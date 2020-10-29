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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20752076207720782079>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 39
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
54%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:01

  fler написав:
  Навуходоносор написав:Флер, не об экономии была речь.
И не об истории.

Точнее формулируйте вопросы, чтобы не приходилось угадывать, о чем Вы спрашиваете.

  Навуходоносор написав: Потребление услуг и товаров, и формирование спроса на них.
В контексте грядущего перенаселения Земли, с одной стороны - и трату ресурсов на педикюр уткам, кхм, с другой.
Насколько это чревато, как Вы считаете?

В контексте перенаселения нас ожидает проблема голода, но уже известно, что человечество будет в состоянии с ней справиться.
Неэффективная трата ресурсов – прямое следствие де_бильного планирования или (как у нас) его отсутствия.
Что на самом деле чревато – это то, что скоро нам всем вставят чипы и будут нами управлять, как угодно. У нас уже почти не осталось ничего приватного – за нами везде следят, наши привычки, доходы, траты, взаимоотношения и т.д. внимательно изучают. На основе анализа этих данных и будет видно формирование спроса на товары и услуги, а также будет ориентироваться их производство.
В контексте вышеизложенного меня пока беспокоят вопросы кибербезопасности. Я лично боюсь загружать приложение «Дія», потому что не уверена, что мои данные не будут использовать в других целях или просто не украдут хакеры.

Вот. Планирование на основе спроса. Это ли не ставить телегу впереди лошади? Тем более, что спрос формируется искусственно во многом.
Может быть, рациональнее формировать производство на основе реальных потребностей?
Смотрим в перспективе 50 лет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:04

У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:18

  vetka написав:У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?

Если и будет, то после местных выборов. В декабре вроде бы нелогично, конец года, кучу дел надо заканчивать, деньги освоить, итоги подвести... Хотя где у этой власти логика?
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:21

  Lady_N написав:
  vetka написав:У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?

Если и будет, то после местных выборов. В декабре вроде бы нелогично, конец года, кучу дел надо заканчивать, деньги освоить, итоги подвести... Хотя где у этой власти логика?

Даже если по 10-15 тыс в сутки заболевших будет не введут тотальный карантин?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:1) Мыслить надо шире. Я не о той слежке, что Вы подумали.
Вас не удивляет, почему после просмотра какого-либо товара в интернете, у Вас на компьютере начинает выскакивать реклама именно этого товара от всяких продавцов? Это касается и другого контента. Или когда Вы купили новый смартфон, а система пишет: Синхронизируйте свои данные и мы предложим Вам то, что интересует именно Вас. Откуда они знают о Ваших интересах?
я слышал историю как я человека обсуждали какой то товар (не помню какой) а потом одному из них посыпалась реклама этого товара в виде баннеров в интернете, то есть телефон подслушал их разговор. Звучит фантастически. Только эти маркетинговые штучки продаж не делают, вы купите тот бренд которому доверяете то же касается продавца. Все эти нелепые технологии вымрут.
  fler написав:Надеюсь, Вам не надо объяснять, как следят за Вашими доходами и тратами?
никак, смс информирование у меня отключено, траты идут с 5 карт в зависимости от кешбэка.
  fler написав:Или как людей находят по соцсетям, форумам и т.д.?
не понимаю о чём вы, кто находит и с какой целью? для тех кто меня потерял есть аккаунт на фейсбук, куда мне можно написать. Кто знает мой номер тел. может написать мне в вайбер. По данному форуму меня никто ни разу не нашёл.
  fler написав:2) Ошибаетесь! Биг дата операторов очень интересна и денег стоит! Откуда на Ваш телефон приходит туча рекламы? Почему Вам звонят и предлагают кредиты/депозиты? и т.д.
её одно время хорошо покупали пока не поняли что она бесполезна, на практике инфу о вас монетизировать невозможно, ну может кроме шантажа или компромата. И что с того что на вас валится куча рекламы, вы сразу же берёте их кредиты? Если нет, значит они на вас зря потратили ресурсы. Со временем спам исчезнет потому что он бесполезен. Человек покупает у того кому доверяет, а не у того кто заваливает его спамом.
  vetka написав:У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?
полный хз но карантин 100% ужесточать будут. Хотя общественный транспорт вряд ли остановят.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:03

  vetka написав:У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?

Десь через місяць, коли курс вже буде 29, треба буде знизити температуру у хворого повним локдауном, і щоб можна було б під кінець року з бюджету, який є дефіцитним, щось зпіонерити, тому чекаю локдауну через місяць.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:05

  vetka написав:
  Lady_N написав:
  vetka написав:У кого какие прогнозы по полному локдауну у нас?

Если и будет, то после местных выборов. В декабре вроде бы нелогично, конец года, кучу дел надо заканчивать, деньги освоить, итоги подвести... Хотя где у этой власти логика?

Даже если по 10-15 тыс в сутки заболевших будет не введут тотальный карантин?

Больше 9 тыс уже будет на следующей неделе.
Вечно зеленый презЕдент обещал при 15тыс.

https://www.president.gov.ua/news/glava ... iv-p-64777
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 01 лис, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:11

  _Mykola_ написав:Больше 9 тыс уже будет на следующей неделе.

Там главное - не количество в целом. Основное - количество госпитализаций в день
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"В Австралии – ни одного случая COVID-19 за сутки"
В Австралии был один из самых жестких локдаунов в мире

https://news.liga.net/world/news/v-avst ... eto-udalos
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:26

  vetka написав:Даже если по 10-15 тыс в сутки заболевших будет не введут тотальный карантин?


Нет, тотальный карантин уже не введут. :!:
Оденут вас в противогазы и в костюмы ПХЗ, но на работу рабочий класс выгонят, не обращая внимания ни на какие показатели. :wink: Бюрократы могут работать надомниками. Протирайте штаны у себя дома.
Все товарные запасы уже съедены. Склады опустели. Кризис перепроизводства миновал. Печатание денег такими темпами не может продолжаться долго. Воспроизводство рабочей силы должно вновь осуществляться за счет труда самой рабочей силы. Фискальную функцию - одну из главней функций государства - срочно надо восстановливать в полной мере. Природные ресурсы подешевели в такой мере, что корпорации учуяли существенный рост прибыл даже без повышения цены на товар.
Всем после выборов цурюк арбайтен! :evil:
Libo
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