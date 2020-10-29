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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2078207920802081

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 40
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
13%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
53%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.

Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:42

  freeze написав:Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.

Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.


По-моему, он слегка не в себе. У нас на сегодня "всего" 7000 больных в день (среднее за последние 7 суток - 6981), а пропускная способность медицинской системы даже по официальным неправдивым данным утилизирована на 60%.

Заболевшие - это опережающий на неделю показатель госпитализированных. Т.е. 60% - это загрузка не 7000 заболевших в день, а 6100, как было неделю назад.

Итог - уже при 10000 заболевших все ляжет. С текущей динамикой это вопрос ближайших 3-х недель (максимум - 4-х). Никакие полевые госпитали не будут развернуты за 20 дней, если не были развернуты за 200...
zРадио
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