#<1 ... 2078207920802081 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 40 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 11 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 13% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 53% 21 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 8% 3 Всього голосів : 40 Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.



Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.

Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.



По-моему, он слегка не в себе. У нас на сегодня "всего" 7000 больных в день (среднее за последние 7 суток - 6981), а пропускная способность медицинской системы даже по официальным неправдивым данным утилизирована на 60%.



Заболевшие - это опережающий на неделю показатель госпитализированных. Т.е. 60% - это загрузка не 7000 заболевших в день, а 6100, как было неделю назад.



По-моему, он слегка не в себе. У нас на сегодня "всего" 7000 больных в день (среднее за последние 7 суток - 6981), а пропускная способность медицинской системы даже по официальным неправдивым данным утилизирована на 60%.

Заболевшие - это опережающий на неделю показатель госпитализированных. Т.е. 60% - это загрузка не 7000 заболевших в день, а 6100, как было неделю назад.

Итог - уже при 10000 заболевших все ляжет. С текущей динамикой это вопрос ближайших 3-х недель (максимум - 4-х). Никакие полевые госпитали не будут развернуты за 20 дней, если не были развернуты за 200...

Заблокований Повідомлень: 8105 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1477 раз. Подякували: 3314 раз. Профіль 7 5 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 00:32 prosecutor написав: proftpd66 написав: prosecutor написав: Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.

Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится? Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?



я уже выздоровел, могу трупы носить

за 31 число, из 170 смертей, стало 110.



Статистика - фигня я уже выздоровел, могу трупы носитьза 31 число, из 170 смертей, стало 110.Статистика - фигня



Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено. Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.



я ходил каждый выходные по Крещатику, на Майдене, Арене и Гуливере. Я предлагал простому трудовому народу пойти в бассейн c подогревом на крышу ЖК Jack House.



Я контактировал с вероятностью 1000.000.000% с вирусней. Иногда было стекло в горло, но потом перестало.



я ходил каждый выходные по Крещатику, на Майдене, Арене и Гуливере. Я предлагал простому трудовому народу пойти в бассейн c подогревом на крышу ЖК Jack House.

Я контактировал с вероятностью 1000.000.000% с вирусней. Иногда было стекло в горло, но потом перестало.

Повідомлень: 3503 З нами з: 22.12.16 Подякував: 262 раз. Подякували: 197 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 01:31

Понятно, что виноваты во всём Зеленский со Степановым. А люди у нас бедные, несчастные, права которых систематически зверски нарушаются. Народ, правда, с этими попытками нарушения прав успешно борется.

Был вечером в Росте. Народу полно, а утром-днем, говорят, вообще смертоубийство было (meqa sale). С правильно надетыми масками считанные единицы. У большинства под носом, на подбородке, на шее или вообще нет маски (это всё же пореже).

После Роста зашёл в аптеку. Стоит передо мной пара, относительно молодые (лет под 40). Оба без масок. Минут 5 в аптеке тяжело подышать через маску?

Но мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов (это, конечно, действительно есть).

Возмущаясь всем этим мы одновременно будем доказывать, что ковид = обычному гриппу и придуман масонами (олигархами, рептилоидами ...) ради ...

Не очень понятно, зачем в таком случае места с кислородом, но то таке.

Кстати, о Мальтусе:

В то же время он полагал нецелесообразным вмешательство государства в распределение доходов между богатыми и бедными, так как господствующий класс очень незначительный, в сравнении с огромной массой бедняков, и попытки перераспределения богатств господствующего класса в пользу бедных не решат проблему бедности, из-за слишком большой численности бедняков.

Ветка успешно превращается в филиал политветки.

Понятно, что виноваты во всём Зеленский со Степановым. А люди у нас бедные, несчастные, права которых систематически зверски нарушаются. Народ, правда, с этими попытками нарушения прав успешно борется.

Был вечером в Росте. Народу полно, а утром-днем, говорят, вообще смертоубийство было (meqa sale). С правильно надетыми масками считанные единицы. У большинства под носом, на подбородке, на шее или вообще нет маски (это всё же пореже).

