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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2077207820792080

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 39
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
4
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
54%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:34

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Пересичный у нас еще горя не знает. Вон в национально-свидомом Львове уже некоторым начинают намекать, что за отправку в больничку надо бы "отблагодарить"

Какая-то кремлёвская пропаганда :)

не буду называть город, отцу стало плохо (тошнота, рвота каждый день) семейный врач понаписывала каких-то лекарств и пару общих анализов (которые ничего не показали), по знакомству (без направления семейного врача) обратились в областную больницу, там выявили онкологию и сразу же на операционный стол, пока не пошли метастазы. Платили за лекарства и наркоз. Врачу по желанию. Семейным пофиг что у вас расстройство желудка или онкология. Направление в больницу надо заслужить.
а почему не обратились в онкобольницу?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:а почему не обратились в онкобольницу?
не знаю, шок был, никто не понимал что происходит, всё развивалось мегастремительно, вчера здоровый и энергичный человек умирал просто на глазах. В областной молодцы диагноз поставили за 1 день без кт и мрт (нету там аппаратов). По новым правилам в больницу должна направлять семейный врач, ей виднее в какую.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 лис, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:41

  vitaliian написав:
  vetka написав:а почему не обратились в онкобольницу?
не знаю, шок был, никто не понимал что происходит, всё развивалось мегастремительно, вчера здоровый и энергичный человек умирал просто на глазах.

Понимаю. У меня родной дядя умер через 14 дней после постановки диагноза и через 10 дней после операции, даже швы не сняли. Саркома желудка, разрезали и зашли, шансов не было....
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Понимаю. У меня родной дядя умер через 14 дней после постановки диагноза и через 10 дней после операции, даже швы не сняли. Саркома желудка, разрезали и зашли, шансов не было....
вывод, наша медицина не для лечения. Им наверное за уменьшение популяции пенсионеров премии дают.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:46

  vitaliian написав:
  vetka написав:Понимаю. У меня родной дядя умер через 14 дней после постановки диагноза и через 10 дней после операции, даже швы не сняли. Саркома желудка, разрезали и зашли, шансов не было....
вывод, наша медицина не для лечения. Им наверное за уменьшение популяции пенсионеров премии дают.

Это да, но не в его случае. Он в Москве жил, у него дочка и зять в Кремле работают, операцию делали элитные врачи в какой-то крутой больнице.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чехия по итогам последней недели вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения.

Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом.

"Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. <...> В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре - 7,88, далее следуют Бельгия - 6,81, Армения - 6,19 и Черногория - 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека", - говорится в сообщении ведомства.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:10

  vitaliian написав:Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру.


В Андорре наивысший в мире показатель по переболевшим коронавирусом в пересчете на плотность населения с начала эпидемии - 6,2 % от общего числа жителей страны, а вероятно в плюс к этой цифре было и есть еще много необнаруженных бессимптомников, никаким коллективным иммунитетом вообще не пахнет.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:12

ЗЕленский: "У нас Ковид лечат лучше чем в Европе"

01.11.20 14:44
Как лечат больных с COVID-19 в Харькове: Нехватка работников, плохие условия в палатах, лечение обходится в 2-2,5 тыс. грн/день, неправда в выписках.
https://censor.net/ru/news/3228404/kak_lechat_bolnyh_s_covid19_v_harkove_nehvatka_rabotnikov_plohie_usloviya_v_palatah_lechenie_obhoditsya
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:13

  freeze написав:
  vitaliian написав:Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру.


В Андорре наивысший в мире показатель по переболевшим коронавирусом в пересчете на плотность населения с начала эпидемии - 6,2 % от общего числа жителей страны, а вероятно в плюс к этой цифре было и есть еще много необнаруженных бессимптомников, никаким коллективным иммунитетом вообще не пахнет.

В Швеції здається пробували отримати колективний імунітет
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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