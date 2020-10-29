Ваш прогноз (дата) жёсткого карантина?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:26
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:28
Максимум через месяц.
Когда больницы начнут захлебываться, и будут развернуты госпитали.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:37
Больше 9 тыс уже будет на следующей неделе.
Вечно зеленый презЕдент обещал при 15тыс.
от жеж брехуни
перше 9500 обіцяв, і тут вже 15?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:38
В зависимости от кривой заболеваемости и давления западных друзей.
Но такой, как был весной уже не введут. Будет какой-то гибридный вариант скорее всего.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:42
antey1969 так у нас и сейчас гибридный идёт, как впрочем и всё гибридное...
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:42
от жеж брехуни
перше 9500 обіцяв, і тут вже 15?[/quote]
9500 говорил недоминистр, а президент говорил 15000.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:44
"Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта или Выставочном центре необходимо около 245 млн грн.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов"
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:47
9500 говорил недоминистр, а президент говорил 15000.[/quote]
"Прямая речь Зеленского: "Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ..."
Как раз 9500 сначала говорил недоПреЗедент.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:50
Кто будет работать в развернутых госпиталях - история умалчивает.
Уже молчу про финансирование развертывания этих самых госпиталей, ведь ковидный фонд за обе щеки уплетают сейчас дороги, МВД и патриотическое кинопроизводство.
Кстати, с нашей кривой эти самые госпиталя должны были начинать закладывать еще в начале октября. Они по щелчку пальцев сами по себе не строятся.
Не представляю, что они настроят, когда жареный петух в зад клюнет. За неделю-две? Разве что хосписы. А там, если пациент выздоровеет, то он и так выздоровеет, если пациент умрет, то он и так умрет (С).
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