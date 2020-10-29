Додано: Нед 01 лис, 2020 21:08

vetka написав: _Mykola_ написав: vetka

Вы думаете что развернтывание госпиталя с кислородом это стоит пять копеек? Вы думаете что развернтывание госпиталя с кислородом это стоит пять копеек?

Не пять конечно, но блин и не сотни миллионов. Это доллар 30-тку стоить будет? Не пять конечно, но блин и не сотни миллионов. Это доллар 30-тку стоить будет?

Один аппарат ИВЛ - это по скромному от полумиллиона+ гривен, если без подключения, настройки и расходников к нему. Госзакупки? Как минимум миллион.На 500 человек нужно на минуточку полсотни аппаратов(10%). Итого, из 245 млн 50 млн уже потрачено. Банальный пульсоксиметр стоит от 600 грн, нужно закупить 500. 300 тысяч гривен со старта улетели. А ведь практически еще ничего не закупили, даже коек, постельного и матрасов.Любой медицинский инструментарий стоит бешеных денег.У нас ничего не производится практически. А на Западе понятия "медицина" и "дорого" - слова-синонимы.