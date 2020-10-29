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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2076207720782079

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 39
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
54%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:51

  _Mykola_ написав:
  vetka написав:_Mykola_ погода не госпитальная, холодно, как хотя бы обогреть его?

"Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта или Выставочном центре необходимо около 245 млн грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов"
https://censor.net/ru/news/3228111/kiev ... n_stepanov
:shock: а вареньем морду не намазать им????
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:54

vetka
Вы думаете что развернтывание госпиталя с кислородом это стоит пять копеек?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:58

  vetka написав:
  _Mykola_ написав:
  vetka написав:_Mykola_ погода не госпитальная, холодно, как хотя бы обогреть его?

"Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта или Выставочном центре необходимо около 245 млн грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов"
https://censor.net/ru/news/3228111/kiev ... n_stepanov
:shock: а вареньем морду не намазать им????

Я наоборот удивился, что сильно мало.

Просто на "мегастройках в чистом поле" пилить удобнее. Вот сколько выделили на "стену им. Яценюка"?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:59

  _Mykola_ написав:vetka
Вы думаете что развернтывание госпиталя с кислородом это стоит пять копеек?

Не пять конечно, но блин и не сотни миллионов. Это доллар 30-тку стоить будет?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:04

Вкладчик1234 не подсказывайте про мало))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:08

  vetka написав:
  _Mykola_ написав:vetka
Вы думаете что развернтывание госпиталя с кислородом это стоит пять копеек?

Не пять конечно, но блин и не сотни миллионов. Это доллар 30-тку стоить будет?

Один аппарат ИВЛ - это по скромному от полумиллиона+ гривен, если без подключения, настройки и расходников к нему. Госзакупки? Как минимум миллион.
На 500 человек нужно на минуточку полсотни аппаратов(10%). Итого, из 245 млн 50 млн уже потрачено. Банальный пульсоксиметр стоит от 600 грн, нужно закупить 500. 300 тысяч гривен со старта улетели. А ведь практически еще ничего не закупили, даже коек, постельного и матрасов.
Любой медицинский инструментарий стоит бешеных денег.
У нас ничего не производится практически. А на Западе понятия "медицина" и "дорого" - слова-синонимы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:12

  antey1969 написав:
Один аппарат ИВЛ - это по скромному от полумиллиона+ гривен, если без подключения, настройки и расходников к нему. Госзакупки? Как минимум миллион.
На 500 человек нужно на минуточку полсотни аппаратов(10%). Итого, из 245 млн 50 млн уже потрачено.
Любой медицинский инструментарий стоит бешеных денег.
У нас ничего не производится практически. А на Западе понятия "медицина" и "дорого" - слова-синонимы.

Так вот я и интересуюсь, кто банкет оплатит, если не пересичный?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:17

  vetka написав:
  antey1969 написав:
Один аппарат ИВЛ - это по скромному от полумиллиона+ гривен, если без подключения, настройки и расходников к нему. Госзакупки? Как минимум миллион.
На 500 человек нужно на минуточку полсотни аппаратов(10%). Итого, из 245 млн 50 млн уже потрачено.
Любой медицинский инструментарий стоит бешеных денег.
У нас ничего не производится практически. А на Западе понятия "медицина" и "дорого" - слова-синонимы.

Так вот я и интересуюсь, кто банкет оплатит, если не пересичный?

Виталик просит у Кабмина.
Кабмин традиционно не спешит, это же не Аваков просит.
Пересичный у нас еще горя не знает. Вон в национально-свидомом Львове уже некоторым начинают намекать, что за отправку в больничку надо бы "отблагодарить"
antey1969
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