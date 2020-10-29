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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2076207720782079>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 39
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
54%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:26

  antey1969 написав:
  _Mykola_ написав:Больше 9 тыс уже будет на следующей неделе.

Там главное - не количество в целом. Основное - количество госпитализаций в день

Ваш прогноз (дата) жёсткого карантина?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:28

  vetka написав:
  antey1969 написав:
  _Mykola_ написав:Больше 9 тыс уже будет на следующей неделе.

Там главное - не количество в целом. Основное - количество госпитализаций в день

Ваш прогноз (дата) жёсткого карантина?

Максимум через месяц.
Когда больницы начнут захлебываться, и будут развернуты госпитали.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:30

_Mykola_ погода не госпитальная, холодно, как хотя бы обогреть его?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:37

Больше 9 тыс уже будет на следующей неделе.
Вечно зеленый презЕдент обещал при 15тыс.

https://www.president.gov.ua/news/glava ... iv-p-64777[/quote]

от жеж брехуни

перше 9500 обіцяв, і тут вже 15?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:38

  vetka написав:
  antey1969 написав:
  _Mykola_ написав:Больше 9 тыс уже будет на следующей неделе.

Там главное - не количество в целом. Основное - количество госпитализаций в день

Ваш прогноз (дата) жёсткого карантина?

В зависимости от кривой заболеваемости и давления западных друзей.
Но такой, как был весной уже не введут. Будет какой-то гибридный вариант скорее всего.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:42

antey1969 так у нас и сейчас гибридный идёт, как впрочем и всё гибридное...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:42

  greenozon написав:Больше 9 тыс уже будет на следующей неделе.
Вечно зеленый презЕдент обещал при 15тыс.

https://www.president.gov.ua/news/glava ... iv-p-64777


от жеж брехуни

перше 9500 обіцяв, і тут вже 15?[/quote]
9500 говорил недоминистр, а президент говорил 15000.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:44

  vetka написав:_Mykola_ погода не госпитальная, холодно, как хотя бы обогреть его?

"Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта или Выставочном центре необходимо около 245 млн грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов"
https://censor.net/ru/news/3228111/kiev ... n_stepanov
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:47

  vetka написав:
  greenozon написав:Больше 9 тыс уже будет на следующей неделе.
Вечно зеленый презЕдент обещал при 15тыс.

https://www.president.gov.ua/news/glava ... iv-p-64777


от жеж брехуни

перше 9500 обіцяв, і тут вже 15?

9500 говорил недоминистр, а президент говорил 15000.[/quote]
"Прямая речь Зеленского: "Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ..."

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/19/7270451/

Как раз 9500 сначала говорил недоПреЗедент.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:50

  _Mykola_ написав:Максимум через месяц.
Когда больницы начнут захлебываться, и будут развернуты госпитали.

Кто будет работать в развернутых госпиталях - история умалчивает.
Уже молчу про финансирование развертывания этих самых госпиталей, ведь ковидный фонд за обе щеки уплетают сейчас дороги, МВД и патриотическое кинопроизводство.
Кстати, с нашей кривой эти самые госпиталя должны были начинать закладывать еще в начале октября. Они по щелчку пальцев сами по себе не строятся.
Не представляю, что они настроят, когда жареный петух в зад клюнет. За неделю-две? Разве что хосписы. А там, если пациент выздоровеет, то он и так выздоровеет, если пациент умрет, то он и так умрет (С).
antey1969
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