Додано: Нед 01 лис, 2020 19:23

fler написав: 1) Мыслить надо шире. Я не о той слежке, что Вы подумали.

Вас не удивляет, почему после просмотра какого-либо товара в интернете, у Вас на компьютере начинает выскакивать реклама именно этого товара от всяких продавцов? Это касается и другого контента. Или когда Вы купили новый смартфон, а система пишет: Синхронизируйте свои данные и мы предложим Вам то, что интересует именно Вас. Откуда они знают о Ваших интересах? 1) Мыслить надо шире. Я не о той слежке, что Вы подумали.Вас не удивляет, почему после просмотра какого-либо товара в интернете, у Вас на компьютере начинает выскакивать реклама именно этого товара от всяких продавцов? Это касается и другого контента. Или когда Вы купили новый смартфон, а система пишет: Синхронизируйте свои данные и мы предложим Вам то, что интересует именно Вас. Откуда они знают о Ваших интересах?

fler написав: Надеюсь, Вам не надо объяснять, как следят за Вашими доходами и тратами? Надеюсь, Вам не надо объяснять, как следят за Вашими доходами и тратами?

fler написав: Или как людей находят по соцсетям, форумам и т.д.? Или как людей находят по соцсетям, форумам и т.д.?

fler написав: 2) Ошибаетесь! Биг дата операторов очень интересна и денег стоит! Откуда на Ваш телефон приходит туча рекламы? Почему Вам звонят и предлагают кредиты/депозиты? и т.д. 2) Ошибаетесь! Биг дата операторов очень интересна и денег стоит! Откуда на Ваш телефон приходит туча рекламы? Почему Вам звонят и предлагают кредиты/депозиты? и т.д.

vetka написав: У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас? У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?

я слышал историю как я человека обсуждали какой то товар (не помню какой) а потом одному из них посыпалась реклама этого товара в виде баннеров в интернете, то есть телефон подслушал их разговор. Звучит фантастически. Только эти маркетинговые штучки продаж не делают, вы купите тот бренд которому доверяете то же касается продавца. Все эти нелепые технологии вымрут.никак, смс информирование у меня отключено, траты идут с 5 карт в зависимости от кешбэка.не понимаю о чём вы, кто находит и с какой целью? для тех кто меня потерял есть аккаунт на фейсбук, куда мне можно написать. Кто знает мой номер тел. может написать мне в вайбер. По данному форуму меня никто ни разу не нашёл.её одно время хорошо покупали пока не поняли что она бесполезна, на практике инфу о вас монетизировать невозможно, ну может кроме шантажа или компромата. И что с того что на вас валится куча рекламы, вы сразу же берёте их кредиты? Если нет, значит они на вас зря потратили ресурсы. Со временем спам исчезнет потому что он бесполезен. Человек покупает у того кому доверяет, а не у того кто заваливает его спамом.полный хз но карантин 100% ужесточать будут. Хотя общественный транспорт вряд ли остановят.