После Роста зашёл в аптеку. Стоит передо мной пара, относительно молодые (лет под 40). Оба без масок. Минут 5 в аптеке тяжело подышать через маску?

Но мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов (это, конечно, действительно есть).

Возмущаясь всем этим мы одновременно будем доказывать, что ковид = обычному гриппу и придуман масонами (олигархами, рептилоидами ...) ради ...

Не очень понятно, зачем в таком случае места с кислородом, но то таке.

Кстати, о Мальтусе:

В то же время он полагал нецелесообразным вмешательство государства в распределение доходов между богатыми и бедными, так как господствующий класс очень незначительный, в сравнении с огромной массой бедняков, и попытки перераспределения богатств господствующего класса в пользу бедных не решат проблему бедности, из-за слишком большой численности бедняков.

Это из статьи Вики о Мальтусе. Не буду здесь обсуждать его правоту, но, по крайней мере, доля истины в его утверждении есть.

Какая-то кремлёвская пропаганда Какая-то кремлёвская пропаганда

не буду называть город, отцу стало плохо (тошнота, рвота каждый день) семейный врач понаписывала каких-то лекарств и пару общих анализов (которые ничего не показали), по знакомству (без направления семейного врача) обратились в областную больницу, там выявили онкологию и сразу же на операционный стол, пока не пошли метастазы. Платили за лекарства и наркоз. Врачу по желанию. Семейным пофиг что у вас расстройство желудка или онкология. Направление на обследование в больницу надо заслужить. не буду называть город, отцу стало плохо (тошнота, рвота каждый день) семейный врач понаписывала каких-то лекарств и пару общих анализов (которые ничего не показали), по знакомству (без направления семейного врача) обратились в областную больницу, там выявили онкологию и сразу же на операционный стол, пока не пошли метастазы. Платили за лекарства и наркоз. Врачу по желанию. Семейным пофиг что у вас расстройство желудка или онкология. Направление на обследование в больницу надо заслужить.



После Роста зашёл в аптеку. Стоит передо мной пара, относительно молодые (лет под 40). Оба без масок. Минут 5 в аптеке тяжело подышать через маску?

Но мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов (это, конечно, действительно есть).

Возмущаясь всем этим мы одновременно будем доказывать, что ковид = обычному гриппу и придуман масонами (олигархами, рептилоидами ...) ради ...

Не очень понятно, зачем в таком случае места с кислородом, но то таке.

Был вечером в Росте. Народу полно, а утром-днем, говорят, вообще смертоубийство было (meqa sale). С правильно надетыми масками считанные единицы. У большинства под носом, на подбородке, на шее или вообще нет маски (это всё же пореже).

После Роста зашёл в аптеку. Стоит передо мной пара, относительно молодые (лет под 40). Оба без масок. Минут 5 в аптеке тяжело подышать через маску?

Но мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов (это, конечно, действительно есть).

Возмущаясь всем этим мы одновременно будем доказывать, что ковид = обычному гриппу и придуман масонами (олигархами, рептилоидами ...) ради ...

Не очень понятно, зачем в таком случае места с кислородом, но то таке.

Все просто, нет власти - нет соблюдения правил.

Наступил момент истины, или зверства полиции и силовиков в наведении порядка с ношением маски, плюс ужесточение РЕАЛЬНОГО карантина, или полная Ж... с больницами.

К последней мы несемся на всех парах.

Все просто, нет власти - нет соблюдения правил.

Наступил момент истины, или зверства полиции и силовиков в наведении порядка с ношением маски, плюс ужесточение РЕАЛЬНОГО карантина, или полная Ж... с больницами.

К последней мы несемся на всех парах. Все просто, нет власти - нет соблюдения правил.Наступил момент истины, или зверства полиции и силовиков в наведении порядка с ношением маски, плюс ужесточение РЕАЛЬНОГО карантина, или полная Ж... с больницами.К последней мы несемся на всех парах. _Mykola_ Повідомлень: 4017 З нами з: 09.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 08:38 _Mykola_ написав: или полная Ж... с больницами.

К последней мы несемся на всех парах. или полная Ж... с больницами.К последней мы несемся на всех парах.

Этому заклинанию более полугода.

