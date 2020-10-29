Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2078207920802081 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 40 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 13% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 53% 21 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 8% 3 Всього голосів : 40 Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.



Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18941 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4539 раз. Подякували: 7269 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 23:42 freeze написав: Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.



Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д. Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.



По-моему, он слегка не в себе. У нас на сегодня "всего" 7000 больных в день (среднее за последние 7 суток - 6981), а пропускная способность медицинской системы даже по официальным неправдивым данным утилизирована на 60%.



Заболевшие - это опережающий на неделю показатель госпитализированных. Т.е. 60% - это загрузка не 7000 заболевших в день, а 6100, как было неделю назад.



Итог - уже при 10000 заболевших все ляжет. С текущей динамикой это вопрос ближайших 3-х недель (максимум - 4-х). Никакие полевые госпитали не будут развернуты за 20 дней, если не были развернуты за 200... По-моему, он слегка не в себе. У нас на сегодня "всего" 7000 больных в день (среднее за последние 7 суток - 6981), а пропускная способность медицинской системы даже по официальным неправдивым данным утилизирована на 60%.Заболевшие - это опережающий на неделю показатель госпитализированных. Т.е. 60% - это загрузка не 7000 заболевших в день, а 6100, как было неделю назад.Итог - уже при 10000 заболевших все ляжет. С текущей динамикой это вопрос ближайших 3-х недель (максимум - 4-х). Никакие полевые госпитали не будут развернуты за 20 дней, если не были развернуты за 200... zРадио

Повідомлень: 8109 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1477 раз. Подякували: 3312 раз. Профіль 7 5 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2078207920802081 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 29 жов, 2020 16:28