.полный хз но карантин 100% ужесточать будут. Хотя общественный транспорт вряд ли остановят. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 4884 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1026 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2074207520762077 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 725 , 726 , 727

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7260 1667919

ЛОБ Чет 29 жов, 2020 16:28