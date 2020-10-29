antey1969 написав:Пересичный у нас еще горя не знает. Вон в национально-свидомом Львове уже некоторым начинают намекать, что за отправку в больничку надо бы "отблагодарить"
Какая-то кремлёвская пропаганда
не буду называть город, отцу стало плохо (тошнота, рвота каждый день) семейный врач понаписывала каких-то лекарств и пару общих анализов (которые ничего не показали), по знакомству (без направления семейного врача) обратились в областную больницу, там выявили онкологию и сразу же на операционный стол, пока не пошли метастазы. Платили за лекарства и наркоз. Врачу по желанию. Семейным пофиг что у вас расстройство желудка или онкология. Направление в больницу надо заслужить.
vetka написав:а почему не обратились в онкобольницу?
не знаю, шок был, никто не понимал что происходит, всё развивалось мегастремительно, вчера здоровый и энергичный человек умирал просто на глазах. В областной молодцы диагноз поставили за 1 день без кт и мрт (нету там аппаратов). По новым правилам в больницу должна направлять семейный врач, ей виднее в какую.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 лис, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Чехия по итогам последней недели вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения.
Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом.
"Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. <...> В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре - 7,88, далее следуют Бельгия - 6,81, Армения - 6,19 и Черногория - 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека", - говорится в сообщении ведомства.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру.
В Андорре наивысший в мире показатель по переболевшим коронавирусом в пересчете на плотность населения с начала эпидемии - 6,2 % от общего числа жителей страны, а вероятно в плюс к этой цифре было и есть еще много необнаруженных бессимптомников, никаким коллективным иммунитетом вообще не пахнет.
vitaliian написав:Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру.
В Андорре наивысший в мире показатель по переболевшим коронавирусом в пересчете на плотность населения с начала эпидемии - 6,2 % от общего числа жителей страны, а вероятно в плюс к этой цифре было и есть еще много необнаруженных бессимптомников, никаким коллективным иммунитетом вообще не пахнет.
В Швеції здається пробували отримати колективний імунітет
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".