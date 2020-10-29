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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16
Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.
Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Нед 01 лис, 2020 23:42
freeze написав:
Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.
Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.
По-моему, он слегка не в себе. У нас на сегодня "всего" 7000 больных в день (среднее за последние 7 суток - 6981), а пропускная способность медицинской системы даже по официальным неправдивым данным утилизирована на 60%.
Заболевшие - это опережающий на неделю показатель госпитализированных. Т.е. 60% - это загрузка не 7000 заболевших в день, а 6100, как было неделю назад.
Итог - уже при 10000 заболевших все ляжет. С текущей динамикой это вопрос ближайших 3-х недель (максимум - 4-х). Никакие полевые госпитали не будут развернуты за 20 дней, если не были развернуты за 200...
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