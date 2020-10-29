_Mykola_ написав:vetka Вы думаете что развернтывание госпиталя с кислородом это стоит пять копеек?
Не пять конечно, но блин и не сотни миллионов. Это доллар 30-тку стоить будет?
Один аппарат ИВЛ - это по скромному от полумиллиона+ гривен, если без подключения, настройки и расходников к нему. Госзакупки? Как минимум миллион. На 500 человек нужно на минуточку полсотни аппаратов(10%). Итого, из 245 млн 50 млн уже потрачено. Банальный пульсоксиметр стоит от 600 грн, нужно закупить 500. 300 тысяч гривен со старта улетели. А ведь практически еще ничего не закупили, даже коек, постельного и матрасов. Любой медицинский инструментарий стоит бешеных денег. У нас ничего не производится практически. А на Западе понятия "медицина" и "дорого" - слова-синонимы.
antey1969 написав: Один аппарат ИВЛ - это по скромному от полумиллиона+ гривен, если без подключения, настройки и расходников к нему. Госзакупки? Как минимум миллион. На 500 человек нужно на минуточку полсотни аппаратов(10%). Итого, из 245 млн 50 млн уже потрачено. Любой медицинский инструментарий стоит бешеных денег. У нас ничего не производится практически. А на Западе понятия "медицина" и "дорого" - слова-синонимы.
Так вот я и интересуюсь, кто банкет оплатит, если не пересичный?
antey1969 написав: Один аппарат ИВЛ - это по скромному от полумиллиона+ гривен, если без подключения, настройки и расходников к нему. Госзакупки? Как минимум миллион. На 500 человек нужно на минуточку полсотни аппаратов(10%). Итого, из 245 млн 50 млн уже потрачено. Любой медицинский инструментарий стоит бешеных денег. У нас ничего не производится практически. А на Западе понятия "медицина" и "дорого" - слова-синонимы.
Так вот я и интересуюсь, кто банкет оплатит, если не пересичный?
Виталик просит у Кабмина. Кабмин традиционно не спешит, это же не Аваков просит. Пересичный у нас еще горя не знает. Вон в национально-свидомом Львове уже некоторым начинают намекать, что за отправку в больничку надо бы "отблагодарить"